Три китайских астронавта вернулись на Землю после шести месяцев пребывания в космосе

Китайский космический корабль «Шэньчжоу-13» приземлился в эту субботу в пустыне Гоби после завершения операций на космической станции Тяньгун, где три астронавта провели 183 дня в самой длинной пилотируемой миссии, когда-либо проводившейся Китаем.

Спасатели немедленно отправились на посадочный пункт Дунфэн в китайском автономном районе Внутренняя Монголия (север), сообщает официальное информационное агентство Синьхуа.

Посадка «была идеальной, и три тайконавта находятся в очень хорошем состоянии», сообщила газета Global Times со ссылкой на Пекинский центр аэрокосмического управления.

На снимках, опубликованных до сих пор, видно, как наземные работники открывают люк капсулы, но астронавтов Чжай Чжиган, Е Гуанфу и Ван Япина еще не видели, последняя стала второй китаянкой в космосе, а в ноябре прошлого года первой отправилась на «выход в открытый космос».

Equipos de rescate acudieron de inmediato al punto de aterrizaje Dongfeng, en la región autónoma china de Mongolia

Возвращение на Землю заняло около девяти часов после того, как сегодня утром «Шэньчжоу-13» завершила отделение основного модуля от космической станции Тяньгун.

Это вторая пилотируемая миссия, которую Китай отправляет на свою космическую станцию, которая, как ожидается, будет готова к концу этого года.

С момента запуска 16 октября тайконавты выполнили несколько задач по продвижению подготовки китайской космической станции, включая два выхода в открытый космос, более двадцати научных экспериментов и сбор данных.

Следующая пилотируемая космическая миссия Китая состоится в этом году и снова будет состоять из шести человек, как об этом заявил в марте прошлого года главный конструктор китайского пилотируемого космического проекта Чжоу Цзяньпин.

La próxima misión espacial tripulada de China tendrá lugar este año y constará de nuevo de seis personas

Азиатская страна привезет в Тяньгун в 2022 году «два экспериментальных модуля, два пилотируемых судна и два грузовых судна», сказал Чжоу, добавив, что станция вступит в «фазу строительства», начиная с мая.

Ожидается, что тайконавты из Шэньчжоу-14 и Шэньчжоу-15 завершат строительные работы на Тяньгуне, которые должны быть готовы к концу этого года, согласно первоначальным планам.

Китайская космическая станция, название которой на Мандарине означает «Небесный дворец», будет весить около 70 тонн и, как ожидается, будет работать около 15 лет на орбите около 400 километров от земной поверхности.

(С информацией из EFE)

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