Мужчина нанимает вооруженную группу для пыток двоюродного брата, который бы ударил его дочь

В последние часы Генеральная прокуратура подтвердила, что мужчина, который 15 лет назад нанял вооруженную группу для угроз, пыток и перемещения своего двоюродного брата из-за семейной проблемы, был захвачен и привлечен к ответственности в Попаяне.

Эта история начинается в 2007 году в деревне Эль-Ринкон муниципалитета Эль-Росарио в Нариньо, когда пленный столкнулся с двоюродным братом, обвинив его в избиении дочери. Он отрицал это и не признал обвинений.

Мужчина, имя и лицо которого не были раскрыты прокуратурой, недовольный ответом своего родственника, ищет способ урегулировать счета и связывается с псевдонимом Рауль, лидером незаконной группы, действовавшей в этом районе в момент инцидента, и просит его вмешаться. Он просит его запугать двоюродного брата.

Псевдоним Рауль удовлетворяет эту просьбу и просит нескольких членов вооруженной группы сопровождать заключенного, чтобы задержать его двоюродного брата, которого заткнули кляпом во рту и доставили в сектор, известный как Эль-Матадеро.

Оказавшись в Эль-Матадеро, люди под псевдонимом Рауль запугивали его винтовками, избивали и бросали в пропасть, причинив ему переломы ног и рук.

Все еще недовольный, согласно расследованию прокурора, заключенный и его псевдоним Рауль потребовали от жертвы денежную квоту, предоставив ему крайний срок, чтобы он признался в избиении дочери своего двоюродного брата.

Жертва так и не согласилась с обвинениями и была вынуждена покинуть регион в компании своего семейного ядра.

Наконец, через 15 лет агрессор, который организовал пытки этого человека, был захвачен в Попаяне (Каука) и представлен судье по гарантиям прокурором Управления по борьбе с нарушениями прав человека, который обвинил его в преступлениях, связанных с пытками и насильственным перемещением.

Мужчина был отправлен в тюрьму в превентивном порядке, пока расследование было завершено.

В последние несколько часов прокуратура также объявила, что мужчина, убивший своего напарника в ночь на Великий четверг в атлантической столице, был отправлен в тюрьму.

Согласно расследованию, проведенному прокуратурой, убийство женщины произошло в районе Ла-Плайя-де-Барранкилья 14 апреля, когда 44-летний мужчина, как сообщается, ранил ножом своего 30-летнего романтического партнера, который, по мнению Института судебной медицины, повлиял бедренной артерии, что привело к значительной кровопотере, которая в конечном итоге привела к его смерти.

Подсудимый был схвачен на месте сотрудниками национальной полиции в форме после того, как община предупредила его, он будет переведен в окружную тюрьму Эль-Боске для соблюдения меры безопасности.

Согласно информации, полученной из прокуратуры, 15-й муниципальный уголовный суд, наделенный функциями надзора за гарантиями, назначил мужчине меру безопасности за преступление убийства женщин при отягчающих обстоятельствах.

Наконец, прокуратура также объявила в последние несколько часов, что Уголовная палата Высокого суда Виллависенсио подтвердила 15-летний и трехмесячный тюремный срок, вынесенный Кристиану Давиду Каррансе Родригесу, соавтору, ответственному за смерть Хуана Давида Мартинеса Кардоны.

Согласно расследованию, проведенному прокурором, удалось установить, что подсудимый участвовал в нападении, которое стоило жизни Хуану Давиду Мартинесу Кардоне, после того как в апреле 2016 года его несколько раз застрелили в деревне Ла-Сесилия в Вильявисенсио (Мета).

Учитывая надежность доказательственных материалов, ответчик согласился с обвинениями в убийстве, соревновавшись с квалифицированной кражей при отягчающих обстоятельствах и изготовлением, оборотом и ношением огнестрельного оружия.

Стоит уточнить, что этот приговор был вынесен в первой инстанции окружным судьей в октябре 2017 года, но был обжалован представителем жертв; это решение было подтверждено Палатой по уголовным делам Высокого суда Вильявисенсио.

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