Видео: Индепендьенте Санта Фе три раза выдворяет в Боготе Альянца Петролера

В ночь на эту пятницу, 15 апреля, 16-й день Лиги BetPlay I 2022 начался с поединка между Индепендьенте Санта-Фе и Альянса Петролера.
В разгар болезненных новостей, которые оставили колумбийский футбол в трауре на Пасху после смерти Фредди Ринкона, клуба, где Колосс Буэнавентура начал свою спортивную карьеру, он отдал дань уважения кумиру колумбийской команды на стадионе Немесио Камачо Эль Кампин в Боготе .
В разгар борьбы за постоянство в группе из восьми клубов, прошедших квалификацию в полуфинал хоум-ранов, мяч прокатился в столице Колумбии, когда клуб «лев» принимал сантандерцев, которые не могли победить в качестве гостя в течение всего семестра.
Вот так обе команды вышли на столичное игровое поле со следующими составами, рука об руку с арбитражем центрального судьи Карлоса Ортеги Хаймеса:
НЕЗАВИСИМЫЙ САНТА-ФЕ: 4-2-3-1 (DT: Мартин Кардетти)
Леандро Кастельянос; Гарольд Гомес, Франсиско Меза, Кевин Мантилья, Хосе Ортис; Карлос Санчес, Эйлер Гомес; Джерсон Гонсалес, Гарольд Ривера, Нейдер Морено; Уилсон Морело.
АЛЬЯНЦА ПЕТРОЛЕРА: 4-2-3-1 (DT: Хьюберт Бодхерт)
Хосе Луис Чунга; Жаир Кастильо, Ричард Рентерия, Хайдер Рикет, Леонардо Салданья; Хулиан Гевара Муньос, Фредди Флорес; Кевин Лондоно, Луис Мигель Ангуло, Эстефано Аранго; Брайан Хил.
Сводка матча:
На 3-й минуте полузащитник Йейлер Гоэс зафиксировал неудачный удар на правом фланге площадки. Выстрел правши был спасен Хосе Луисом Чунгой в большой трюме и привел к угловому удару в пользу местных жителей. Это было первое приближение опасности.
На 8-й минуте произошла первая полемика в матче по поводу игры, которая должна была быть пересмотрена VAR и в которой Кевин Мантилья был исключен, за подчинение Брайану Гилу за пределами области с использованием «последнего человека». Сначала судья Карлос Ортега лишь увещевал кардинала, но, рассмотрев действие, решил сменить свою карточку на прямую красную.
Кардетти решил переставить свою команду, пожертвовав Гарольдом Гомесом и войдя в херсонский Малагон в оборонительном варианте на 16-й минуте.
На 20 ′ у Альянсы был самый явный шанс открыть помолвку после кроссоверного броска Брайана Гила, который вратарь Леандро Кастелланос сохранил, чтобы отправить в угол.
Игра стала более жестокой на 26-й минуте. Именно так VAR пришлось снова вмешаться, чтобы изгнать Леонардо Салданью из «Альянсы Петролеры», которого Йейлер Гомес совершил правонарушение и за что получил желтую карточку, но который отреагировал ударами по своему сопернику.
На 31-й минуте угловой удар Харольда Риверы во главе с Франсиско Мезой едва завершился воротами в ворота Санта-Фе. Тест попал в правую руку Чунги и был самым четким приближением команды Боготы в первом тайме:
Невероятно, но Санта-Фе остался с 9 игроками на корте на 32-й минуте после того, как Джерсон Малагон взял футболку и случайно нокдаун Брайана Гила, в действии последнего человека, который принес ему прямую красную карточку:
Обладая замечательным численным превосходством и удержанием мяча, Альянса Петролера умел гонять мяч со своего собственного поля и на правом фланге Кевин Лондоньо смог отправить крест-кросс для фигуры, Брайана Гила, который, включив, контролировал и в два раза определил 0-1 ночи без проблем против Леандро Кастелланоса:
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