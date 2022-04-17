По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в США

По данным Департамента полиции Колумбии, в эту субботу в результате стрельбы в торговом центре в Колумбии, штат Южная Каролина, по меньшей мере 12 человек получили ранения — десять из них получили огнестрельные ранения.

Инцидент произошел на объектах Columbiana Centel Mall, где изолированный конфликт между несколькими вооруженными подозреваемыми привел к стрельбе, после чего власти арестовали трех человек.

«Мы считаем, что люди, которые были вооружены, знали друг друга и произошел какой-то конфликт, который привел к стрельбе (...) Это не была ситуация, когда случайный человек появился в торговом центре, чтобы стрелять из огнестрельного оружия и ранить людей», — заявил начальник полиции Колумбии Уильям Холбрук.

Девять из 12 человек, получивших ранения в результате стрельбы, уже выписаны из больницы. Две жертвы, с другой стороны, находятся в критическом, но стабильном состоянии, согласно заявлениям частной медицинской компании Prisma Health для CNN.

Algunas de las víctimas resultaron lesionadas debido a la avalancha que se generó por el intercambio de disparos

Двое из раненых получили ранения, не связанные с огнестрельным оружием, а из-за давки после инцидента, пояснил Холбрук.

Полиция Колумбии организовала горячую линию для свидетелей стрельбы и попросила всех, у кого есть видео стрельбы, связаться с ними.

«Мы знаем, что многие видели разные вещи. Найдите минутку, соберитесь с мыслями и обратитесь в полицию», — поясняет Департамент полиции Колумбии в Twitter.

СТРЕЛЬБА В НЬЮ-ЙОРКЕ

Во вторник на станции нью-йоркского метро вспыхнула стрельба, в результате которой по меньшей мере 29 человек получили ранения, которые были доставлены в больницу в Бруклине, сообщает EuropaPress со ссылкой на пожарных и американскую газету Washington Post; с сообщением больниц в площадь.

Десять человек пострадали от выстрелов, и пятеро из них находятся в критическом, но стабильном состоянии. Власти также расследуют возможный взрыв на месте происшествия.

На данный момент инцидент не рассматривается как теракт, и подозреваемый находится на свободе.

Полиция обнаружила пистолет и несколько магазинов большой емкости на станции метро, где произошел инцидент. Источники в полиции сообщили газете NY Post, что, по всей видимости, заклинило пистолет, пистолет Glock, что могло помешать стрелку нанести еще больший ущерб.

(С информацией от Europa Press)

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