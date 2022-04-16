Поскольку Конгресс зашел в тупик, закон об абортах вступает в силу в случаях изнасилования с возражениями Гильермо Лассо

Vista general de la Asamblea Nacional de Ecuador, en una fotografía de archivo. EFE/José Jácome

После решения Конституционного суда вернуть президенту Национальной ассамблее Гильермо Лассо вето на закон об абортах в случае изнасилования, законодательные органы оказались в неудобном положении. На данный момент правящая партия не имеет достаточного количества голосов для продвижения позиции Лассо, а оппозиция не располагает цифрами для ратификации первоначально утвержденного текста.

Перед Национальной ассамблеей и исполнительной властью стоят три вопроса: предельный срок беременности для аборта; правовые требования для осуществления гарантии; и признание отказа от военной службы по соображениям совести врача. Кроме того, президент Лассо предлагает считать прерывание нежелательной беременности исключительным, а не правом, вопреки тому, что предлагается в проекте.

В этих условиях законодательный орган не мог быть определен путем выбора, и вчера председатель этого органа Гуадалупе Льори был вынужден прервать заседание. Однако крайний срок для принятия законодательным органом решения о праве вето истек сегодня, и если не будет достигнуто соглашение между законодательными органами, которое допускает определение, текст с поправками президента Лассо вступит в силу, поскольку срок предписания истек, что в Эквадоре так называемое «министерство права». Таким образом, девушка, подросток и/или женщина могут сделать аборт за изнасилование до 12 недель беременности без различия возраста или социально-экономического статуса, а также после подачи уголовного заявления в прокуратуру или аффидевита в интервенционный медицинский центр.

На вчерашнем законодательном заседании Пьерина Корреа из блока корреиста настаивала на том, чтобы Ассамблея была согласована с 61 изменением, внесенным президентом Лассо в 63 статьях первоначально утвержденного текста. В пользу этого предложения все еще есть 75 завещаний: 29 от Коррейсмо, 17 от коренного пачакутика, 12 от демократических левых, 9 от правящей партии, 4 от Христианско-социальной партии и 4 независимых. Но на момент голосования предложение Корреа имело только 17 голосов за, 73 против и 40 отказов плюс 7 отсутствующих членов ассамблеи. Президент Лори немедленно прервал заседание на фоне протестов представителей демократических левых (ИД). Остальные члены законодательного пленума только покинули заседание.

Если Национальное собрание не будет заседать и голосовать, текст, частично наложенный вето и измененный исполнительной властью, вступит в силу в начале 16 апреля, когда будет подтверждено отсутствие законодательного решения. Коллегиальный орган может быть наложен только на частичное вето или ратифицирован в первоначальном тексте, но до тех пор, пока он еще не занял свою позицию, текст, на который наложил вето президент Республики, вступит в силу сегодня в полночь и министерством юстиции.

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