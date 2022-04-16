Начинаются плей-офф НБА, где рождаются «легенды»: пять восходящих звезд

Наступил самый важный этап сезона. И, кроме того, самый красивый и увлекательный. Плей-офф NBA, лучший момент лучшего соревнования в мире. Где все может случиться. Или, как было сказано в слогане NBA в 2005 году, «где рождаются легенды». Кроме того, как говорится в популярной фразе 80-х и 90-х годов, сцена, которая «отделяет детей от имен». Часть кампании, которая воплощает поистине великое. Потому что, хотя регулярный этап ценен, с точки зрения определения личности команды и ее лидеров — в дополнение к позициям 16 команд, играющих в этом случае, — послесезонье отделяет очень хороших парней от отличных, от тех, кто вошел в историю. Потому что в эти недели давление нарастает, и вы должны быть чем-то большим, чем просто талантливым игроком. Требуются другие приправы, знаменитые нематериальные активы, которые вступают в игру больше, чем когда-либо. И по этой причине те, кто выступает в это время, те, кто является фигурами и определяет матчи, серии и чемпионаты, действительно разные.

В последние годы - последнее десятилетие - мы стали свидетелями присутствия поколения, которое сияло в этих случаях, что не позволяло никому больше пропускать Джорданс, Кобе, Шак, Дункан и компанию... Во главе с Леброном Джеймсом, конечно же, тот соревновательный зверь, который благодаря историческим выступлениям и нескольким рингам вошел в тройку самых важных игроков в истории. Конечно, он был не один. Кевин Дюрант, Стеф Карри и Кауи Леонард последовали за ними, давая эпические битвы и завоевывая титулы. У других были свои моменты, такие как Джеймс Харден, Кайри Ирвинг, Пол Джордж, Крис Пол, Клей Томпсон, Джимми Батлер, Дэмиан Лиллард, Энтони Дэвис, Демарр ДеРозан и другие.

Но постепенно в небе начал появляться еще один слой, являющийся частью этой новой звезды, которая продолжает продвигать НБА, чтобы оставаться лучшим спортивным соревнованием в мире. Именно так вышли Джаннис Антетокунмпо и Никола Йокич, последние два MVP (три сезона), а грек стал лучшим из последнего чемпиона, а также MVP финала. Теперь к нему присоединился камерунский Джоэл Эмбиид, первый международный бомбардир в истории и еще один из кандидатов на звание MVP, таких как грек и серб. Не говоря уже о словенце Луке Дончиче, другой суперзвезде, которая завершает покер для иностранцев, который сегодня доминирует в соревнованиях. Когда еще два десятилетия назад в Соединенных Штатах все еще смотрели боком на тех, кто приехал из-за границы...

Но мы, Infobae, хотим предложить вам другие имена для продолжения этого захватывающего этапа, новых фигур, которые уже продемонстрировали свой талант и иерархию, но находятся в шаге от восхождения к славе. Что-то, чего они могут достичь в этих плей-офф, которые обещают стать лучшими в последние годы.





ДА, МОРАНТ

Ja Morant, la figura de Memphis Grizzlies (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

Теметриус Джамель Морант, более известный как Джа, пожалуй, самый увлекательный игрок на данный момент в НБА. Это 22-летний бейсмен размером 1 м 91 м, у которого редко можно увидеть скорость, силу и спортивные способности. Характеристики напоминают лучшего Деррика Роуза, не столь высокого разыгрывающего, который был MVP в 2011 году. Этот родившийся в Южной Каролине мальчик является конферансье, по своему стилю, но в то же время он достигает зрелости как игрок, всего за свой третий сезон в НБА. Он показывает себя и играет с командой Мемфис Гриззлис, которая удивила на этом регулярном этапе, заняв второе место в сложной Западной конференции.

Мы говорим о парне, которого почти в буквальном смысле обнаружили по пачке картошки фри. Летом 2016 года Джеймс Кейн, ассистент Университета штата Мюррей, отправился в среднюю школу Спартанбурга для набора игроков. У него было несколько имен, особенно одно по имени Тевин Браун, но Морант не был указан. Оказывается, после нескольких часов наблюдения за игроками Кейн на мгновение покинул главный корт, чтобы быстро перекусить. Он подошел к торговому автомату за пачкой картошки фри и оттуда увидел укус 3х3 на вторичном корте. Именно тогда он был удивлен, увидев спортивные способности и обращение с мячом тощего незнакомца. Он сразу понял, что все по-другому, и позвонил главному тренеру, чтобы рассказать ему, что он видел. Через несколько месяцев Морант присоединился к факультету вместе с Брауном. Всего двух сезонов в NCAA ему хватило, чтобы совершить скачок к профессионализму, особенно второй выдающийся, в котором он набирал в среднем 24,5 очка, 10 передач и 5,7 подбора.

