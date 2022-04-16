Зеленский заявил, что киевские войска добились значительных исторических успехов против российской армии

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habla durante una conferencia de prensa conjunta con los mandatarios de Polonia, Lituania y Letonia, en Kiev, Ucrania. Abril 13, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский отметил «значительные» успехи против российской армии, хотя и признал «очень сложную» ситуацию на юге и востоке, помимо объявления кампании по посадке по всей стране и восстановления некоторых железных дорог соединения.

«Успехи наших вооруженных сил на поле боя действительно значительны. Исторически значимый. Но этого все равно недостаточно, чтобы очистить нашу землю от оккупантов. Мы собираемся победить их больше», — заявил Зеленский в видеоролике в эту пятницу вечером.

«Задача номер один - ускорить мир», сказал он, настаивая на том, что война, вызванная российским вторжением 24 февраля, не закончится до тех пор, пока Украина не получит больше оружия и финансовой поддержки для своей защиты.

Он настаивал на том, что война закончится, «как только демократический мир признает, что нефтяное эмбарго против России и полная блокада ее банковского сектора являются необходимыми шагами на пути к миру».

Zelensky aseguró que la guerra podría ser mucho más corta si se incrementan las sanciones contra Moscú y se aprovisiona de más armas su país REUTERS

Вооруженные силы Украины «делают это блестяще. Они останавливают нападения оккупантов. Они проводят контратаки. Они уже настолько перегрузили, в прямом смысле этого слова, российскую обычную авиацию, что вынуждены использовать дальние стратегические самолеты», - сказал он.

Однако он признал, что на юге и востоке страны «ситуация все еще очень сложная», и о восстановлении говорить не приходится.

В оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей российская армия «продолжает терроризировать мирных жителей», сообщил он.

Зеленский добавил, что «жестокость, с которой российские войска пытаются завоевать Азовский, Донбасс, Харьков, лишь малейшая вероятность того, что эти территории и эти люди, по крайней мере в какой-то момент в будущем, будут иметь связи» с Россией.

Правитель сообщил, что в эту пятницу он встретился со всеми высшими военачальниками, министром внутренних дел и главой своей делегации на переговорах с Россией, чтобы обсудить город Мариуполь, осажденный оккупантами, и сказал, что «мы делаем все возможное, чтобы спасти наш народ».

В этой связи пресс-секретарь Министерства обороны Александр Мотузяник сообщил в пятницу, что «интенсивные боевые действия продолжаются» и оккупанты не могут полностью захватить этот город, сообщает агентство Укринформ.

El gobierno de Ucrania continúa preocupado por la situación del sur del país REUTERS

«Ситуация в Мариуполе сложная, борьба продолжается. Российская армия постоянно задействует дополнительные подразделения для штурма города, и пока идут активные бои возле завода Ильич и в районе Мариупольского порта. Но россияне не могут полностью захватить этот город», — заявил Мотузяник.

Зеленский также сообщил, что обсудил с министрами своего правительства, как решить насущные экономические проблемы, возникшие во время военного положения, введенного после российского вторжения.

Он подчеркнул, что четыре пятых всех украинских компаний уже вернулись к работе в безопасном районе, особенно на предприятиях тяжелой промышленности, и что транспортные сети восстанавливаются.

В этих условиях, добавил он, «что бы ни случилось, во всех городах и общинах, где нет присутствия оккупантов и военных действий, необходимо восстановить экономику в полной мере».

Президент сообщил, что Министерство аграрной политики и продовольствия сообщило, что посевная кампания началась и продолжается во всех регионах, включая Луганск и Донецк.

Он также сообщил, что начато восстановление автомобильных и железных дорог, и с этой субботы будет восстановлено железнодорожное сообщение с Черниговом и Нежином, и что поезда уже курсируют между городами Сумской области.

(С информацией из EFE)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: