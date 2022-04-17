Данна Паола подожгла сети в дерзком бикини: «Под влиянием луны»

Данна Паола считается одним из мексиканских художников с наибольшим международным присутствием благодаря своей долгой карьере в СМИ; она постоянно получает признание общественности через нежные сообщения, которые в конечном итоге превращают ее публикации в отражение влияния, которое она оказала на нее. тысячи поклонников. Однако это еще не все, она также украла больше, чем дыхание своими культовыми нарядами и природной красотой.

Эти выходные не стали исключением и главный герой Эми: девушка с синим рюкзаком удивила своих более 33 миллионов подписчиков в Instagram парой фотографий, которые она сделала из райского места, обрамленного огромными пальмами и большими зелеными зонами. Но в центре внимания оказался не красивый пейзаж, а эффектная фигура, которую певица носит в 26 лет.

Исполнительница Mala Fama позировала перед камерой в откровенном, казалось бы, металлическом бикини, которое контрастировало с солнечными лучами на ее коже и длинными каштановыми волосами. Данна Паола завершила свой взгляд простым ожерельем и большими солнцезащитными очками, но то, что в итоге украло все глаза, так это ее ноги и контурный живот.

(Captura: @dannapaola/Instagram)

«Под воздействием Луны», - написала она в своем посте в Instagram, и это было считанные минуты, прежде чем окно комментариев было заполнено волной лести в ее честь, где в то время как некоторые воспользовались возможностью, чтобы отправить ей приветствие и признания в любви к ней, а также признать неоспоримое красота мексиканской женщины, другие аплодировали его смелости.

«Корпазо», «Дочь маис!» , «Ты крутая», «Я умираю», «Самая красивая в мире», «Ты — полная луна», «Самая драгоценная», «Женщина», были некоторые реакции. В том же разделе появились некоторые деятели из СМИ, такие как Апио Кихано, София Рейес и Карла Диас, которые выражали свои чувства с помощью огненных смайликов.

В целом фотографии Данны Паолы вызвали эйфорию среди пользователей социальных сетей, которые не были удовлетворены признанием ее красоты в разделе комментариев, а также воспроизвели изображения на других платформах, сделав их вирусными. Художник не в первый раз попадает в подобную ситуацию.

(Captura: @dannapaola/Instagram)

Несколько дней назад она опубликовала фотографию, сделанную снаружи учреждения, где выделила топ звездного типа в фиолетовых тонах, который лишил ее поклонников дара речи из-за прозрачных пленок и точных областей, которые он покрыл. В настоящее время обе фотографии превысят полтора миллиона лайков.

Ранее Данна Паола поделилась своими чувствами по поводу стыда тела (унижения тела) после того, как печатные СМИ сосредоточились на недавнем статья, которая сделала в ее честь аспекты, связанные с женской красотой, а не с ее последними профессиональными триумфами, как она изначально думала. Столкнувшись с разногласиями, актриса провалила угол через свой аккаунт в Twitter.

«Всякий раз, когда я делаю интервью, я говорю о своих проектах, моем текущем состоянии, мотивациях, психическом здоровье и т. Д. Но меня всегда спрашивают о моем телосложении, это всегда точка зрения, и я годами борюсь с этими вопросами и превращаю их во что-то позитивное», - сказал он.

Danna Paola tiene más de 33 millones de seguidores en Instagram (Foto: Instagram/@dannapaola)

«На этот раз во время интервью они сделали слишком большой акцент на том, как я выгляжу сейчас, особенно с моим телом, и я честно избегал этих вопросов и сосредоточился на своем психическом здоровье, поскольку это очень помогло мне заботиться о себе снаружи», - добавил он.

По этому случаю актриса объяснила, что журнал пытался подчеркнуть, «как это выглядит сейчас», и она искала способы обратить их на разговоры о проблемах, связанных с психическим здоровьем, чтобы она могла выглядеть лучше во всех аспектах.

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