Колумбия выделяется на выставке Speciality Coffee Expo в Бостоне с 40 специальными сортами кофе

Foto de archivo. Un campesino recolecta café en un cultivo cerca al municipio de Sasaima, en el departamento de Cundinamarca, Colombia, 14 de mayo, 2012. REUTERS/José Miguel Gómez

Несколько дней назад в Бостоне завершилась выставка Specialty Coffee Expo 2022 года, самая важная промышленная кофейная витрина в мире, в которой делегации из Толимы, Рисаральды, Калдаса и Киндио представили 40 специальных сортов кофе.

Делегация, которая представляла Колумбию на выставке Specialty Coffee Expo, состояла из административного и специального региона планирования (RAP) кофейного региона и сумела укрепить отношения с потенциальными покупателями во время ярмарки в Бостоне.

В соответствии с балансом, представленным губернатором Киндио Роберто Хайро Харамильо, в заключение своего участия в этом мероприятии, он сказал, что «это передовая точка, позволяющая интернационализировать наш продукт, чтобы иметь возможность выйти на крупные рынки с помощью этих усилий, которые мы предпринимаем с департаментов, инвестирующих в женщин-производителей кофе, в оборудование, в сопровождение».

В то же время Энджи Молина, коммерческий консультант департамента Толима, также сказала El Tiempo, что они видят «очень хорошие возможности для привлечения людей из разных стран в наши регионы для создания трансфера технологий, передачи знаний, понимания рынка специализированных услуг и начала говорить язык кофе более техническим способом для эффективного доступа к рынкам».

От имени производителей генеральный менеджер бренда Don Julio de Santa Rosa de Cabal Хулио Сесар Гонсалес подумал, что им удалось связаться с потенциальными инвесторами на ярмарке. «У нас было 2 или 3 очень важных контакта. Двое из них хотят купить наш кофе. Мы должны приложить усилия для достижения требуемого количества».

Аналогичным образом, Сесар Аугусто Осорио, представитель Q' Grader Caldas, сказал местным СМИ, что: «Всегда важно прийти на ярмарку первого уровня, сделать кафе видимыми, видимость, которую заслуживает Caldas, которую заслуживает Coffee Axis благодаря усилиям, предпринятым RAP».

Из РАП менеджер Луис Гильермо Агудело Рамирес отметил участие национальных производителей кофе, но также напомнил, что после ярмарки еще предстоит реализовать целый план действий. «Мы надеемся и дальше позиционировать кофейный регион как крупного производителя кофе. У нас есть все качества и все возможности».

Согласно информации, полученной от El Tiempo, Агудело Рамирес пояснил, что RAP стремится получить более выгодные цены на эти 40 специальных сортов кофе и, таким образом, принести пользу работе 160 000 производящих семей и создаваемым ими рабочим местам.

В августе следующего года кофейная индустрия RAP отправит потенциальных покупателей спешиалти кофе в 4 отдела, чтобы они могли познакомиться с продуктом и семьями, выращивающими кофе, Калдас, Рисаральда, Толима и Киндио. Кроме того, они примут участие в выставке Expocafé, которая пройдет в Национальном парке кофе.

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