Строя свой «орбитальный комплекс», Россия готовится покинуть Международную космическую станцию

Буквально год назад, ожидая, что международное сотрудничество в космических вопросах будет затруднено, Россия объявила о решении выйти из Международной космической станции (МКС), одного из самых масштабных многонациональных космических проектов в истории человечества.

Россия планирует построить собственную космическую станцию и не полагаться на американцев или европейцев в экспериментах на околоземной орбите. Поэтому идея Москвы состояла в том, чтобы объявить прощание, которое должно было состояться только в 2028 или 2030 году.

Но вторжение России в Украину ускорилось. Тяжелые экономические санкции со стороны Соединенных Штатов и многих стран мира разозлили российских космических менеджеров. Так, генеральный директор Российского космического агентства Роскосмос Дмитрий Рогозин выдвинул ультиматум США о снятии санкций с инженерно-строительных исследовательских компаний ЦНИИмаш и Ракетно-космического центра «Прогресс».

La EEI es el mayor proyecto de colaboración entre naciones (NASA/Roscosmos) REUTERS

«Если они заблокируют сотрудничество с нами, кто спасет МКС от неконтролируемого выхода с орбиты и падения на территорию США или Европы?» Угрозы Рогозина не вступили в силу, и санкции продолжались. Затем НАСА опубликовало заявление, в котором говорится, что гражданское сотрудничество между Соединенными Штатами и Россией будет продолжаться на космической станции. «Профессиональные отношения между нашими международными партнерами, астронавтами и космонавтами продолжаются для обеспечения безопасности и выполнения миссии всех на борту МКС», — заявил администратор НАСА Билл Нельсон.

На протяжении более двух десятилетий станция считается чудом сотрудничества между различными странами и их соответствующими космическими агентствами. Теперь Россия заявила, что откажется от участия в проекте в 2025 году. Как было заявлено, в апреле 2021 года Россия объявила о намерениях покинуть МКС в 2024 году и вывести в космос новую космическую структуру, которую уже начали проектировать и строить, когда сам Рогозин обучал новым планам нового орбитального комплекса его страны.

По данным космического агентства Роскосмос, в апреле 2021 года первый модуль его проекта уже разрабатывался на Практикуме 439 по Energía, российской компании, которая производит ракеты и другие космические приборы. 20 апреля прошлого года Рогозин написал в своем Twitter-аккаунте: «Первый базовый модуль новой российской орбитальной автозаправочной станции уже работает. Перед ракетно-космической корпорацией «Энергия» поставлена задача обеспечить ее готовность к запуску на целевую орбиту в 2025 году».

Planos y primer módulo ruso de la próxima estación espacial ROSS

Когда российские намерения создать собственную космическую станцию были обнародованы, российский вице-премьер по обороне и промышленности Юрий Борисов заявил, что «они не могут рисковать жизнями [наших астронавтов]». Кроме того, Борисов также привел проблемы в пространственной структуре, которую Роскосмос в настоящее время разделяет с другими космическими агентствами. «Ситуация, которая сегодня связана со старением конструкции и металла, может иметь необратимые последствия: катастрофу. Мы не должны этого допустить», — добавил вице-премьер.

Первоначально срок действия EEI был 2024, но поскольку NASA с разрешения Конгресса США, разрешившего финансирование проекта, срок его полезного использования закончится в 2030 году. Теперь, с выходом России, неизвестно, сохранится ли эта дата за счет дальнейшего увеличения космического бюджета США и европейских аналогов, чтобы космическая лаборатория размером с футбольное поле работала на орбите Земли на высоте 400 километров.

Россия владеет почти половиной МКС и отвечает за навигацию и управление всем космическим аппаратом. Без него станция не смогла бы работать, поскольку именно российские двигатели позволяют ей набирать скорость и высоту, чтобы не упасть на Землю. Россия неоднократно предупреждала, что станции, выведенной на орбиту в 1998 году и рассчитанной на 15 лет эксплуатации, теперь потребуются огромные вливания денег на ее обслуживание, чтобы она не распалась на части и бесконтрольно упала на Землю.

La nueva estación espacial rusia se podría lanzar en 2025

Работа Международной космической станции сложна. В то время как модули в Соединенных Штатах и Европе обеспечивают электроэнергию, которую собирают солнечные батареи и служат для работы орбитального комплекса, Россия предоставляет топливо и двигатели, которые позволяют ему оставаться на орбите и в конечном итоге бесконтрольно упасть на Землю.





ROSS, новая космическая станция

РОСС будет работать на гелиосинхронной орбите высотой 400 км , что позволит ему осуществлять мониторинг всей поверхности Земли, особенно Арктического региона. Эта орбита позволит станции выполнять две важные функции: высокочастотные наблюдения России из космоса и более легкий доступ к станции по сравнению с нынешней МКС, что позволит проводить больше медицинских и физиологических экспериментов, чем это возможно в настоящее время на российской орбитали сегмент.

NEM-1, также известный как Научный энергетический модуль 1 (SPM-1), станет основным модулем РОСС. Первоначально планировалось запустить на Международной космической станции в 2024 году, NEM-1 будет реконструирован на 1,5-2 года, чтобы подготовиться к своей новой роли в составе РОСС. Запуск НЭМ-1 планируется в 2025 году на ракете-носителе «Ангара А5» с космодрома Восточный, а новый модуль Core (аналогичный NEM-1) запланирован на 2028 год.

El complejo orbital tendrá una órbita polar, lo que mejoraría su funcionamiento

Диего Багу, астроном и директор Планетария Ла-Платы, объяснил Infobae, что означает этот новый путь, выбранный Россией в космических вопросах.