Итак, в возрасте 20 лет Морант был выбран Гриззлис на втором месте на драфте НБА. Переход ему не стоил, с самого начала было видно, что он другой: 17,8 очка и 7,3 передачи в первом сезоне. Цифры улучшились во втором, а в нынешнем они напрямую взорвались (27,4 гола, 6,7 гола, 5,7 восстановления и 1,2 перехвата), став суперзвездой соревнований. Она приобрела все большую известность, став краеугольным камнем наступления. Потребовалось больше выстрелов (с 15,2 до 206) с большей эффективностью (с 45 до 49,3% на поле и с 30 до 34,3% в тройном). В период с конца февраля по начало марта были грандиозные матчи, подобные той серии, когда он набрал 46 очков, затем 52 — максимум — и затем 38. В январе он достиг карамельной точки, когда был выбран для Матча всех звёзд, матча с топ-24 сезона.

Влияние не было еще больше, потому что у него были проблемы с травмами в кампании. Сначала он пропустил 11 матчей в декабре, а затем еще 11 - из последних 13 матчей регулярного этапа - из-за напряжения в правом колене. Они говорят, что он будет готов встретиться, с этой субботы в 16.30, Волками Кордовы Леандро Болмаро и Пабло Приджиони, координатором наступления в Миннесоте, которые выходят из плей-офф после победы в плей-ин против «Клипперс».

Если есть игрок, который заслуживает оплаты билета или просмотра игры по телевизору или какому-либо устройству, это Морант. На самом деле это охранник — это может быть база или эскорт — который очаровывает своими пространствами. Переход через скорость, взрыв и творчество — настоящее чудо. Когда обруч атакует, если нет двойной и даже тройной помощи от защиты соперника, его практически невозможно остановить, бегущую лошадь, дикую кошку, которая с одинаковой легкостью идет боком и вверх. Его пьесы появляются в изюминках каждого дня, особенно в тех, которые бросают вызов гравитации. Его управляемость мячом и пластичность делают все остальное. Она также способна пройти, она выделяется своими творческими ресурсами.

Конечно, он не одинок. Мемфис во главе с Тейлором Дженкинсом, возможно, любимым тренером года, стал, пожалуй, самым большим открытием сезона, выиграв 56 из 82 игр, что на 18 больше, чем в 20/21. Десмонд Бейн (18,2 очка при 44% трехочковых) составил отличную пару с Морантом, особенно когда Диллон Брукс (18,4 очка), второй лучший игрок команды, когда он мог играть (всего 32 игры), получил травму. Джарен Джексон и новозеландский лесоруб Стивен Адамс являются внутренними звездами команды, которая обладает сыгранностью, атаками (5-е место в рейтинге) и очень хорошо защищается (4-е место). Конечно, Джа - другой, и тот, кто может взять Мемфис самым высоким. Слава находится в шаге от этой очаровательной базы, у которой, кажется, нет крыши...





ДЕВИН БУКЕР

Devin Booker, el nombre a seguir en Phoenix Suns (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

Этот охранник 1m96 немного больше (25 лет), чем Морант, но он является существенной частью этого нового помета, который берет штурмом НБА. Заядлый бомбардир с впечатляющим разнообразием ресурсов для забивания, с одним из лучших — самых мягких и лучших — бросков на данный момент, будь то длинная, средняя или короткая дистанция. У него также есть разрушительный 1 против 1, вы можете сказать, что он родился с мастерством и терпением — чтобы знать, как и когда использовать свои ресурсы — и он улучшил свое видение и пас. Кроме того, даже, в защиту, где его критиковали. Большие усилия в его обруче, лучшее чтение и более отполированная техника позволили ему не быть разоблаченным в команде, которая прошла, всего за два года, от того, чтобы быть завсегдатаем на дне Запада, чтобы стать истинным кандидатом на титул. И он, в процессе, стал кандидатом на MVP, как и в этом году, сделав заслугу быть в бою с Йокичем, Антетокунмпо, Эмбиидом и Дончичем.

