Почему Эктор Эррера не сыграет в пятый раз подряд с «Атлетико Мадрид»

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Celta Vigo - Wanda Metropolitano, Madrid, Spain - February 26, 2022 Atletico Madrid's Joao Felix and Hector Herrera REUTERS/Javier Barbancho

После выбытия на четвертьфинальном этапе Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» «Атлетико Мадрид» готовится вернуться к активности в испанской лиге, где у них не было лучшего шага. Диего Пабло Симеоне объявил о вызове, который он получит Эспаньол на корте Ванда Метрополитано в 32-й тур, но не сможет рассчитывать на присутствие Эктора Эрреры в полузащите.

В пятый раз подряд уроженец Росарито, Нижняя Калифорния, не вызван в первую команду. Несмотря на то, что он участвовал в тренировках в группе, он восстанавливается после дискомфорта в бедре, который преследует его с 30 марта этого года. По словам команды rojiblanco, поражение заслуживает только реадаптации и ежедневных сеансов физиотерапии без подтвержденного периода восстановления.

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