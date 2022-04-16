Они арестовали предполагаемого феминицида, убившего ее партнера и двух несовершеннолетних в Веракрусе

CIUDAD DE MÉXICO, 25NOVIEMBRE.- Decenas de personas se reunieron con velas y cruces rosas en el Monumento a la Revolución para caminar en la "Velada para recordar a las que ya no están con nosotras e iluminar el camino de justicia", la cual terminó en el AntiMonumenta. Esto en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Сотрудники министерской полиции задержали Хуана Аугусто «Н», предполагаемого феминицида и, возможно, ответственного за убийство женщины и двух несовершеннолетних в штате Веракрус.

Это преступление произошло 14 апреля в муниципалитете Тлакоян, где Хуан Аугусто лишил жизни Сусану Каррето Альфонсо, ее 10-летнюю дочь и 7-летний мальчик.

Согласно заявлению генерального прокурора штата Веракрус (FGE), арест был произведен после того, как сотрудники министерской полиции провели расследование и представили соответствующие доказательства для получения ордера на арест.

Это было удовлетворено и завершено в ночь на пятницу, 15 апреля, за преступления, связанные с убийством женщин (Сусаной и девочкой) и квалифицированным преднамеренным убийством (убийство мальчика). Их тела были найдены накануне в бассейне с водой в муниципалитете.

Аналогичным образом прокуратура сообщила, что Сусана Каррето была романтическим партнером задержанного.

El detenido asesinó a su pareja sentimental junto con su hija y otro menor de edad (Foto: Cuartoscuro) Margarito Pérez | Margarito Pérez

После того, как судебный приказ будет приведен в исполнение, предполагаемый преступник будет доставлен на первоначальное слушание перед судьей устного уголовного процесса и процедуры в Халасинго для определения его правового статуса в рамках уголовного разбирательства C-55/2022.

Согласно данным Исполнительного секретариата Национальной системы общественной безопасности (SESNSP), с января по февраль 2022 года в стране было зарегистрировано около 155 убийств женщин, из которых 15 произошли в штате Веракрус, что поставило его на второе место в стране с наибольшим количеством убийств женщин фемициды.

Исследование было прервано в феврале и опубликовано 25 марта. Но по данным местных СМИ, по состоянию на 36 марта в организации были зарегистрированы убийства женщин.

С другой стороны, в последние дни предполагаемый виновник убийства женщины несовершеннолетней был связан с судебным разбирательством Виктория Гуадалупе в штате Керетаро.

Несовершеннолетняя покинула свой дом, расположенный на Пасео-дель-Маркес Фраксьонамиенто, чтобы 6 апреля пойти в соседний магазин канцелярских товаров. Однако через несколько дней, не зная о его местонахождении и обысках со стороны властей, его тело было найдено 9 апреля.

El presunto feminicida de Victoria Guadalupe (Foto: FGE Querétaro)

Согласно результатам расследования, причиной смерти стало удушье в результате удушения и половых травм.

Об этом сообщила главный судья Высокого суда (TSJ) Мариэла Понсе Вилла в понедельник, 11 апреля. Первоначальное слушание по вопросу о привязке к процессу было проведено, и было указано, что обвинению было отведено дополнительное расследование в течение трех месяцев для представления дополнительных доказательств.

Задержанный был принят в СЕРЕСО в Сан-Хосе-эль-Альто и не получил права на освобождение под залог. Магистрат подчеркнул, что промежуточное слушание состоится в августе.

На слушании будут обнародованы все доказательства и будет определена дата судебного слушания.

Заместитель прокурора по расследованию и судебному преследованию преступлений Маргарита Луна Теллес Хирон воспользовалась случаем, чтобы напомнить, что наказание за преступление фемицида может составлять от 20 до 50 лет тюрьмы.

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