Вики пошла в магазин канцелярских товаров, полиция не искала Розу, Бренду похитили: так женщины исчезают в Мексике

За последние несколько недель различные исчезновения женщин насторожили население в нескольких штатах Мексиканской Республики, но являются ли они чрезвычайными случаями или ужасной повседневной жизнью, которая является частью неудержимой пропасти и кризис около 100 тысяч исчез?

Исчезновения девочек и женщин имеют очень разные компоненты, чем мужской пол, к сожалению, за многими стоит сексуальное насилие.

Семь женщин исчезают в среднем каждый день, до сих пор в 2022 году в Мексике.

В период с 1 января по 14 апреля 748 женщин были объявлены пропавшими без вести Национальным реестром пропавших без вести и оставленных без вести лиц.

Сорок шесть процентов всех случаев сконцентрированы в штатах Мехико, Мехико и Морелос.

В сочетании с Халиско, Нуэво-Леоном и Сакатекасом эта доля возрастает до 71,5%.

Согласно официальному реестру пропавших без вести женщин в 2022 году, 320 жертв составляют от 10 до 19 лет.

Эта статистика соответствует числу женщин, которые числятся пропавшими без вести в этом году и которые остаются в таком состоянии, поскольку за тот же период 729 были найдены по всей Мексике, 12 из них мертвы.

В последнем докладе по Мексике Комитет ООН по насильственным исчезновениям предупредил об увеличении числа случаев, связанных с женщинами.

«Заметно увеличилось число случаев заболевания мальчиков и девочек в возрасте от 12 лет и женщин», - говорится в сообщении агентства. Такие случаи будут соответствовать исчезновениям, связанным с похищением детей в семье или вне ее; исчезновениям как средству сокрытия сексуального насилия и убийства женщин, вербовке и репрессиям. Жертвы и власти также сообщили об исчезновениях, направленных на торговлю людьми и сексуальную эксплуатацию», - предупредил он.

Сеть защиты прав ребенка в Мексике (REDIM) обнаружила, что ежедневно 14 человек в возрасте от 0 до 17 лет числятся пропавшими без вести, а не расположенный или расположенный в 2021 году. Это основано на данных, предоставленных Национальным реестром пропавших без вести и незарегистрированных лиц (RNPDNO) с сокращением от 11 апреля 2022 года.

Согласно опрошенным данным, с момента регистрации (то есть с 1964 года) в этой ситуации было зарегистрировано 82 328 детей и подростков, и каждый пятый из этих лиц остается пропавшим без вести или не проживать до 11 апреля 2022 года.

Хотя большинство случаев (80,1%) локализованы, НПО отметила, что на каждые 100 человек в возрасте от 0 до 17 лет, которые были обнаружены, один был найден мертвым.

Преступление Виктории Гуадалупе было отвратительным, маленькая девочка, которой всего шесть лет, исчезла после посещения магазина канцелярских товаров около 17:15 в во второй половине дня среды, 6 апреля.

Мать Виктории вышла на поиски, к которым присоединились соседи, но девочку не нашли через два дня завернутой в пластик в том же подразделении. Предполагаемый виновник был найден, так как в его квартире была найдена сандалия маленькой девочки, 26-летний мужчина родом из Оахаки.

Исчезновение 15-летней Розы Марии Лопес было зафиксировано 21 марта. По официальной информации, несовершеннолетняя из города Куапеч Куэцалан ушла на работу и не вернулась, поэтому ее семья немедленно начала поиски.

Один из его дядей опубликовал в своем профиле в Facebook пост, в котором поделился, что, когда попросил помочь с полицейским, он ответил, что ничего не поделаешь и что от девушки нужно ожидать возвращения по собственной воле «до тех пор, пока истерика не пройдет».

Через три дня его безжизненное тело было обнаружено недалеко от его дома. До сих пор нет задержанных за его преступление.

(Foto:@jeugeniolopezm)

В марте штат Сан-Луис-Потоси вызвал тревогу среди жителей в связи с увеличением числа похищений и исчезновений женщин.

В период с 1 по 31 марта профиль FGESLP Twitter опубликовал 64 файла для поиска людей, с которыми не удалось связаться. Из них 28 — это женщины, которым, по имеющимся данным, не исполнилось 18 лет. Ситуация стала более тревожной в середине месяца, когда число случаев заболевания значительно возросло.

Отвечая на вопрос по этому вопросу, представитель системы государственной безопасности Сан-Луис-Потоси Мигель Гальегос отрицал, что ситуация должна вызвать тревогу среди населения, несмотря на значительное увеличение числа пропавших без вести и не найденных лиц, а также modus operandi преступников, которые были пойманы камерами безопасности.

«Каждый случай — это расследование и обязанность государственных органов по выяснению фактов. Сегодняшний сезон выдался непростым. Несколько трудных дней или сложная неделя. Сегодня я также хотел бы призвать общество не тревожиться. Сан-Луис-Потоси не стоит тревожиться. Правительство неустанно работает над достижением социального мира», — заявил Гальегос микрофонам радиостанции Factor 96.1.

Бренду похитили, и камера зафиксировала все

Жертва была похищена из района Лос-Аламоса и уже опознана Генеральной прокуратурой штата Сан-Луис-Потоси.

Камера видеонаблюдения, расположенная внутри дома, запечатлела момент похищения Бренды Магдалены Гонсалес Ибарры в штате Сан-Луис-Потоси. Согласно отчету Генеральной прокуратуры (FGE), преступление было совершено в Лос-Аламосской фракции, жилом блоке, расположенном в непосредственной близости от парка Тангаманга, одного из самых популярных в столице Потосино.