Финикс, из того пузыря во Флориде, в котором он выиграл свои восемь игр и остался в шаге от плей-офф, нашел свою личность с тренером Монти Уильямсом и не переставал улучшаться. В прошлом сезоне он был 51-21 и достиг определения НБА, который невероятно проиграл, после 2-0, упал до Милуоки в следующих четырех играх и остался ни с чем. В этой кампании, уже более устоявшиеся, зрелые и с кровью в глазах, они еще больше улучшились, став лучшей командой. Он занял первое место, выиграв 64 из 82 игр и, таким образом, достиг рекорда 133—47 со времени ралли НБА в Орландо во время пандемии.

Букер — это фундаментальная часть. Он был премиальным бомбардиром по крайней мере пять сезонов, но каждый сезон — теперь уже седьмой — он добавлял вещи в свою игру. В текущем он в среднем набирал 26,8 балла -максимум-, при этом 51% удваивается и 38,3% в тройном. Кроме того, 5 передач и 4,8 подбора. Цифры и доходности, которые подтверждают пятилетний контракт на 158 миллионов долларов, который он подписал в 2018 году. Речь идет о полном охраннике, способном брать матчи в свои руки. И определите их. Девин всегда был преуспевшим талантом, блистал в средней школе, а затем в одиноком сезоне в Кентукки, чтобы попасть в НБА, ему едва исполнилось 19 лет и он был 15-м номером в первом раунде. Сын Мелвина Букера, бывшего игрока, и Вероники Гутьеррес, дочери мексиканцев, благодаря которой игрок имеет латинские корни и часто произносит себя по-испански.

Он также стал известен вне спортивной арены тем, что был бойфрендом Кендалл Дженнер, американской супермодели, бизнесвумен и телеведущей, девочки - дочери олимпийской медалистки Кейтлин Дженнер, которая в 2017 году стала самой высокооплачиваемой моделью в мире. Хотя, конечно, сейчас он является одним из драгоценностей в короне, который наслаждается своей зрелостью в игре и поддерживается отличной командой, возглавляемой ветераном очкового стража Крисом Полом (14,7 очка и 10,6 передачи) и поддержанным талантами высокого уровня, такими как пивот ДеАндре Эйтон (17,2 очка и 10,2 подбора) и нападающий Микал Бриджес (14,2 очка), 4,2 подбора и твердая кандидатура на звание лучшего защитника года), среди других важных элементов на этих промасленных лесах. Слава, личная и коллективная, находится в пределах досягаемости.





ДЖЕЙСОН ТАТУМ

Jayson Tatum y la presión de triunfar en los Boston Celtics (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

Еще один от новой охраны. Он не так хорош (24 года), но уже пять сезонов в НБА, все они на высоком уровне. Еще один, который очень молодо прибыл в лучшую лигу мира (19), как это сегодня в тренде, и растет с каждым годом. Он был звездой в течение трех лет, но теперь, напрямую, он принадлежит к элите и является баскетбольным лидером одной из двух самых выигрышных франшиз, Boston Celtics, где давление больше... В этом сезоне он набирал в среднем 27 очков, 8 подборов и 4,4 передачи, добавляя заслуги знаменитому MVP. Впереди вас как минимум пять, но уже пребывание за этим маленьким столом означает нечто очень большое для этого форварда 2m03, у которого есть весь пакет, чтобы стать суперзвездой этого великолепного соревнования в течение многих лет.

Ранний талант, который уже отличился в средней школе до такой степени, что считался лучшим игроком во всей стране и играл только один сезон в баскетболе колледжа в престижном Дьюке. Он набирал в среднем 16,8 очка и 7,3 подбора в 2016/2017 годах, будучи частью идеального квинтета новичков, и быстро совершил прыжок в НБА, заняв 3-е место на драфте. В своих первых двух сезонах он показал, что его потолок очень высок, и он дал значительный рост в третьем, когда он набрал 23,4 очка и 7 подборов, в возрасте 21 года.

Оттуда он поместил себя в элиту, пока не заставил Бостон дать отпор. В этом сезоне он финишировал вторым на Востоке с рекордом 51-31 с товарищами по команде, с которыми они хорошо знают друг друга и лучше дополняют друг друга, такими как Джейлен Браун (23,6 очка, 6,1 подбора и 3,5 передачи) и Маркус Смарт (12, 5,9 голевых передач и 1,7 перехвата), среди прочих. Хотя, конечно, рост Tatum является краеугольным камнем. Еще один, для которого стоит включить устройство и настроиться на игру NBA. Один из тех элегантных талантов, которые украшают игру.





