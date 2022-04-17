Эрнан Баркос забил четвертый гол Альянсы Лима в ворота Университарио в Лиге 1 2022

Альянса Лима победила Университарио де Депортес со счетом 3:1 в рамках 10 Дата проведения турнира Апертура де ла Лига 1 2022. «Интимный» актерский состав доминировал в действиях и контролировал матч, сыгранный на стадионе «Монументаль». В этом смысле, когда казалось, что счет не будет сильно отличаться, Эрнан Баркос, похоже, расширил подавляющее преимущество и забил четвертый гол гостей.

Эрнан Баркос забил 4:1 за Альянсу Лима против Университарио за классическую Лигу 1 2022 года. (Видео: ПЕРЕВОРОТ В ПЕРУ).

ПРЕВИЯ

Университарио де Депортес и Альянса Лима встретятся сегодня, в воскресенье, 17 апреля, на стадионе Монументаль де Ате в 10-м туре турнира по апертуре Лиги 1 2022 года. Это будет матч, который будет сыгран только с местными болельщиками.

«Меренги» достигают классического перуанского футбола после двух побед подряд в турнире. В обоих случаях с трудом вернуться на табло после падения 1-0: дома он обыграл ADT 2-1 с дублем от нападающего Алекса Валеры, а в качестве гостя он обыграл Ayacucho FC 2-1 с голом на последней минуте нападающим Энди Поло.

Домовладельцы набрали 16 очков в турнирной таблице соревнований и занимают шестое место с разницей в пять очков по сравнению с первым местом, занимаемым Сьенсиано и Спорт Уанкайо, оба с 21 очком.

Сначала считалось, что Валера пропустит этот матч из-за физического дискомфорта в начале недели, но он восстановился на последней минуте и окажется в стартовом одиннадцати. Кроме того, Хосе Карвалло и Альдо Корсо станут инициаторами после перенесенных ими проблем со здоровьем и физическими проблемами.

Alianza Lima, со своей стороны, прибывает на поединок с трудным подарком, особенно на Кубке Либертадорес, где он все еще не может складываться и уже начинает вызывать дискомфорт у своих фанатов, которые надеются, что эта дуэль станет одним из отскоков.

На международном турнире премьера «интимной» жеребьевки завершилась поражением от аргентинца Ривер Плейт в Лиме (0:1), а затем проиграла чилийцу Коло Коло в Сантьяго (1-2). Конечно, в Лиге 1 он вернулся к победе после 3 падений подряд, что в настоящее время удерживает его на 13-м месте в таблице с восемью очками, но с предстоящим матчем против Sport Huancayo.

Если Университарио выиграет матч, он попадет в борьбу за первое место в национальном футболе. Но если Альянса Лима это сделает, она начнет выходить из последних мест чемпионата Первого дивизиона.