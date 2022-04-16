Видео: Андреа Вальдири дорабатывает детали со своими дочерьми через несколько часов после их брака

В субботу, 16 апреля, первые изображения брака Андреа Вальдири и Фелипе Сарумы были опубликованы через порталы сплетен в социальных сетях. Одним из первых, кто распространил завершающие детали отделки контента барранкиллеры, была «Gismes Hoy Col» с видео, в котором вы можете посмотреть прическу влиятельной женщины и сделать последние штрихи к ее макияжу.

Но это было не единственное, что привлекло внимание издания, так как фильм показывает, как она рада видеть своих дочерей в нарядах pajecitos: Изабелла и Адхара носят красивые синие платья принцесс и юбки из тюля.

Старшая из дочерей целует ее в рот, а «Вальдири» говорит дочери: «Будь осторожен, я тебя окрашиваю», в то время как в другой части видео, на переднем плане, Адхара появляется, держась за руки одного из своих спутников. Танцор, взволнованный, говорит ему:

«О, посмотрите на это кокетство, мать моей любви, прекрасная... небольшой поцелуй Адхары, поцелуй матери», - говорит бизнесвумен.

Вот полное содержание Андреа Вальдири :

Танцовщица поделилась платьями дочерей, в которых они будут сопровождать ее в самый особенный день

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