Рано утром субботы, 26 марта, видео с места происшествия начали распространяться в социальных сетях. Бренда находилась вне дома пары своих пожилых соседей, с которыми она вступила в разговор о водяном насосе, рискующем закоротить. В этот момент исполнитель преступления ворвался в дом. До сих пор местонахождение Бренды больше не было известно.

-(Foto: Twitter/@FiscaliaSLP)

Найели исчезла и была найдена мертвой: вся ее плоть была оторвана

Через неделю после того, как Генеральная прокуратура штата Сан-Луис-Потоси (FGESLP) опубликовала форму поиска исчезновения Наели Альфаро Силва, власти сообщили об обнаружении тела, которое, по их словам, соответствует телу 25-летняя женщина. Хотя об этом событии сообщили родственникам, они указали на различные нарушения, такие как тот факт, что они не смогли опознать тело, а также на исчезновение романтического партнера жертвы.

По словам матери Найели через несколько дней после ее исчезновения, в последний раз ее дочь видели около 7 утра 24 марта 2022 года. Ее романтический партнер был бы последним, кто установил с ней контакт.

«Меня впечатлило, потому что это скелет. Я не вижу ни одного куска мяса (...) Мы с этим не согласны. Мы ждем результатов ДНК-тестов», - сказала Лорена Силва, мать Найели, но через несколько дней власти подтвердили, что тесты были положительными и что это было тело ее дочери, позже мужа арестовали после того, как он оказался на свободе.

Nayeli Alfaro Silva es fisicoculturista e instructora en un gimnasio, a decir de su familia, su esposo era muy celoso (Foto: Facebook/Alejandro Chávez)

Мария Фернанда Контрерас Руис исчезла, а ее безжизненное тело было найдено 7 апреля в районе Эксасьенда-де-Санта-Роса в Аподаке, после того как выяснилось, что только в первом квартале года в Нуэво-Леоне исчезли по меньшей мере 18 женщин, из которых не менее 10 были обнаружены.

Несколько дней спустя Дебани Сусана Эскобар Басальдуа, молодой человек 18 лет, также исчез, последний раз ее видели 9 апреля прошлого года в муниципалитете Эскобедо, Нуэво-Леон, после посещения с двумя друзьями вечеринки на ферме, расположенной в районе Нуэва Кастилья.

Поисковая форма Дебанхи, выданная Комиссией по поиску людей в Нуэво-Леоне, указывает, что в последний раз, когда они видели ее, она была в белом камзоле, темной юбке и черных ботинках типа Convers-type.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Comisión Local de Búsqueda de Personas )

В качестве физических характеристик было подробно указано, что она женщина с тонким телосложением, белым цветом лица и каштановыми волосами, светлыми, прямыми и длинными. Между тем, в частности, описываются признаки того, что у него есть шрам на подбородке и на правой руке, он также носит брекеты.

Безнаказанность, повторная виктимизация и банальность преступлений

Гендерное насилие со стороны учреждений приводит к высокому уровню безнаказанности за преступления, затрагивающие женщин; по словам Марселы Лагард, «неадекватный и неадекватный уход со стороны учреждений, кроме того, что они являются неприемлемыми, усугубляет проблему и поощряет ее»; в то время как для Далии Б. Карранко «оспаривание самого преступления или масштабов причиненного ему ущерба само по себе является препятствием для женщин в поисках правосудия» (2020, стр. 3) и «тот факт, что многие обвинения в преступлениях против женщин и девочки не подвергаются надлежащему судебному преследованию или остаются безнаказанными, это уже создает для нас огромное препятствие: проблема насилия в отношении женщин тривиализируется и сводится к минимуму».

В этой связи Комиссия по правам человека Мехико в своем докладе о гендерном насилии при судебном преследовании в Мехико заявляет:

«Женщины, которые сталкиваются с насилием, часто не имеют доступа к эффективным институциональным средствам правовой защиты, которые позволяют им не становиться жертвами любого вида насилия из-за того, что они женщины, остановить его, когда они подвергаются или подвергаются ему, иметь защиту, когда они подвергаются насилию, чтобы было проведено надлежащее расследование когда они были осуществлены, добиться справедливости за произошедшие события, узнать правду о случившемся и, прежде всего, не подвергаться повторной виктимизации и оскорблению со стороны властей, когда они предстанут перед ними. В результате подавляющее большинство этих преступлений остается безнаказанным; помимо тенденции нормализовать насилие и обвинять тех, кто от него страдает, можно предположить, что насилие применяется только людьми, находящимися в пограничных ситуациях или в незначительных случаях.

(...) «Собранная информация показывает, что, несмотря на общественное неприятие дискриминационной и насильственной практики, с которой сталкиваются женщины, некоторые из которых заканчиваются смертоносными выражениями, отсутствие гендерного подхода при уходе за жертвами и расследовании дел способствует тому, что институциональное насилие а также его халатность или неспособность сохранять безнаказанность и по-прежнему препятствовать полному осуществлению и осуществлению прав человека потерпевших сторон».

(...) «Для женщин, ставших жертвами насилия, существует двойная виктимизация, институциональная и социальная, которая заставляет их скрывать боль и стыд. Травматические последствия сохраняются с течением времени, и многим жертвам нелегко получить поддержку от своих семей, партнеров или психологического персонала, назначенного властями, поэтому жертва в конечном итоге перестает говорить о нападении, чтобы не смущать или не оскорблять. Поиск справедливости, который начинается с процесса рассмотрения жалоб, который может быть длительным и болезненным, является одним из способов, с помощью которого жертва может начать восстанавливать баланс своей жизни благодаря потенциально репаративной способности приговора».

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