«За последние годы Россия приумножила несколько космических проектов, выпустив четыре версии новой космической станции РОСС и новый космический корабль «Орёл». Это усложняет их работу. Тема создания собственной космической станции зародилась в 2014 году, в начале конфликта с Украиной. И учитывая, что это приведет к конфликтам с Западом, в частности с Соединенными Штатами и с предстоящими работами по созданию Международной космической станции, Россия начала концентрироваться на размышлениях о создании собственной космической станции. Реальность такова, что они не добились большого прогресса в этом направлении», — сказал Багу.

Он добавил: «Ко всему этому мы должны добавить, что нынешняя ERA имеет срок годности на 2028 или 2030 год. У России есть несколько альтернатив для собственной космической станции. Одна из идей заключалась в том, чтобы отсоединить российские космические модули, которые сейчас являются частью МКС. И из них построят собственную космическую станцию. Последнее, что известно, это то, что он собирается построить совершенно новую станцию. Для этого потребуется запустить 4 модуля по 20 тонн каждый. Другими словами, их нужно не только построить, но и запустить с учетом связанных с этим трудностей и высокой стоимости».

Багу заявил, что Россия также отказалась от планов интеграции Gateway, международной космической станции на Луне. «И он отказывается от своей лунной программы, в отличие от США, которые полностью сосредоточены на возвращении на Луну», - сказал астроном.

ROSS operaría con 4 o 5 módulos espaciales

По словам российских чиновников, больше нет причин полагаться на сотрудничество с иностранцами. Россия, обладающая большим опытом строительства подобных сооружений, более чем способна самостоятельно разработать космическую станцию. Неустойчивость МКС уже давно стала темой российских космических новостей. Общеизвестно, что российский сегмент испытывал ряд проблем, включая незначительные неисправности всех мыслимых устройств, от туалетов до систем жизнеобеспечения. Эти проблемы наконец-то достигли своего предела, когда в 2020 году была обнаружена утечка воздуха, которая извлекала ценную атмосферу из станции с угрожающей скоростью. Источник утечки не был обнаружен в течение нескольких месяцев. Обнаружение и исправление потребовало немалых усилий.

Затем, в апреле 2021 года, были обнаружены еще три незначительные трещины. Хотя их было относительно легко исправить, стало ясно, что их источник, усталость металла, становится серьезной проблемой. Помимо этих проблем, независимость России от МКС обусловлена и другими более вескими причинами.

По словам Александра Блошенко, исполнительного директора Роскосмоса по перспективным программам и науке, нынешняя орбита МКС, и в частности ее наклон, исчерпаны с точки зрения научного потенциала. Блошенко заявил, что интенсивность работы на МКС снижается, и из этого уклона уже получены максимальные знания.

Los cohetes Soyuz son hoy el vehículo ruso para acceder a la EEI . NASA/Bill Ingalls/Handout via REUTERS. REUTERS

Именно поэтому россияне задумываются о выводе РОСС на полярную орбиту, что, с точки зрения Роскосмоса, имеет ряд преимуществ:

1-Вы можете дублировать и обезопасить возможности космических аппаратов дистанционного зондирования, таких как те, которые контролируют Северный морской путь.

2-На орбите с большим наклоном внешнее космическое излучение сильнее. Полеты в таких условиях, по мнению Роскосмоса, лучше подготовят космонавтов к полетам в дальний космос. По этой причине РОСС выведет на высокоширотную орбиту с наклоном 97 градусов на высоте 300-350 км. С Росса космонавты могут видеть всю территорию России, в отличие от МКС, с которой они могут видеть только 20% ее.

3-ROSS станет специализированной промышленной космической станцией с производственными отсеками, которые позволят ей выполнять ряд новых задач, недоступных на МКС. На втором этапе сборки РОСС будет включать так называемый модуль рампы, в котором можно будет парковать различные типы космических аппаратов и автоматических спутников, ремонтировать их, дозаправлять, регулировать полезную нагрузку, а затем отправлять обратно в автономный полет. Кроме того, через некоторое время Роскосмос планирует создать флот буксиров, которые смогут запускать эти спутники со станции на нужную орбиту в нужное время.

Los cosmonautas rusos no se quedarán en forma permanente en el nuevo complejo orbital ROSS (Pavel Kassin/Roscosmos/Handout via REUTERS) via REUTERS

Официальные лица планируют запустить РОСС в два этапа. На первом этапе станция будет состоять из четырех модулей: NEM (предполагаемая дата запуска — 2025), UM (новый модуль узла, аналогичный тому, который будет запущен на МКС), Базовый модуль (предполагаемая дата запуска — 2028 год) и модуль шлюза. Напорный объем станции на данном этапе составит 220 м 3; российский сегмент МКС теперь, без MLM Nauka, имеет объем под давлением 189 м 3.

Экипаж станции будет состоять из двух человек продолжительностью около двух месяцев. Команды не будут постоянно находиться в РОСС , как это происходит сегодня на МКС, но будут прибывать по мере накопления задач для них.

Второй этап строительства, который, по словам Владимира Соловьева, запланирован на 2030-2035 годы, добавит к станции модули логистики и производства, а также многоуровневую платформу для обслуживания космических аппаратов. Напорный объем станции на данном этапе увеличится до 450 м 3, она сможет хранить до 9100 кг топлива (N 2 O 4 /UDMH), вмещать максимум четыре экипажа, принимать один или два с экипажем и от одного до трех грузовых судов в год.

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