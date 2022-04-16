Зачем собакам гулять?

A black and white Border Collie holds the leash of a tan and white Chihuahua while both dogs walk.

Те, кто выбрал собак в качестве собаки-компаньона, предполагают, что их нужно выгуливать каждый день, чтобы расслабиться и заняться физическими упражнениями. Однако мало кто знает, что эта прогулка также эквивалентна чтению собакой новостей людьми.

Спокойная прогулка, не торопящая, которая позволяет собаке через обонятельные образы запечатлеть окружающую среду, станет неоценимым вкладом в его эмоциональное здоровье и логическим следствием для его полного физического здоровья.

Некоторые авторы говорят о выгуле собак как о человеческом изобретении и предлагают заменить его играми. Предложение гораздо шире: совместные прогулки и игры, несомненно, идеально подходят для наших полноценных отношений с собаками.

Лучшее, что мы можем сделать, это включить во время прогулки эти игры, чтобы стимулировать собак и чтобы они наслаждались полноценной и счастливой жизнью.

Los juegos que puede hacer un perro son variados, uno de ellos es el “tome y traiga”, que consiste en tirar una pelota, un palo o un objeto y que el perro lo recupere trayéndolo (Getty) Getty Images

Прогулка не должна быть поспешной или единственной и исключительной причиной для соблюдения физиологических предписаний животного. Кроме того, прогулка должна занять время и позволить вам понюхать, чтобы достичь того, что было бы эквивалентно просмотру витражей или визуальной оценке пейзажа.

Через запах собака сможет различить, кто проходил мимо, дать ему знать, что он также прошел через свою маркировку и иметь четкое панорамное представление о своем соседском окружении, абсолютно необходимом для его полноты жизни.

Игры, в которые собака может играть, разнообразны, одна из них - «бери и принеси», которая состоит из броска мяча, палки или предмета, и собака восстанавливает его, принося его. Что касается этой игры, часто трудно восстановить объект или мяч, который, как только собака поймает его, считает его владением или добычей «уже мертвым» и не возвращает его, что мешает развитию игровой последовательности.

Один из способов обеспечить непрерывность игры - сделать это с двумя шарами, а когда первый восстанавливается, мы делаем второй укус, который будет более привлекательным, потому что он «живой», когда он отскакивает от нашего действия, и побуждает его выпустить первый, продолжая развитие активности.

El paseo debe llevar su tiempo y permitirle olfatear para lograr lo que sería el equivalente nuestro a mirar vidrieras o apreciar visualmente un paisaje (Foto: Jonas Walzberg/dpa) Jonas Walzberg/dpa

Еще одна игра - «мотиф» нашего детства, которая состоит из погони и преследования, последовательно меняясь ролями. С другой стороны, многие собаки понимают игру в засаду как «прятки» человеческого детства и знают, как ее практиковать.

Еще одна игра, которая больше всего нравится собакам, - это поиск скрытых лакомств, поскольку это позволяет им развивать обоняние.

Правда в том , что во время или вне прогулки игра - это необходимый и фундаментальный способ общения с нашими собаками , поскольку стимуляция на физическом и умственном уровне сделает животное спокойнее и счастливее.

*Профессор доктор Хуан Энрике Ромеро @drromerook — ветеринарный врач. Специалист по университетскому образованию. Степень магистра психоиммунонейроэндокринологии. Бывший директор Школьной больницы для мелких животных (UNLPAM). Профессор университета в нескольких аргентинских университетах. Международный лектор.

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