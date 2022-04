Где посмотреть фильмы Роберта Эггерса, режиссера, который собирается выпустить фильм «Человек с севера»

Трейлер фильма «Человек с севера». (Универсальные картинки)

На этой неделе Роберт Эггерс представляет премьеру своего нового фильма «Человек с севера», в котором снова фигурирует Аня Тейлор-Джой среди главных героев, а также «Ведьма», дебютный фильм американского режиссера, завоевавший публику, кассовые сборы и специализированных критиков . За свое новое предложение он попадет в историю мести викингов, в центре сцены которой будет Александр Скарсгард.

У американского режиссера, родившегося в Нью-Гэмпшире, в фильмографии всего два полнометражных фильма и с которым он приедет на этой неделе, уже будет три в его истории. Это не мешает ему сниматься с лучшими доступными актерами или получать доступ к таким проектам, как римейк Носферату, классика истории классического кино режиссера Ф.У. Мурнау. С многообещающей режиссерской карьерой мы рассматриваем его первые два фильма и где их смотреть.

Ла бруха - Netflix

В главной роли Аня Тейлор-Джой, молодая женщина, которая спустя годы стала всемирным явлением с сериалом «Дамский гамбит», фильм рассказывает простую историю в производстве, но сложную по сценарию. Превосходное использование фотомонтажа и фотографии для рассказа о ведьмах в Новой Англии в 1630 году. Отличное воссоздание костюмов, использованный язык того времени, хорошо примененный и атмосфера. Ключевые элементы тона фильма, чтобы сопровождать историю и выступление актрисы. Фильм с большим успехом прошел несколько фестивалей, а затем его появление в коммерческом кино оказалось лучше, чем ожидалось. Непревзойденное сопроводительное письмо для Eggers.

Действие «Ведьмы» происходит в 1630 году в Новой Англии, когда набожной христианской семье угрожают силы колдовства и черной магии.

Эль фаро - Звезд+

Ставка была больше. Не в бюджете, а в амбициях. Роберт Эггерс рассказал «маленькую» историю, но ставка была огромной. Его главные герои: Уиллем Дефо и Роберт Паттинсон, которые поставили себя на место охранника маяка и его помощника. Контекст: заперты на несколько недель и на грани безумия на предполагаемом проклятом острове. Все они сняты в черно-белом и более квадратном формате, чем обычно, что является смелым выбором для автора, который также рискован. Второй фильм американского режиссера сумел убедить специализированных критиков и самого Голливуда.

На таинственном острове в течение четырех недель разместится ветеран маяка (Уиллем Дефо) и его молодой помощник (Роберт Паттинсон). (Универсальные картинки)

Человек с севера — в кинотеатров

Новый фильм Роберта Эггерса, режиссера только что упомянутого и увлекательного фильма «Ведьма и маяк», уже имеет первые отклики на фильм, рассказывающий об истории мести, полной крови. Они также подчеркивают, что фильм является самым доступным режиссером и полон хороших спектаклей. И все они согласны с тем, что это отличная работа. Они даже назвали его «непревзойденным». The Northman (его оригинальное название) основан на популярной скандинавской сказке, которая вдохновила Шекспира «Гамлет». Эггерс получил бюджет в 90 миллионов долларов, чтобы представить историю, в которой снова раскрывается магия и самая дикая сторона человека. В своем первом официальном превью она уже показывает все свои письма, включая возвращение Ани Тейлор-Джой к работе с режиссером, катапультировавшим ее карьеру.

Он открывается 21 апреля в кинотеатров.

Эпическая постановка, рассказывающая о приключениях молодого принца-викинга, который хочет отомстить за убийство своего отца. (Универсальные картинки)

Пока заканчивается пресс-тур The Man from the North, Роберт Эггерс продолжает работать над Носферату, ремейком классики ужасов, хотя и утверждает, что его фильм проклят и это потому, что «дух Ф.У. Мурнау дает ему признаки того, что он должен притормозить». Тем временем остается дождаться выхода его последнего фильма, который продолжает прибавлять большие пальцы вверх.

