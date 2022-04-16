Видео: Индепендьенте Санта Фе три раза выдворяет в Боготе Альянца Петролера

В ночь на эту пятницу, 15 апреля, 16-й день Лиги BetPlay I 2022 начался с поединка между Индепендьенте Санта-Фе и Альянса Петролера.

В разгар болезненных новостей, которые оставили колумбийский футбол в трауре на Пасху после смерти Фредди Ринкона, клуба, где Колосс Буэнавентура начал свою спортивную карьеру, он отдал дань уважения кумиру колумбийской команды на стадионе Немесио Камачо Эль Кампин в Боготе .

В разгар борьбы за постоянство в группе из восьми клубов, прошедших квалификацию в полуфинал хоум-ранов, мяч прокатился в столице Колумбии, когда клуб «лев» принимал сантандерцев, которые не могли победить в качестве гостя в течение всего семестра.

Вот так обе команды вышли на столичное игровое поле со следующими составами, рука об руку с арбитражем центрального судьи Карлоса Ортеги Хаймеса:

НЕЗАВИСИМЫЙ САНТА-ФЕ: 4-2-3-1 (DT: Мартин Кардетти)

Леандро Кастельянос; Гарольд Гомес, Франсиско Меза, Кевин Мантилья, Хосе Ортис; Карлос Санчес, Эйлер Гомес; Джерсон Гонсалес, Гарольд Ривера, Нейдер Морено; Уилсон Морело.

АЛЬЯНЦА ПЕТРОЛЕРА: 4-2-3-1 (DT: Хьюберт Бодхерт)

Хосе Луис Чунга; Жаир Кастильо, Ричард Рентерия, Хайдер Рикет, Леонардо Салданья; Хулиан Гевара Муньос, Фредди Флорес; Кевин Лондоно, Луис Мигель Ангуло, Эстефано Аранго; Брайан Хил.

Сводка матча:

На 3-й минуте полузащитник Йейлер Гоэс зафиксировал неудачный удар на правом фланге площадки. Выстрел правши был спасен Хосе Луисом Чунгой в большой трюме и привел к угловому удару в пользу местных жителей. Это было первое приближение опасности.

Голкипер команды Барранкиньо продемонстрировал на второй минуте обязательства, сократив первый четкий удар команды льва/(Twitter: @WinSportsTV)

На 8-й минуте произошла первая полемика в матче по поводу игры, которая должна была быть пересмотрена VAR и в которой Кевин Мантилья был исключен, за подчинение Брайану Гилу за пределами области с использованием «последнего человека». Сначала судья Карлос Ортега лишь увещевал кардинала, но, рассмотрев действие, решил сменить свою карточку на прямую красную.

Центральный судья Карлос Ортега заменил желтую карточку на красную на кардинала центрального защитника и через 10 минут в Санта-Фе осталось на одного футболиста/ (Twitter: @WinSportsTV)

Кардетти решил переставить свою команду, пожертвовав Гарольдом Гомесом и войдя в херсонский Малагон в оборонительном варианте на 16-й минуте.

На 20 ′ у Альянсы был самый явный шанс открыть помолвку после кроссоверного броска Брайана Гила, который вратарь Леандро Кастелланос сохранил, чтобы отправить в угол.

Игра стала более жестокой на 26-й минуте. Именно так VAR пришлось снова вмешаться, чтобы изгнать Леонардо Салданью из «Альянсы Петролеры», которого Йейлер Гомес совершил правонарушение и за что получил желтую карточку, но который отреагировал ударами по своему сопернику.

Неспортивное действие, рассмотренное VAR, привело к исключению защитника из Альянцы Петролера/ (Twitter: @WinSportsTV)

На 31-й минуте угловой удар Харольда Риверы во главе с Франсиско Мезой едва завершился воротами в ворота Санта-Фе. Тест попал в правую руку Чунги и был самым четким приближением команды Боготы в первом тайме:

Гарольд Ривера отправил прострел, который возглавил Франсиско Меза и почти финишировал в воротах Индепендьенте Санта-Фе. (Twitter: @WinSportsTV)

Невероятно, но Санта-Фе остался с 9 игроками на корте на 32-й минуте после того, как Джерсон Малагон взял футболку и случайно нокдаун Брайана Гила, в действии последнего человека, который принес ему прямую красную карточку:

В последней инстанции Санта-Фе остался без двух футболистов на поле и в первом тайме пострадал от неполноценности номера против Альянцы Петролера/ (Twitter: @WinSportsTV)

Обладая замечательным численным превосходством и удержанием мяча, Альянса Петролера умел гонять мяч со своего собственного поля и на правом фланге Кевин Лондоньо смог отправить крест-кросс для фигуры, Брайана Гила, который, включив, контролировал и в два раза определил 0-1 ночи без проблем против Леандро Кастелланоса:





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