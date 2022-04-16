Откровение о подарке Ferrari, о котором можно поговорить в Формуле-1: «Леклерк напоминает мне Шумахера»

Начало сезона Формулы-1 2022 года показало новинку, которая вызвала радость у многих поклонников автомобильного мира. Как этого не было в течение нескольких лет, подарок команды Ferrari радует всех годом, когда команда Маранелло станет одним из великих кандидатов на борьбу за звание гонщиков и конструкторов.

Счета понятны. Гарцующая лошадь во главе с Чарльзом Леклерком, выигравшим Гран-при в Бахрейне и Австралии, является главной достопримечательностью Большого цирка. И именно монегасский гонщик у всех на слуху за его великолепные выступления на трассе. 24-летний футболист уже выиграл две гонки, завоевал две поул-позиции и выиграл три самых быстрых круга чемпионата.

Его великолепный подарок привел к тому, что посвященный бывший гонщик F1 рассказал о своих навыках и сравнил его с одним из лучших в своей категории. «Я содрогаюсь, когда смотрю выступления Чарльза, потому что Леклерк сейчас демонстрирует превосходство, напоминающее мне Михаэля Шумахера. Леклерк доминирует, как «Шуми» привык, и он не только пилот, который находится в особом состоянии, Леклерк также действительно хороший парень», - сказал Дэвид Култхард Channel 4, СМИ, на которое он работает в Англии.

Напомним, что уроженка Шотландии в 2001 году соревновалась за титул Формулы-1 с семикратным чемпионом мира. На борту своего McLaren Култхард финишировал позади немца и занял второе место в категории, что стало его лучшим результатом в качестве гонщика за 14 сезонов за рулем.

Помимо упоминания о великолепном старте Леклерка, ведущий также во время Гран-при для официальной трансляции похвалил итальянскую команду за работу по возвращению на передний план Формулы-1.

El piloto monegasco después de ganar en Arabia Saudita (@Charles_Leclerc)

«Глава команды Маттиа Бинотто всегда сохранял хладнокровие в течение последних двух лет, которые были очень тяжелыми для итальянцев. Под его руководством Феррари засучил рукава. Выбрав на данный момент лучший автомобиль, Леклерк также показал лучшие ходовые качества, и результатом является это доминирование», - анализирует Култхард.

Важно отметить, что Леклерк лидирует в чемпионате пилотов с 71 очком. Он победил в двух соревнованиях и был вторым на Гран-при Саудовской Аравии, где победителем стал голландский и действующий чемпион Макс Верстаппен на борту своего Red Bull. В случае с Ferrari они являются явными доминирующими в Кубке конструкторов: их всего 104 юнита, за ними следует команда Mercedes, у которой 65 очков.

Култхард также говорил о партнере Леклерка по команде, испанец Карлос Сайнс-младший. 27-летний футболист из Мадрида быстро поднялся в турнирной таблице, но до сих пор не смог подняться на подиум ни в одной из гонок в этом году. Кроме того, он остается на третьей позиции в чемпионате пилотов (33 очка).

«Напарник Чарльза Карлос Сайнс должен сделать шаг вперед, потому что ваш партнер по команде всегда является первым соперником, и мы все видим, что Ferrari — выигрышная машина», — объяснил шотландец о текущих делах испанского гонщика.

В ожидании четвертого дня соревнований, которые пройдут с 22 по 24 апреля на трассе Имола, одноместный самолет F-75 итальянской команды, похоже, станет отличным кандидатом на то, чтобы Ferrari снова стал одним из лучших в Формуле-1.

David Coulthard habló del presente de la Fórmula 1 (AFP)

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