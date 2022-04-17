За 106 дней в Картахене был убит 101 человек

За 106 дней, прошедших в 2022 году, в Картахене был убит 101 человек. Это означает, что почти каждый день в году гражданин жестоко умирает в столице Боливара.
Власти уточняют, что большинство убийств произошло в течение первого месяца года. С 1 по 31 января было зарегистрировано 35 убийств, из которых 18 случаев были связаны с покушениями, 15 были связаны со ссорами, одно — грабежом и другое — предполагаемым линчеванием. Этот сезон стал самым жестоким за последние восемь лет в Картахене.
В списке также сообщается о 24 убийствах в феврале, из которых 13 случаев были связаны с убийствами, 9 — в ссорах, а остальные — в обстоятельствах, которые предстоит выяснить. В марте было совершено 31 убийство, 23 из которых были убиты, шесть — в ссорах и одно — в грабежах. Остальные случаи заболевания произошли в первые две недели апреля.
Столичная полиция подтвердила, что из 54 случаев наемных убийц, о которых сообщалось в 2022 году, 39 связаны с силами самообороны Гайтанистов Колумбии, также известными как Клан Персидского залива, и бандой GDO Los Robledos, которая прибыла из Медельина в конце прошлого года. Эти группы оспаривают территорию с целью получения преступных доходов от микроторговли.
С другой стороны, было указано, что 36 убийств «были вызваны социальной нетерпимостью (ссоры, насилие в семье и другие)».
Прокуратура Боливара заверила, что из 106 зарегистрированных убийств 42,61 процента были выяснены. Это наступление означало захват 55 подозреваемых убийц, 30 из которых находились на месте преступления и 25 — по решению суда. Также было изъято 243 единицы огнестрельного оружия и более 5500 острых предметов. Был также сделан вывод о том, что несколько случаев наемных убийц были заказаны по прозвищу «Пати Пати», глава клана Персидского залива в Картахене, и двумя другими лицами, известными как «Маррана Горда» и «Колорадо».
Это значительное увеличение количества убийств, которые произошли в городе за первые 100 дней года. Отмечается, что в 2021 году количество зарегистрированных убийств было достигнуто в первой половине (30 июня), а не в течение квартала. В течение первых шести месяцев прошлого года зарегистрированы следующие случаи убийств: 23 в январе, 15 в феврале, 19 марта, 10 апреля, 21 мая и 13 в июне. В конце апреля 2021 года было совершено 57 убийств, а в конце мая 78.
Власти заявляют, что принимают меры для снижения количества убийств. Будут активизированы операции по демонтажу структуры Клана Персидского залива и Лос-Робледоса, действующих в Картахене.
С другой стороны, следует отметить, что перед властями стоит задача покончить с сетями секс-торговли детьми в городе, еще одной проблемой, которая растет в этом году. Очевидно, взрослые предлагают девушкам и молодым людям из Картахены, как если бы они были товаром. В среднем они берут за них 200 000 песо (около 53 долларов).
В ответ на обвинения полиция Картахены заверила, что стратегия «Так не происходит» действует, в рамках которой вмешались многолюдные места в городе и было захвачено более 30 подозреваемых сутенеров. Власти заявили, что намерены продолжать присутствовать на пляжах и во всем туристическом секторе Картахены.
По данным Колумбийского института национального благосостояния семьи, в 2021 году в Картахене было проведено 660 процессов по восстановлению прав из-за сексуального насилия, и из них 26 соответствуют сексуальной эксплуатации детей и подростков в коммерческих целях (ESCNNA).
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