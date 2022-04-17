Педро Кастильо: Национальное общество радио и телевидения критикует отношение президента к прессе

В законодательном органе, Перуанская пресса уже была той группой, с которой тогдашний кандидат в президенты, У Педро Кастильо были грубые отношения, которые с течением времени и несколькими попытками не изменились и не улучшились. Последнее отрицание отношения главы государства к мужчинам и женщинам в прессе исходит от того же Национального общества радио и телевидения (SNRTV), которое раскритиковало последний запрос об исправлении, поданный журналистом того же президента.

«12 апреля 2022 года президент республики г-н Педро Кастильо Террорес направил нотариальное письмо директору и ведущей программы «Панорама» г-же Роксане Куэва Мехия, призывая ее исправиться в новостном событии, которое, основываясь на соответствующих доказательствах, свяжет его предпринимателю, который в партнерстве с несколькими китайскими компаниями выиграл миллионные контракты с нынешним правительством», - говорится в качестве первой мотивации для публикации письма.

Pedro Castillo: Sociedad Nacional de Radio y Televisión critica actitud del presidente ante la prensa

SNRTV уверяет, что этот факт вынуждает их вновь высказаться, поскольку это серьезная атака на свободу выражения мнений и право на информацию в Перу, которую глава государства угрожает женщине прессы осудить уголовно, если запрошенное исправление не будет продолжено. Для организации, опубликовавшей заявление, Педро Кастильо и его правительство будут виноваты в контексте острого и широко распространенного политического кризиса.

СЛОЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

«Продолжающиеся нападки и конфронтационный тон президента и его премьер-министра в отношении независимой прессы. Об этом предупреждают ежедневно, не только в условиях систематического отказа президента и его министров давать заявления для прессы, но и физического насилия в отношении наших репортеров», - говорится в публикации относительно жестокого обращения, зафиксированного на камерах сотрудниками госбезопасности.

«Описанные события представляют собой ситуацию осады и прямого нападения на свободу выражения мнений, которую мы должны защищать средствами, обеспечивающими верховенство закона на национальном и международном уровнях», - говорится в опубликованном документе Национальное общество радио и телевидения.

Заявление Управления омбудсмена было также использовано для поддержки позиции SNRTV. Это ведомство, в котором глава государства подчеркивает, что нотариальное письмо, направленное ведущему «Панорамы», «нарушает пункт 4 статьи 2 Конституции, который устанавливает в качестве основных прав свободу информации и выражения мнений любыми средствами социальной коммуникации без предварительного разрешения, цензуры или каких-либо препятствий».

Следует напомнить, что в течение первых шести месяцев президентства Педро Кастильо Педро Кастильо предпочитал не давать интервью и ограничивал свое участие в официальной деятельности с сопровождающей его прессой. Только в январе 2022 года был запущен первый раунд интервью; однако это в конечном итоге навредило президенту из-за того, насколько противоречивыми были эти встречи, наиболее обсуждаемым из которых был разговор с журналистом CNN Фернандо дель Ринконом на испанском языке.

Журналист CNN задает вопросы Педро Кастильо и спорным назначениям министров, связанным с терроризмом | ВИДЕО: CNN

SNRTV завершила свое заявление предупреждением о том, что они будут и впредь проявлять бдительность и бдительность, «чтобы осудить коррупционные акты, которые могут быть совершены любым государственным должностным лицом, независимо от их должности, власти, которую они представляют, или политической группы, к которой они принадлежат». До сих пор президент Педро Кастильо не объявил о новом раунде интервью, чтобы прокомментировать или отреагировать на то, что произошло после кризиса, вызванного повышением цен или доносами тех, кто принадлежит к его ближайшему окружению.

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