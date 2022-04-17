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«Я заказал номер 19 в отборе, чтобы пойти по стопам Фредди Ринкона»: Теофило Гутьеррес

Нападающий барранкильеро не упустил из виду, что для него значит его номер нагрудника, каждый из которых носил футболку клуба или сборной.

Newsroom Infobae

17 апрель 2022
Тренер «Депортиво Кали» не скрывал своей ностальгии и счастья по поводу того, что вспомнил кумира команды Колумбия/ (Win Sports)

Для чемпионского нападающего Депортиво Кали Теофило Гутьерреса то, что сделал бывший игрок Фредди Ринкон в истории профессионального футбола, бесценно.

«Он оставил душу на корте и покинул Колумбию в ее лучшие времена с хорошим футболом», - это воспоминания 36-летнего игрока «Барранкильи» о Колоссе из Буэнавентуры, который скончался в клинике Имбанако в Кали в ночь на среду, 13 апреля, на Пасху в 2022 году.

Нынешний игрок сахарной коробки поговорил с каналом Win Sports о прискорбных новостях, которые переживает национальный вид спорта, и высказал свое мнение о том, что значит для него смотреть, как он играет, и что он будет служить ориентиром и примером для подражания в первые дни его работы в качестве профессионала. Вот его слова:

В эти выходные они отдадут Ринкону Валенсии на Олимпийском стадионе Паскуаля Герреро в классическом Кали между Америкой и Депортиво Кали, Теофило и Адриан Рамос будут носить номера, которые Фредди использовал в прошлом, и почтят его память ввиду того, что страна находится в спортивный и исторический траур после его ухода.

В дополнение к этому памятному событию Тео рассказал, почему вы носили 19 номер в большинстве команд, где он играет, и подробно объяснил это, назвав Ринкон Валенсия:

Через четыре дня после официальной смерти национальные и международные дань уважения Ринкону, который днем в эту субботу, 16 апреля, был похоронен на южном столичном кладбище в Кали, не прекращаются. Во время последнего прощания их близкие увидели, как гроб был похоронен на землях Вальекаукана, завернутый в колумбийский флаг, флаг Америки из Кали и ленту с именем нападающего.

В матче 16-й даты Лиги BetPlay I 2022 между Independiente Santa Fe и Alianza Petrolera команда кардиналов отдала дань уважения игроку, который носил футболку кардинала в качестве своего первого клуба в первом дивизионе.

На стадионе Nemesio Camacho El Campín в Боготе игроки из Санта-Фе вышли на поле с плакатом с фразой «Фредди, мы навсегда будем нести тебя в наших сердцах. Покойся с миром», в то же время они пели гимн Боготы. Обе команды встретились в центре корта минутой молчания в память о Колоссе.

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