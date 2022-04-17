За 106 дней в Картахене был убит 101 человек

Bogotá, marzo 18 de 2015.- Con un fuerte rechazo, el Centro Democrático en Norte de Santander, lamentó el atentado contra el candidato al Concejo de Cúcuta, por esa colectividad, Diego Villamizar Salinas, registrado el 11 de marzo a las 10:00 de la noche. (Colprensa)

За 106 дней, прошедших в 2022 году, в Картахене был убит 101 человек. Это означает, что почти каждый день в году гражданин жестоко умирает в столице Боливара.

Власти уточняют, что большинство убийств произошло в течение первого месяца года. С 1 по 31 января было зарегистрировано 35 убийств, из которых 18 случаев были связаны с покушениями, 15 были связаны со ссорами, одно — грабежом и другое — предполагаемым линчеванием. Этот сезон стал самым жестоким за последние восемь лет в Картахене.

В списке также сообщается о 24 убийствах в феврале, из которых 13 случаев были связаны с убийствами, 9 — в ссорах, а остальные — в обстоятельствах, которые предстоит выяснить. В марте было совершено 31 убийство, 23 из которых были убиты, шесть — в ссорах и одно — в грабежах. Остальные случаи заболевания произошли в первые две недели апреля.

Столичная полиция подтвердила, что из 54 случаев наемных убийц, о которых сообщалось в 2022 году, 39 связаны с силами самообороны Гайтанистов Колумбии, также известными как Клан Персидского залива, и бандой GDO Los Robledos, которая прибыла из Медельина в конце прошлого года. Эти группы оспаривают территорию с целью получения преступных доходов от микроторговли.

С другой стороны, было указано, что 36 убийств «были вызваны социальной нетерпимостью (ссоры, насилие в семье и другие)».

Прокуратура Боливара заверила, что из 106 зарегистрированных убийств 42,61 процента были выяснены. Это наступление означало захват 55 подозреваемых убийц, 30 из которых находились на месте преступления и 25 — по решению суда. Также было изъято 243 единицы огнестрельного оружия и более 5500 острых предметов. Был также сделан вывод о том, что несколько случаев наемных убийц были заказаны по прозвищу «Пати Пати», глава клана Персидского залива в Картахене, и двумя другими лицами, известными как «Маррана Горда» и «Колорадо».

Это значительное увеличение количества убийств, которые произошли в городе за первые 100 дней года. Отмечается, что в 2021 году количество зарегистрированных убийств было достигнуто в первой половине (30 июня), а не в течение квартала. В течение первых шести месяцев прошлого года зарегистрированы следующие случаи убийств: 23 в январе, 15 в феврале, 19 марта, 10 апреля, 21 мая и 13 в июне. В конце апреля 2021 года было совершено 57 убийств, а в конце мая 78.

Власти заявляют, что принимают меры для снижения количества убийств. Будут активизированы операции по демонтажу структуры Клана Персидского залива и Лос-Робледоса, действующих в Картахене.

С другой стороны, следует отметить, что перед властями стоит задача покончить с сетями секс-торговли детьми в городе, еще одной проблемой, которая растет в этом году. Очевидно, взрослые предлагают девушкам и молодым людям из Картахены, как если бы они были товаром. В среднем они берут за них 200 000 песо (около 53 долларов).

В ответ на обвинения полиция Картахены заверила, что стратегия «Так не происходит» действует, в рамках которой вмешались многолюдные места в городе и было захвачено более 30 подозреваемых сутенеров. Власти заявили, что намерены продолжать присутствовать на пляжах и во всем туристическом секторе Картахены.

По данным Колумбийского института национального благосостояния семьи, в 2021 году в Картахене было проведено 660 процессов по восстановлению прав из-за сексуального насилия, и из них 26 соответствуют сексуальной эксплуатации детей и подростков в коммерческих целях (ESCNNA).

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: