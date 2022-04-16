Самый богатый человек Украины пообещал восстановить осажденный Мариуполь: «Нам нужна международная программа вроде плана Маршалла»

Shakhtar Donetsk owner Rinat Akhmetov gets thrown up in the air as the players celebrate winning the 2009 UEFA Cup Final (Photo by AMA/Corbis via Getty Images)

Самый богатый человек в Украине пообещал помочь восстановить осажденный город Мариуполь, место, близкое к его сердцу, где он владеет двумя огромными сталелитейными заводами, которые, по его словам, вновь будут конкурировать по всему миру.

Ринат Ахметов видел, как его бизнес-империю раздирают восемь лет боевых действий на востоке Украины, но он остается вызывающим, уверенным, что то, что он называет «нашими храбрыми солдатами», будет защищать город на Азовском море, превращенный в пустырь после семи недель бомбардировок.

Однако пока ее компания Метинвест, крупнейшая сталелитейная компания Украины, объявила, что не может выполнять свои контракты на поставку, а финансово-промышленная группа SCM Group выполняет свои долговые обязательства, частный производитель энергии ДТЭК «оптимизировали оплату своих долгов» в соглашении с кредиторами.

«Мариуполь — это глобальная трагедия и мировой пример героизма. Для меня Мариуполь был и всегда будет украинским городом», — написал Ахметов в письменных ответах на вопросы Reuters.

«Думаю, что наши храбрые солдаты будут защищать город, хотя я понимаю, как им тяжело и тяжело», - сказал он, добавив, что ежедневно общался с менеджерами Метинвеста, которые управляют металлургическими заводами «Азовсталь» и «Ильич» в Мариуполе.

El multimillonario empresario ucraniano y presidente del FC Shakhtar Donetsk Rinat Akhmetov asiste a una cumbre ruso-ucraniana el 18 de octubre de 2011 en Donetsk, Ucrania. (Foto de Sasha Mordovets/Getty Images) Sasha Mordovets | Getty Images

В пятницу Метинвест сообщил, что он никогда не будет работать в условиях российской оккупации и что осада Мариуполя вывела из строя более трети металлургических мощностей Украины.

Ахметов высоко оценил «страсть и профессионализм» президента Украины Владимира Зеленского во время войны, которая, похоже, смягчает отношения после того, как в прошлом году украинский лидер заявил, что заговорщики, надеявшиеся свергнуть его правительство, пытались привлечь бизнесмена.

Затем Ахметов назвал обвинение «абсолютной ложью».

«И война, конечно, не время для разногласий... Мы восстановим всю Украину», - сказал он, добавив, что вернулся в страну 23 февраля и находится там с тех пор.

План Маршалла для Украины

Ахметов не сказал точно, где он находится, но он был в Мариуполе 16 февраля, в день, когда некоторые западные спецслужбы ожидали начала вторжения. «Я разговаривал с людьми на улицах, встречался с рабочими...», - сказал он.

Un residente local cruza una calle dañada durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria del sur de Mariupol, Ucrania 15 de abril de 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko REUTERS

«Моя амбиция — вернуться в украинский Мариуполь и реализовать наши (недавно произведенные) планы, чтобы сталь, произведенная в Мариуполе, могла конкурировать на мировых рынках, как и раньше».

Россия вторглась 24 февраля, когда президент Владимир Путин объявил о проведении «специальной операции» по демилитаризации и «денацификации» страны. Киев и его западные союзники отвергают это как ложный предлог для неспровоцированного нападения.

Ахметов, долгое время самый богатый человек Украины, видел, как его бизнес-империя сокращается с 2014 года, когда Россия аннексировала Крымский полуостров в Черном море, а два региона восточной Украины - Донецк и Луганск - провозгласили независимость от Киева.

По данным журнала Forbes, собственный капитал Ахметова в 2013 году достиг 15,4 миллиарда долларов. В настоящее время он составляет 3,9 миллиарда долларов.

Rinat Akhmetov levantando la Copa de la UEFA en 2009

«Для нас война началась в 2014 году. Мы потеряли все свои активы как в Крыму, так и на временно оккупированной территории Донбасса. Мы потеряли свой бизнес, но это сделало нас жестче и сильнее», - сказал он.

«Я уверен, что, будучи крупнейшей частной компанией в стране, SCM будет играть ключевую роль в послевоенном восстановлении Украины», - сказал он со ссылкой на чиновников, утверждающих, что военный ущерб достиг $1 трлн.

«Нам определенно понадобится беспрецедентная международная программа реконструкции, план Маршалла для Украины», - сказал он, имея в виду проект помощи США, который помог восстановить Западную Европу после Второй мировой войны.

«Я уверен, что мы все восстановим свободную, европейскую, демократическую и успешную Украину после нашей победы в этой войне».

(С информацией от Reuters)

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