Что известно о Дебанхи Эскобар через неделю после ее исчезновения

Дебанхи Эскобар Базальдуа исчез рано утром в субботу, 9 апреля, после посещения вечеринки накануне. Через неделю после его исчезновения была распространена информация об обстоятельствах, при которых его след был потерян.

Версия событий, о которых сообщили друзья, с которыми он присутствовал на встрече, указывает на то, что Дебанхи покинул место на борту транспортного средства, предлагавшего транспортные услуги, без регистрации ни в одном из мобильных приложений. Подросток покинул машину по дороге в Ладеро примерно в 5 часов утра из-за предполагаемых разногласий с водителем.

El chófer del automóvil donde Escobar viajaba fue el último en verla.(Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

Водитель машины, в которой ехал Эскобар, был последним, кто видел ее и сделал ее последнюю фотографию. На снимке изображена женщина с тонким белым цветом лица с каштановыми волосами, длинные и прямые в белой майке, темной юбке, черных сапогах типа Converse.

Через несколько дней после исчезновения, во вторник, 12 апреля, власти арестовали Хесуса Н., возможно, связанного с этим делом. 46-летний мужчина, которого несколько человек опознали как преследователя, пытавшегося забрать нескольких женщин, был арестован в 40 километрах от города Монтеррей, в районе Лос-Пиларес.

Недавно одна из участниц вечеринки, проходившей в районе Нуэва-Кастилья, раскрыла на видео, что предложила отвезти Дебанхи домой. Но что ее предложение было отклонено друзьями 15-летней, которые заверили, что кто-то доверенный пройдет мимо нее и отвезет ее домой.

Марио Эскобар, отец Дебанха, заявил в интервью различным СМИ, что в эти дни он стал жертвой вымогательства попыток, кроме того, что с помощью звонков и сообщений в социальных сетях они получили ложные сведения о местонахождении своей дочери.

Самуэль Гарсия, губернатор штата Нуэво-Леон, издал чрезвычайный указ, предоставляющий полномочия немедленно действовать в розыске пропавших без вести женщин в статусе, с тем чтобы вся информация, полученная в связи с делом Дебанхи Эскобара, была подтверждена. Однако большое количество ложных данных замедляет расследование, поэтому отец молодой женщины призвал людей перестать шутить.

La Comisión Local de Búsqueda de Personas del estado de Nuevo León ofrece 100 mil pesos a quien proporcione información útil. (Foto: Comisión Local de Búsqueda de Personas).

В этой связи, в отсутствие достаточных доказательств для продвижения дела, в эту пятницу Местная комиссия по розыску лиц Штат Нуэво-Леон объявил награду в 100 000 песо за полезную информацию для поиска Дебанхи. Организация, предлагающая вознаграждение, является одним из бенефициаров указа, подписанного Гарсией, в котором правительство обязалось утроить возможности комиссии.

Las autoridades piden no compartir informes que compliquen la investigación. mientras tanto la búsqueda continúa.(Foto: REUTERS/Andrea Jimenez) REUTERS

Посредством плаката, на котором предлагается вознаградить любого, кто указывает местонахождение молодой женщины, они вновь обращаются к гражданам с просьбой нести ответственность и не делиться сообщениями, которые усложняют расследование.

Марио Эскобар и Долорес Басальдуа заверили, что отслеживание продолжается и что в сопровождении добровольцев они проехали восточную часть шоссе до Ларедо. Они также указали, что обыск будет распространен даже на другие штаты, поскольку недавно им позвонил прокурор Тамаулипаса, где находится город, где заканчивается дорога, где в последний раз видели их дочь.

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