ПРИВЕДИ МОЛОДЫХ

Trae Young, el base de Atlanta Hawks que no pasa inadvertido en la NBA (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

Еще один из тех талантов, которые появляются время от времени. 23-летний и 1m85 база, который отличается по нескольким причинам: за его разрушительную голевую способность, за его меткость, страсть и индивидуальность. Еще одна новая цифра, за которую стоит заплатить билет. Чтобы увидеть, как он играет или посмотреть, как его обыграют. Потому что это браво, кроме того, этот ребенок. Если нет, то вы должны спросить страстных поклонников «Никс», которые закрутились в спор с ним и, как и в старые времена, породили новое соперничество, особенно когда Янг наступает на легендарный Мэдисон-сквер-гарден. Просто с тех пор, как Трэй пришел в НБА, в 2019 году он никогда не оставался незамеченным. Из-за того, что он делает и как это делает, из-за того, как он общается, из-за того, как он выходит за пределы экрана. Еще одна жемчужина, которая сокращает билеты и привлекает кого-то, кто хочет настроиться на игру Атланты Хокс, команды, которая имеет титул (1958), но какое-то время не сражалась ни с чем большим в НБА.

Фактически, эта франшиза была без плей-офф в течение трех сезонов и четырех без победы в серии, пока Янг и группа очень талантливых детей не вернули иллюзию. И доверие. Этот мальчик с детства был призван стать суперзвездой... Если в свой последний сезон в средней школе в Оклахоме он набирал в среднем 42,6 балла... Ему нужен был всего один сезон в NCAA Sooners (27,4 очка и 8,7 передачи), чтобы совершить прыжок в НБА. И в ночь драфта он был частью рокировки между двумя командами, оставшимися в истории: Даллас Мавс выбрал его пятым и обменял его на Атланту, которую он выбрал первой и заключил соглашение с «Мавсом», чтобы другие не взяли Луку Дончича, европейскую жемчужину, пришедшую из Реала Мадрида .

Ястребы остались с Лукой и передали его мавам, которые, в свою очередь, выбрали Янга и вернули добро. Кроме того, чтобы убедить их, Даллас дал ему еще один выбор первого раунда. Всегда говорили, что это была ошибка «Ястребов», что Дончич был лучше и они должны были выбрать его, но переход Трэ был настолько быстрым и хорошим, что сегодня он не может быть уверен, что они поступили неправильно. Лука, может быть, немного лучше Янга, но техасская мышь тоже великолепна. Так же, как и успех, достигнутый командой под его командованием.

Очень хороший лично первый сезон (19 голов и 8 передач) не отразился на команде (счет 29—53). И этого не произошло во втором, когда Трэй взорвался, значительно улучшив свои цифры (29,6 и 9,3), но без взлета «Ястребов» (20-47). Все изменилось в третьем, когда он был лучше окружен и ему больше не нужно было делать все, чтобы победить. Команда одержала победу еще в 21 игре на регулярной стадии и удивила всех в плей-офф, дойдя до Восточного финала, который с агонией проиграл в шестой игре, в которой она будет чемпионом, Милуоки Бакс. В том послесезонье Ice Trae набирал в среднем колоссальные 28,8 очка и 9,5 передач, являясь частью абсолютной элиты соревнования. В текущем он повторил эти цифры (28,4 и 9,7), проведя семь игр с более чем 40 очками и одну из 56, 3 января в Портленде. Атланта была явно более нерегулярной в кампании, и ей нужно было выиграть две игры, в плей-ин (утешительный раунд), чтобы финишировать на 8-м месте и выиграть право сразиться с Майами, № 1 на Востоке. Некоторые могут сказать, что это будет кусок торта для Жары, но с Трэй и его мальчиками ты никогда не узнаешь.

Трэй - мелкостроительный очковый страж для НБА, он тоже не кажется таким мощным или атлетичным. Но он чистый бомбардир, с уверенностью в себе, решимостью и впечатляющим разнообразием ресурсов. Янг забивает, потому что он бомбардир и никто, кажется, не в состоянии его остановить. Вот как он это чувствует, и это сенсация, которая передает ее товарищам по команде, соперникам и болельщикам. Он заядлый стрелок, который, кажется, всегда в состоянии получить выстрел, либо выходя из штор, либо из собственного дриблинга. Если он проникает, у него есть поплавки и бегуны. Он умен, обладает хорошими классическими инстинктами игрока в паддоке и принимает много фолов, конвертируя 90% бесплатных, которые он берет. Он также является отличным игроком модного экшена, pick and roll (занавес и снимите флажок, между двумя, мальчиком и большим), потому что он убийца своим выстрелом и также может произойти очень хорошо. В обороне он имеет ограничения, но прикрывает их своим наступательным высокомерием.

