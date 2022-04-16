Кто такой Элисео «Н», бывший мэр Кампече с ордером на арест за утечку ресурсов

Ордер на арест Элисео «Н», бывшего мэра муниципалитета Кампече и того, кто баллотировался в правительство штата на недавних выборах в 2021 году, был подтвержден Лейдой Сансорес, нынешним президентом. Член партии Movimiento Ciudadano обвиняется в хищении государственных средств.

По словам губернатора Моренисты, Элисео обвиняется в хищении, операциях с ресурсами незаконного происхождения, налоговом мошенничестве, преступном сообществе и ложном выставлении счетов. По словам самой Сансорес, бывший чиновник скрывается от закона, потому что не явился на первые встречи с судьей.

«Он разграбил. Он в бегах, он беглец. Тот, кто сказал «честный кандидат», это не что иное, как люди без угрызений совести. Идут и другие расследования, но очень печально, что он это сделал», - заявила Лайда местным СМИ.

Eliseo "N", exalcalde de Campeche con orden de aprehensión. Foto: Twitter @EliseoFdzM

И добавил: «Надеюсь, он появится. Он говорил о том, что ничего не должен и после слушания не явился. Этот ордер на арест является следствием даже не жалобы, которую мы подали, а государственного аудита, проведенного муниципалитетом и выявившего преступление хищения, в котором содержится принудительное тюремное заключение. Что вы не можете получить освобождение от досудебного содержания под стражей с помощью штрафа. Вот почему я думаю, что он напуган».

Судебные органы выдали ордер на арест 6 апреля этого года под номером 300/21-2022/JC, и он был включен в папку расследования 4729/21-2022/JC. Государственная прокуратура, специализирующаяся на борьбе с коррупцией, расследует, помимо других уже упомянутых преступлений, хищение более 50 миллионов песо из казны.

Сансорес также указала, что была направлена иммиграционная тревога Международной организации уголовной полиции (Интерпол) для обнаружения Элиши, если она намерена покинуть страну или пересечь какую-либо границу между странами.

Eliseo "N", exalcalde de Campeche con orden de aprehensión. Foto: Twitter @EliseoFdzM

В социальных сетях речь шла о том, что бывший мэр сделал свое последнее публичное произношение. «Мы не будем поддаваться на провокации или реагировать на выходки и ложь. Время позаботится о том, чтобы расставить вещи на свои места. Мы делаем свое дело! Продолжать готовиться к улучшению нашего государства», - написал он в Twitter 9 апреля. Публикация сопровождалась фотографией, на которой он появляется в Гарвардской школе Кеннеди в США.

Элисео имеет степень в области маркетинга и степень магистра в области цифровой журналистики. В качестве государственного служащего он был местным депутатом округа II и президентом муниципалитета Кампече в период 2018-2021 годов. Согласно сайту прозрачности Movimiento Ciudadano, он был признан за поддержание прозрачности управления со стороны НПО, не говоря уже о том, какие именно.

2Его работа принесла ему признание со стороны НПО как прозрачного правительства и добилась управления государственной службой на основе административной реорганизации, заботы о гражданах и получения федеральных ресурсов», - говорится в учебной программе, которая теперь получает ордер на арест.

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