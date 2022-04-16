Трейлер к новым эпизодам «Тегерана» был показан и при участии Гленна Клоуза

Это официальный трейлер второго сезона сериала «Тегеран», признанного Международной премией «Эмми» лучшим драматическим сериалом. (Яблочный ТВ плюс)

Мировой шпионский триллер вернется на экраны в следующем месяце, и у нас уже есть первый официальный тизер Apple TV+. Следующие эпизоды Тегерана, сериала, удостоенного премии «Эмми», продолжат хронику путешествия Тамар в исполнении нового плана после провала майора, который он предпринял в столице Ирана. В этом продолжении актерский состав добавил обладателя «Золотого глобуса» и восьмикратного номинанта на Оскар Гленн Клоуз в роли Марьян Монтазери.

Согласно первоначальным событиям, произошедшим в дебюте в 2020 году, Тамар (Нив Султан) — хакер-агент Моссада, который проникл в Тегеран под фальшивым именем, чтобы помочь уничтожить ядерный реактор Ирана. Однако он пропускает свою цель и запускает операцию, которая может поставить под угрозу его близких.

Помимо Клоуза и Султана, в состав постановки входят Шон Туб, Шервин Аленаби, Араш Маранди, Шила Омми, Менаше Ной, Навид Негабан, Лираз Чархи, Кайс Хан, Соганд Сара Фахери, Реза Диако, Дан Мор, Араш Маранди, Дэнни Шер, Мо Бар-Эль и Эш Голде.

Тегеран — детище Моше Зондера, Даны Иден и Маора Кона. Фильм был снят Даниэлем Сыркиным, а сценарий является результатом сотрудничества Омри Шенхара и Зондера. В исполнительном производстве участвуют Дана Иден и Шула Шпигель для «Донны и Шула Продакшнс»; Алон Аранья из Paper Plane Productions; Жюльен Леру из Paper Entertainment; Питер Эмерсон для Cineflix Studios; и Эльдад Кобленц для 11-го января. Зондер, Шенхар, Сыркин и Дари Шай Слуцки также являются исполнительными продюсерами.

Тегеран, знаменитая израильская фантастика о шпионах

Согласно официальному синопсису службы, сериал рассказывает «захватывающую историю агента Моссада Тамар Рабинян, которая проникает в опасную миссию в Тегеране , которая подвергает ее и всех вокруг серьезной опасности». Телевизионная ставка дебютировала два года назад через оригинальный каталог Apple TV+ и вскоре после этого была признана международной премией «Эмми» наградой за лучший драматический сериал.

В феврале этого года было подтверждено, что Тегеран выпустит первые две серии выйдут 6 мая , а остальные будут выходить каждую пятницу до конца сезона (всего из восьми эпизодов), запланированного на 17 июня. Первый выпуск в настоящее время можно увидеть на потоковом сервисе.

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