Другой экземпляр, который стоит увидеть и полюбоваться, потому что, поскольку он не очень высокий, он очаровывает обычного зрителя, который видит в нем кого-то другого на улице, который сталкивается с большими и почти всегда кладет в них корзину...





Энтони ЭДВАРДС

Apr 5, 2022; Minneapolis, Minnesota, USA; Minnesota Timberwolves forward Anthony Edwards (1) dunks the ball against the Washington Wizards in the third quarter at Target Center. Mandatory Credit: David Berding-USA TODAY Sports USA TODAY Sports

Возможно, наименее известный и лауреат из всех. Наверняка потому, что он самый молодой и тот, у кого меньше всего сезона в НБА (два). Но его последний матч показывает, кто он и кем смог стать. В самой важной игре Миннесоты Тимбервулвз за последние годы, которая определила выход в плей-офф, Эдвардс был самой яркой звездой, самым важным игроком, несмотря на то, что квалификация франшизы по-прежнему принадлежит Карлу Энтони Таунсу, нью-йоркцу с доминиканскими корнями, который был вытаскивая машину команды, которая почти всегда оставалась желающей быть в самой захватывающей части. До этого сезона... Это был очень плохой сезон (рекорд 23-49), и в текущем сезоне они одержали еще 23 победы (46-36), добившись лишь второй квалификации плей-офф за 18 сезонов. Это немалое достижение для холодного Миннеаполиса.

И многое связано с этим физическим значением 1m97 - физиком, который много играл на различных позициях в юниорском футболе, - который играет защитником/форвардом и не почувствовал изменения в профессионализме. Во-первых, потому что он прибыл подготовленным в тучности и уже имел большие спортивные способности. Во-вторых, потому что он прирожденный бомбардир, смертельный в контратаке, очень опасен с пробелами, способен определять пробитие и с большой уверенностью в своем ударе, хотя ему все еще не хватает регулярности (34,4% трехочковых в этих двух сезонах). И в-третьих, потому что у него есть характер и страсть к тому, что он делает. И это связано с его историей. Родившись в Атланте, жизнь сильно ударила по нему, особенно после смерти его матери и бабушки, двух самых важных людей в его жизни, всего за восемь месяцев, оба от рака, в 2015 году. Неудивительно, что две картины с лицами Иветт и Ширли сопровождали его на диване у себя дома, когда он был объявлен № 1 драфта 2020 года. Мальчик также не носил рубашку № 5, когда мог, в его память и в связи с днями, когда они оба умерли.

Эдвардс, несмотря на свои короткие 19 лет, выделялся как новичок, набирая в среднем 19,3 очка, 4,7 подбора, 2,9 передачи и 1,1 перехвата. Чуть более пяти месяцев после дебюта он уже провел 42-очковый матч, против «Финикса». И через два месяца он уже повторил это, против Мемфиса. Нынешний сезон начался, будучи еще более масштабным. Почему? В официальных измерениях они заметили, что после выборов он вырос на четыре сантиметра больше. Что не удивило, так это его новый скачок в качестве игры, растянув свои цифры до 21,3 очка - второго бомбардира команды -, 4,8 восстановления, 3,8 передачи голов и 1,5 перехвата, включая дальний бросок (он прошел с 33 до почти 36% в трехочковых).

Он является товарищем по команде Леандро Болмаро и тренируется Пабло Приджиони, главным координатором наступления «Волков». Оба были частью улучшения команды в атаке, которая в итоге лидировала по очкам (116) и тройным (14,6), набранным за игру, а также седьмое место по передачам (25,7) и 9-е место в наступательном рейтинге (очки за владение мячом). Два человека из Кордовы, один за то, что он противостоял ему на практике, а другой за то, что руководил им в его прогрессе, знают о ценности этого мальчика, но они не знают его крыши. «Пабло — мой мужчина. Он был очень умным очковым стражем в этой лиге и он знает. Это очень помогло мне в том, как забивать более легкие мячи», - сказал Энтони, которому придется играть еще лучше в этом сезоне, если «Волки» захотят выиграть свою первую серию плей-офф за 18 лет. Гризли Моранта ждут вас. Нельзя пропустить ничью с двумя лучшими молодыми игроками, которые может предложить этот замечательный турнир.

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