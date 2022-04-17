Вторжение в Украину в прямом эфире: Россия поставила мирные переговоры на карту и сделала предупреждение войскам обороны Мариуполя

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Local residents ride bicycles as the body of a civilian killed during Ukraine-Russia conflict lies in street near the Illich Steel and Iron Works in the southern port city of Mariupol, Ukraine April 15, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Россия ставит под угрозу мирные переговоры с Украиной, выдвинув ультиматум киевским войскам в Мариуполе в начале 52-го дня вторжения.

Президент Зеленский четко обозначил условия достижения соглашений между двумя странами, включая прекращение атак в Мариуполе.

Население по-прежнему больше всех страдает от последствий и ужасов нападений. Согласно данным Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), почти полтора миллиона жителей восточной Украины не имеют водопровода, в дополнение к четырем с половиной миллионам, которые не имеют достаточного доступа к безопасной питьевой воде.

Минута за минутой вторжения России в Украину (по украинскому времени, GMT+3):

Воскресенье, 17 апреля

5:05: Российские подразделения ПВО сбили военно-транспортный самолет с западным вооружением на окраине Одессы, сообщает российское информационное агентство ТАСС.

«Под Одессой российские силы ПВО сбили украинский военно-транспортный самолет, который доставил крупную партию оружия, поставляемого Украине западными странами», — заявил пресс-секретарь Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

4:48: Более 70% зданий в городе Ирпень были повреждены или разрушены российскими войсками, сообщает Kyiv Independent со ссылкой на мэра населенного пункта, расположенного на западной окраине Киева.

В посте в Telegram Александр Маркушин сообщил, что исследование ООН, основанное на спутниковых данных, показало, что 115 зданий были полностью разрушены, 698 получили значительные повреждения и 187 были частично повреждены.

4:23: Российская армия попросила в это воскресенье украинские войска в осажденном городе Мариуполе сдаться и сложить оружие с 6 часов в Москве, гарантируя, что таким образом они будут спасены.

«Вооруженные силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранных наемников, заблокированных в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие с 06:00 по Москве в воскресенье, 17 апреля, они будут избавлены от своих жизней», - говорится в заявлении Министерства обороны России.

Вместо этого украинские силы, которые не сложат оружие, «докажут свою судьбу», как заверила российская оборона в заявлении, призывая украинских военных принять «единственно правильное решение о прекращении военных действий» везде, где их «манипуляторы» заставляют их бороться «за идеи нацизма».

3:05: Поставки последнего пакета помощи администрации Байдена в Украину «начали поступать», сообщил CNN в субботу вечером представитель Белого дома.

Президент США Джо Байден несколько дней назад одобрил дополнительный пакет оружия, боеприпасов и помощи Украине в области безопасности на сумму 800 миллионов долларов. Впервые Соединенные Штаты договорились предоставить Киеву такие виды мощного потенциала, как 11 вертолетов Ми-17; 18 155-мм гаубиц и 300 беспилотников Switchblade больше.

Отправка 800 миллионов долларов приносит более 3 миллиардов долларов общей суммы военной помощи, которую Соединенные Штаты предоставили Украине.

2:17: Главнокомандующий ВМС России адмирал Николай Евменов встретился в Севастополе в Крыму с экипажем корабля «Москва», который затонул в прошлый четверг в Черном море после взрыва.

В ходе встречи Евменов проинформировал персонал российского флагмана о том, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в ВМФ России и что традиции ракетного крыла «Москва» будут бережно сохранены и продолжены, как сообщает Министерство обороны России.

Кроме того, российское оборонное портфолио сообщило в четверг, что флагман Черноморского флота затонул во время буксировки после пожара в результате атаки украинской армии, хотя с тех пор он не сообщил никаких подробностей о том, как происходило это наступление.

Украина, со своей стороны, заверила, что российский корабль взорвался из-за попадания двух крылатых ракет украинского производства типа «Нептун».

00:21: Российский генерал-майор Владимир Фролов из 8-й армии погиб в бою Украина и была похоронена в России в эту субботу, говорится в заявлении губернатора Санкт-Петербурга.

В заявлении Александра Беглова нет подробностей о том, когда и где умер Фролов.

Vladimir Frolov

Будучи заместителем командующего 8-й армией, Фролов руководил войсками, дислоцированными в районе вблизи Мариуполя, опустошенного портового города, который Россия осадила почти три месяца назад.

Изображения в российских государственных СМИ показывают могилу Фролова на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, покрытую красными цветами.

С начала вторжения армия Владимира Путина столкнулась с ожесточенным сопротивлением. Эксперты говорят, что Кремлю было трудно продвинуться так быстро, как он ожидал. А с начала своего наступления Кремль сам признал более 21 000 погибших в бою солдат, большинство из которых были молодыми людьми, которых обманули воевать, потому что они думали, что идут на обучение. Эта цифра также включает более 20 высокопоставленных военных деятелей.

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