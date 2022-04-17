«Я заказал номер 19 в отборе, чтобы пойти по стопам Фредди Ринкона»: Теофило Гутьеррес

Тренер «Депортиво Кали» не скрывал своей ностальгии и счастья по поводу того, что вспомнил кумира команды Колумбия/ (Win Sports)

Для чемпионского нападающего Депортиво Кали Теофило Гутьерреса то, что сделал бывший игрок Фредди Ринкон в истории профессионального футбола, бесценно.

«Он оставил душу на корте и покинул Колумбию в ее лучшие времена с хорошим футболом», - это воспоминания 36-летнего игрока «Барранкильи» о Колоссе из Буэнавентуры, который скончался в клинике Имбанако в Кали в ночь на среду, 13 апреля, на Пасху в 2022 году.

Нынешний игрок сахарной коробки поговорил с каналом Win Sports о прискорбных новостях, которые переживает национальный вид спорта, и высказал свое мнение о том, что значит для него смотреть, как он играет, и что он будет служить ориентиром и примером для подражания в первые дни его работы в качестве профессионала. Вот его слова:

В эти выходные они отдадут Ринкону Валенсии на Олимпийском стадионе Паскуаля Герреро в классическом Кали между Америкой и Депортиво Кали, Теофило и Адриан Рамос будут носить номера, которые Фредди использовал в прошлом, и почтят его память ввиду того, что страна находится в спортивный и исторический траур после его ухода.

В дополнение к этому памятному событию Тео рассказал, почему вы носили 19 номер в большинстве команд, где он играет, и подробно объяснил это, назвав Ринкон Валенсия:

Через четыре дня после официальной смерти национальные и международные дань уважения Ринкону, который днем в эту субботу, 16 апреля, был похоронен на южном столичном кладбище в Кали, не прекращаются. Во время последнего прощания их близкие увидели, как гроб был похоронен на землях Вальекаукана, завернутый в колумбийский флаг, флаг Америки из Кали и ленту с именем нападающего.

В матче 16-й даты Лиги BetPlay I 2022 между Independiente Santa Fe и Alianza Petrolera команда кардиналов отдала дань уважения игроку, который носил футболку кардинала в качестве своего первого клуба в первом дивизионе.

На стадионе Nemesio Camacho El Campín в Боготе игроки из Санта-Фе вышли на поле с плакатом с фразой «Фредди, мы навсегда будем нести тебя в наших сердцах. Покойся с миром», в то же время они пели гимн Боготы. Обе команды встретились в центре корта минутой молчания в память о Колоссе.

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