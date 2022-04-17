Объявлено о вмешательстве реки Гуатапури и выселении уличных торговцев в Вальедупаре

Власти Вальедупара объявили, что в ближайшие две недели река Гуатапури и Малекон вмешаются, чтобы выселить находящихся там уличных торговцев.

«Через 15 дней река собирается вмешаться, и все уличные торговцы должны будут уйти оттуда, потому что на променаде будут проведены некоторые работы по благоустройству сектора. Некоторые характеристики продавцов уже сделаны, и некоторые собираются остаться там, но в надлежащей форме», - сказал муниципальный секретарь Артуро Кальдерон.

Чиновник также предупредил, что операции по восстановлению общественного пространства будут проводиться совместно с Региональной автономной корпорацией Сезара, Корпоцезара и Национальной полицией с целью выселения уличных торговцев.

Он также добавил, что «мы формулируем информацию с Corpocesar и полицией, чтобы принимать решения до и во время вмешательства реки, чтобы дать порядок палаткам, но не перебегая и не нарушая прав людей».

Это вмешательство в общественное пространство, объявленное секретарем муниципального правительства Артуро Кальдероном Риваденейрой, дано в ответ на недавние жалобы экологов на события, которые атакуют реку Гуатапури в спа-центре Уртадо в Вальедупаре.

Где на русле реки Гуатапури была построена цементная терраса, которую, согласно информации из Эль-Тьемпо, используют торговцы, которые ставят там стулья, столы и палатки.

«Терраса была построена на правом и левом берегах потока недобросовестными людьми, предположительно связанными с торговлей, для размещения карпа», — пояснил биолог Уилсон Перес Асканио, предупредивший, что воздействие вторжения в приток наносит серьезный ущерб всем видам рыб, которые существуют в этот биогеографический регион, потому что есть также свидетельства того, что рядом с подвесным мостом была возведена еще одна земляная терраса.

Согласно данным экологического контроля Valledupar, с которым консультируется газета, эти конструкции «вычитают природное пространство из реки и предотвращают проницаемость воды. Это наносит ущерб динамике притока и может вызвать стресс у рыб, потому что у них нет места для купания и поиска пищи», - пояснил Луис Маэстре, сторож охраны окружающей среды Вальедупара.

Об этой ситуации было сообщено природоохранным органам в ноябре прошлого года, когда Маэстре обратился к мэрии, Корпоцезару и надзорным органам с просьбой разобраться с этими предполагаемыми нарушениями.

Аналогичным образом, согласно информации местных СМИ, экологи и защитники реки Гуатапури также сообщили, что 26 и 27 марта были зарегистрированы лесные пожары и рубки деревьев, расположенные вблизи полиции CAI этого сектора.

'Yiyo' Мартинес, эколог, опубликовал видео, в котором он рассказал, что уличные торговцы, по-видимому, живут за полицейским участком, и что они установили палатки и импровизированные туалеты. Однако, не удовлетворившись этим, они срезали часть древнего каучукового дерева, которое находится в этом районе.

Стоит напомнить, что 11 апреля Управление общественных пространств объявило, что более 50% общественных пространств в городе было охвачено благодаря образовательным, оперативным сессиям, инспекции почвы, совместным столам и городскому контролю.

По словам секретаря Кальдерона, эти работы были проведены в районах Спа Уртадо, Авенидас Симон Боливар и Фундадорес; Калле 44, Транспортный терминал, Центр города, Ла-Невада, Вилла Янет, 12 октября, магазины ARA, аэропорт, Торрес-де-Нандо-Марин, популярная галерея, Comuna 5, парк Дон Альберто, Эль-Виахеро Парк, Альгарробильо, Кортихос, Караколи и другие сектора.

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