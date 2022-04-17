Члены четвертого квартала превознесли реформу электроэнергетики на следующий день после дебатов в Сан-Лазаро

Дебаты и голосование по реформе электроэнергетики не за горами. По этой причине несколько членов четвертого преобразования (IV квартал) президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) высоко оценили энергетическую инициативу главы исполнительной власти.

Так обстоит дело с главой правительства Мехико Клаудией Шейнбаум, которая через свой аккаунт в Twitter заверила, что прошлые администрации «уничтожают» Федеральную комиссию по электроэнергии (CFE).

«Когда Луз и Fuerza del Centro исчезли, они предположили, что @CFEmx является компанией мирового класса. Затем они уничтожали его. Суть в том, что все приватизировать. Сегодня Европа страдает от этой модели. Предложение сохранить частные инвестиции без потери суверенитета электроэнергетического сектора: 46-54%», — написал столичный президент в социальных сетях.

Claudia Sheinbaum defendió la iniciativa de AMLO (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Со своей стороны, Хесус Рамирес Куэвас, пресс-секретарь президентства, заявил, что «литий является стратегическим минералом для будущего страны». Он также сравнил дебаты, которые должны состояться 17 апреля в Сан-Лазаро, с защитой нефти, которую проводит бывший президент Лазаро Карденас.

«Литий — стратегический минерал для будущего страны. Предотвращение частных уступок равносильно защите нефти генералом Карденасом. В то время иностранные компании имеют представителей в Конгрессе. Сердце дебатов - заботиться о том, что наше», - написал Рамирес Куэвас в своем аккаунте в Twitter.

«История вновь призывает нас защищать национальные интересы. Люди ожидают, что законодатели проголосуют за #ReformaEléctrica. Экономическая независимость основана на энергетическом суверенитете. Электричество наше, отдавать его иностранцам - это измена», - добавил он.

La Reforma eléctrica se discutirá el próximo 17 de abril (Foto: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM) Margarito Pérez

Однако председатель совета директоров Палаты депутатов Серхио Гутьеррес Луна поделился серией фотографий, на которых запечатлены законодатели встречи партии вишни перед обсуждением в Сан-Лазаро. На снимках изображены Игнасио Миер, координатор скамейки Морены; Андреа Чавес Тревиньо и другие. Было также участие Карлоса Айсы, PRI, который «предал» свою партию за поддержку инициативы Табаскеньо.

Миер Веласко также опубликовал видео, на котором законодатели из Движения национального возрождения (Морена) поют мексиканский национальный гимн и говорят: «Мы готовы @DiputadosMorena защищать нацию. Пришло время для определений. Мы подтверждаем свою ответственность перед народом Мексики, восстанавливаем суверенитет электроэнергетического сектора и прекращаем злоупотребления со стороны частных компаний. Больше никаких грабежей за счет мексиканцев».

С другой стороны, депутаты Институционно-революционной партии (PRI) прибыли в законодательный орган Сан-Ласаро за день до обсуждения реформы Лопеса Обрадора, чтобы проголосовать против нее.

Legisladores de Morena se reunieron a un día del debate de la Reforma Eléctrica (Foto: Twitter/@Sergeluna_S)

70 членов PRI, которые прибыли 17 апреля около 18:00 на двух автобусах, хотят помешать сторонникам 4T, «которые стояли в пятницу перед палатой депутатов, не допустить их участия в голосовании, поэтому они пришли провести ночь со своими сумками, акт который известен на политическом сленге как «ночевка».

Отдельно федеральные депутаты Партии демократической революции (PRD) во главе с Луисом Чазаро вошли в Законодательный дворец около 14:00, чтобы обеспечить свое присутствие на заседании, упомянутом в 10 часов утра.

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