Видео: минуты мучений в связи с пожаром автобуса SITP в центре Боготы

Во второй половине Страстной пятницы произошла чрезвычайная ситуация в городе Антонио Нариньо, где автобус Интегрированной системы общественного транспорта (SITP) загорелся и вызвал минуты мучений по поводу масштабов пламени.

Автомобиль принадлежал дилерскому центру, это мой автобус S.A.S., который следовал по маршруту Бачуэ-Боске-Сан-Карлос и попал в аварию на 1-й улице с гонкой 24 B.

К счастью, это событие оставило только материальные потери, но не человеческие жизни, поскольку шесть пассажиров, находившихся на борту, вовремя эвакуировали транспортное средство, согласно сообщению общественного телевидения RTVC Noticias.

В социальных сетях было распространено видео, на котором слышен голос другого водителя SITP, который утверждает, что он помогал контролировать пламя и что, несмотря на то, что они использовали три огнетушителя, которые он носил в составе аварийного комплекта.

«Как только об инциденте было сообщено, протоколы дела были активированы, и была оказана помощь пожарной команды Центрального вокзала», - цитируют они в RTVC Noticias то, что они сказали в Transmilenio по этому делу.

В журнале Semana сообщили, что власти инициировали соответствующее расследование, чтобы установить причину инцидента.

«Автомобиль модели 2014 года будет подвергнут проверке группы электропарка в рамках аудита, чтобы определить причины, вызвавшие событие. Как только причины будут известны, будут приняты необходимые исправления», - подчеркнули они то, что объяснили в Transmilenio.

Другая чрезвычайная ситуация, произошедшая в Страстную пятницу, связана с потерей несовершеннолетнего в возрасте до 12 лет в святилище Монсеррат.

Полковник Диоген Серрано, директор гражданской обороны в Боготе, в диалогах на Blu Radio's Morning News сообщил, что несовершеннолетняя идентифицировала себя как Виктория Хосе Диас.

«Репортаж от 12-летней девочки, одетой в розовую толстовку и потерянной на тропе Монсеррат», — говорит Серрано.

Кроме того, директор Гражданской обороны дал ряд рекомендаций для людей, которые собираются подняться на холм: «Вы должны быть очень осведомлены о детях и не отпускать их».

Полковник Диоген подчеркнул, что более 10 000 человек уже поднялись на Монсеррат. И он предупредил, что, хотя пешеходный переход включен до полудня, канатная дорога и фуникулер продолжат работать.





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