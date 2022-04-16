«Спасибо за поддержку»: 73% пользователей поддерживают покупку Twitter Илона Маска

После того, как Илон Маск, генеральный директор Tesla и Space X заявил, что предложил заплатить $54,20 за акцию Twitter, 41 миллиард долларов за покупку социальной сети в целом, были всевозможные комментарии, реакции, мемы и даже опросы, чтобы узнать мнение пользователей социальной сети. Предположительно 73 процента выступают за завершение покупки магната.
Сегодня днем, в разгар напряженности по поводу приобретения платформы, Илон Маск сделал твит, в котором поблагодарил за поддержку тысяч людей.
В своем посте в эту пятницу днем он приложил опрос, проведенный Bitcoin Archive, аккаунтом с почти миллионом подписчиков, который специализируется на предоставлении новостей и мнений о криптовалютах и технологиях. В том общественном опросе он спросил пользователей, согласны ли они на покупку Илона Маска Twitter.
На вопрос, на который ответили 19 494 человека, 73% высказались за то, чтобы Илон Маск был новым владельцем, а 27% сказали, что они не согласился. В связи с результатами магнат поделился опросом Bitcoin Archive на своем аккаунте и поблагодарил за полученную поддержку.
Следует подчеркнуть, что это не опрос, проводимый профессионалами в области статистических измерений, поскольку он был проведен случайным образом, что в основном было замечено подписчиками аккаунта. То есть его ценность заключается в том, что Илон Маск процитировал твит, чтобы поблагодарить результат, и не отражает мнение всех Twitter.
В дополнение к результату несколько пользователей прокомментировали публикацию, отметив, что южноафриканский миллиардер не должен тратить столько денег на приобретение социальной сети и что эти деньги следует использовать для борьбы с голодом в мире или строительства домов для людей, находящихся в уязвимом положении.
«Нет. Я должен использовать эти деньги для чего-то более полезного, например, для борьбы с голодом в мире, помощи людям на улице или чего-то более важного», — сказал один из пользователей. Были также мнения, что они не хотят, чтобы Twitter стал Facebook или 4chan.
Шаг Маска приходит после того, как в субботу он спросил себя в Twitter, «умирает» ли социальная сеть, и обратил внимание на таких пользователей, как певец Джастин Бибер, за которыми очень следят, но редко публикуют. «Большинство этих «топовых» аккаунтов редко чирикают и публикуют очень мало контента», - написал глава Tesla, подписав список из 10 профилей с наибольшим количеством подписчиков - который включает себя под восьмым номером, с 81 миллионом подписчиков.
Миллиардер, которому в настоящее время принадлежит почти 73 с половиной миллиона акций курьерской компании, стал критиком социальной сети и задался вопросом, «неукоснительно» ли ее правила соответствуют принципу свободы выражения мнений.
Эти критические замечания вызвали подозрения в некоторых кругах, в том числе среди самих сотрудников Twitter, которые были обеспокоены тем, что Маск будет использовать чрезмерные полномочия в компании для изменения этических стандартов публикации, включая приостановку действия аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа, санкционирован за то, что считал, что его сообщения спровоцировали нападение на Капитолий 6 января 2021 года.
Маск накопил более 80 миллионов подписчиков с момента присоединения к сайту в 2009 году и использовал платформу, чтобы сделать несколько объявлений, включая объявление о соглашении о приватизации Tesla, которое поставило его в неприятности с регуляторами.
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