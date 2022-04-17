Прокуратура Мехико открыла папку с расследованием взрыва в Истапалапе

Во второй половине дня в эту субботу, 16 апреля, произошел взрыв в продовольственном заведении, расположенном в мэрии Истапалапы в Мехико, предположительно из-за скопления газа.

По данным Героического пожарного департамента Мехико, опубликовавшего это событие через социальные сети, произошел пожар в результате взрыва в районе Амплиасьон Рикардо Флорес Магон в Пасторесе и Пуэнте-Титла, полковник. Эстрелла дель Сур.

Сотрудники пожарной службы Мехико пришли после звонка 911, сообщившего о чрезвычайной ситуации, которые прибыли для выполнения работ по подавлению пламени. К 20:00 ночи они должны были удалить мусор и охладить территорию. Они также сообщили по меньшей мере о трех ранениях в результате инцидента.

La fiscalía investigará el incidente (@Bomberos_CDMX)

По этой причине Генеральная прокуратура Мехико (FGJCDMX) объявила, что начнет расследование для выяснения фактов и обновила число раненых, которое составило пять человек. Они получили медицинскую помощь от персонала эскадрильи экстренной медицинской помощи (ERUM), а затем были переведены в больницу.

Взрыв, согласно информации властей, произошел в пищевом заведении, где продавались бургеры.

Согласно первым сообщениям, экстренный вызов сообщил о взрыве, поэтому Управление территориального следственного прокурора в Истапалапе при Генеральной координации территориальных расследований инициировало расследование преступлений, связанных с имущественным ущербом и травмой.

La explosión se dio en la tarde de este sábado 16 de abril (@SGIRPC_CDMX)

По этой причине сотрудники FGJCDMX вышли на место для сотрудников Генеральной координации служб судебных расследований и экспертов, экспертов по различным вопросам, для подготовки соответствующих заключений.

С другой стороны, сотрудникам следственной полиции (ДПИ) было поручено искать камеры наблюдения, как государственные, так и частные, а также потенциальных свидетелей, чтобы собрать дополнительные доказательства, которые можно было бы включить в досье расследования.

В то же время сотрудники Главного управления по работе с жертвами преступлений, входящего в состав Генеральной координации расследования гендерных преступлений, отправились на место, а также в больницы, в которые были переведены пострадавшие, чтобы обеспечить им соответствующее сопровождение.

Se registraron los cilindros y los tanques en los que no encontraron señales de fuga (@SGIRPC_CDMX)

С другой стороны, Секретариат по комплексному управлению рисками и гражданской защите сообщил через свои социальные сети, что катастрофа возникла из-за накопления газа.

Они сообщили, что внутри помещений было обнаружено около 7 газовых баллонов низкого давления различной емкости и стационарный резервуар объемом 300 литров. Власти проверили контейнеры и установили, что «ни в одном из них нет утечек».

Еще один пожар, вызванный, по-видимому, скоплением газа, произошел в ратуше Венустиано Карранса, освещенной в стационарном резервуаре емкостью 300 литров, в результате чего 2 комнаты сгорели и один человек пострадал.

Фельдшеры ERUM лечили и перевели мужчину в больницу с ожогами. По данным Секретариата по комплексному управлению рисками, пострадавшая площадь составила 150 квадратных метров. Соответствующие органы должны оценить имущество и любые возможные повреждения конструкции.

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