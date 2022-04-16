Нарушения голоса выросли на 30% во время пандемии

Голос — незаменимый инструмент человеческого общения. Наиболее распространенной причиной нарушения голоса является воспалительный процесс голосовых связок, которые стремятся увеличить громкость перед лицом препятствий, создаваемых физическим расстоянием, шумом от окружающей среды или тканью подбородка.

Чтобы повысить осведомленность о голосовой помощи и важности раннего выявления заболеваний гортани и голосовых связок, Всемирный день голоса отмечается во всем мире 16 апреля.

Существует ряд симптомов, на которые следует обратить внимание, поскольку они могут указывать на проблемы с голосовыми связками. Изменения в качестве голоса охватывают целый ряд ситуаций: « Звучит иначе, чем обычно, или что-то более «хрипло», что известно как дисфония, то есть трудности с произнесением звуков при попытке говорить, и это может проявляться как более скучный, воздушный, плотный голос, с порезами, даже полная потеря голоса или афония », - говорит специалист Патрисия Фариас, врач логопеда Британской больницы.

Существуют также другие типы «красных флажков», такие как усталость или усталость во время или после речи, ощущение одышки, боль и/или дискомфорт в шее и плечах при разговоре, частое очищение, дискомфорт при глотании, боль в ухе после разговора, ощущение инородного тела в горле и/или частичная потеря голоса или тотального, среди прочего.

La causa más común de alteraciones de la voz es un proceso inflamatorio de las cuerdas vocales (Getty)

Хотя часто существует идея, что голосовая помощь зарезервирована только для определенных секторов, таких как учителя, певцы или ораторы, Фабиана Уайлдер, руководитель отдела логопедии в Клинической больнице, предупредила: «Любое изменение голоса является показателем для консультации, и если эти изменения продолжаются. чем 15 дней, требуется да или да консультация у специализированного ларинголога и логопеда. Это ненормально, когда голос становится хриплым, дисфоническим или появляются перерывы ни у детей, ни у взрослых».

Специалист отметил, что почти 30% населения в целом страдает дисфонией в какой-то момент своей жизни и что в случае профессионалов в области голоса эта цифра возрастает до 45%.

Эта ситуация усугубилась пандемией Covid-19, с момента ее создания количество консультаций увеличилось более чем на 30% среди людей в возрасте от 20 до 60 лет и в меньшей степени в диапазоне от 65 до 70 лет. Среди основных причин Уайлдер включил ограничения, введенные чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения: «Динамика общения изменилась. Из-за маски четкость речи ограничена, и нам нужно приложить больше усилий, чтобы нас поняли. Многие пациенты сообщают о сильном дискомфорте: ощущении сухости или инородного тела».

У пожилых людей голосовые расстройства связаны с ситуацией первоначальной изоляции: «При всех ограничениях пожилые люди не общались, поэтому наблюдается снижение производительности по сравнению с неиспользованием голоса», - повторил специалист Клинической больницы.

Как лучше всего ухаживать за голосом?

Los expertos recomiendan evitar comunicaciones telefónicas prolongadas y aconsejan no forzar la voz ni gritar (Foto: Christin Klose/dpa) Christin Klose/dpa

«Знать ее и тренировать. Часто терапевтические показания связаны с осознанием того, каковы элементы использования голоса, чтобы избежать травм и дисфонии в будущем. Как правило, доброкачественная патология возникает из-за неправильного использования и злоупотребления голосом, то есть высокой потребности в вокале и без соответствующей диагностики и лечения », - пояснил Уайлдер.

«Важно знать, что если дисфония или любой из этих симптомов или признаков сохраняется более семи дней, необходимо обратиться к врачу-специалисту. Многие повреждения и травмы гортани часто связаны с хриплыми, резкими или обостренными голосами и обычно сводятся к минимуму или нормализуются», - добавил доктор Фариас.

Диагностика и профилактика

С субботы, 16 апреля, будет работать логопедическая служба Больницы Клиники Буэнос-Айреса, которая будет направлена на предоставление дополнительной информации об основных характеристиках голоса. На основе полученных записей будет проведен акустический анализ голоса. Чтобы сделать запрос, вы должны отправить электронное письмо на адрес dmvhospitaldeclinicas@gmail.com

«Если есть какие-либо изменения, мы сделаем указание и/или предложим шаги, которые необходимо предпринять в отношении оцениваемых нами характеристик. Это может быть показанием для ранней отоларингологической консультации, тренировки голоса или периодического мониторинга в зависимости от потребности в вокале», - пояснила руководитель логопедии университетской больницы.

Со своей стороны, зона гортани и голоса отоларингологической службы Британской больницы предоставит открытую и бесплатную онлайн-беседу для повышения осведомленности об использовании и злоупотреблениях голосом, способах предотвращения заболеваний, повреждений и травм, а также особой осторожности при использовании голоса на работе, среди другие. Он состоится 22 апреля в 19.00 и будет называться «Вся жизнь с голосом».

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