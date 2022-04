Погода в Мексике на 16 апреля: суббота славы с температурой выше 40ºC

Ожидается, что Национальная метеорологическая служба будет иметь температуру выше 40° C в более чем 18 субъектах по всей стране. Это связано с наличием волны тепла, которая создает очень жаркую вечернюю среду. Однако осадки также будут присутствовать, особенно на северо-востоке, востоке и юго-востоке страны из-за попадания влаги из Мексиканского залива, Тихого океана и Карибского моря.

Мексика установит минимальную температуру до -5º C в горных районах Чиуауа и Дуранго. Напротив, максимумы поднимутся до 45º C в Коауила, Нуэво-Леон, Тамаулипас, Сан-Луис-Потоси, Керетаро, Идальго, Синалоа, Наярит, Халиско, Мичоакан, Морелос, Герреро, Пуэбла, Оахака, Веракрус, Чьяпас, Кампече и Юкатан и до 40° C в Соноре, Колима, штат Мехико, Табаско и Кинтана-Роо.

Valle de México: На рассвете прогнозируется прохладная и умеренная среда, а также небо от средней облачности до облачности в течение дня, с вероятностью отдельных осадков в Мехико и штате Мехико, которые могут сопровождаться ударами электрическим током.

Clima en México para el 16 de abril de 2022. Foto: @conagua_clima

В Мехико прогнозируется минимальная температура от 16 до 18° C и максимум от 29 до 31° C. Для столицы штата Мехико минимальная температура от 9 до 11° C и максимум от 26 до 28° C.

Полуостров Нижняя Калифорния: переменное облачное небо и отсутствие дождя в регионе. Холодная среда утром с морозом в горных районах Нижней Калифорнии. Во второй половине дня атмосфера будет теплая или теплая.

Северная часть Тихого океана: переменная облачность большую часть дня. В регионе нет дождей. Холодная, а также прохладная или умеренная утренняя атмосфера в Синалоа. Во второй половине дня теплая или теплая атмосфера.

Центральная часть Тихого океана: переменная облачность, без дождя. Прохладная атмосфера утром, днем от теплой до очень жаркой среды.

Южная часть Тихого океана: облачное дневное небо с дождями, пытками электрическим током и вероятным градом в штате Чьяпас, а также отдельные дожди в Оахаке и отсутствие дождя в Герреро. Прохладная атмосфера утром с туманными отмелями в горных районах и жарким и очень жарким днем в прибрежных районах.

Мексиканский залив: небольшая облачность утром и облачно днем; отдельные дожди в Тамаулипасе. Без осадков в Веракрусе и Табаско. Прохладная атмосфера на рассвете с берегами тумана в горных районах региона и жарким и очень жарким днем.

Полуостров Юкатан: утром чистое небо и облачно днем, без осадков в регионе. Мягкая утренняя атмосфера и днем теплая и очень жаркая атмосфера.

Меса дель Норте: Небольшая облачность большую часть дня с изолированными дождями в Коауиле, Нуэво-Леоне и Сан-Луис-Потоси. В остальной части региона дождей нет. Холодная и очень холодная утренняя среда с морозом в горах Чиуауа и Дуранго. Во второй половине дня теплая или теплая атмосфера.

Центральная Меса: Небольшая облачность утром и облачно днем с отдельными дождями в Керетаро, Идальго, Морелосе и Пуэбле. Прохладная и холодная утренняя атмосфера в горных районах. Во второй половине дня теплая атмосфера.

