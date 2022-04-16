«Спасибо за поддержку»: 73% пользователей поддерживают покупку Twitter Илона Маска

FILE PHOTO: SpaceX founder Elon Musk reacts at a post-launch news conference after the SpaceX Falcon 9 rocket, carrying the Crew Dragon spacecraft, lifted off on an uncrewed test flight to the International Space Station from the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S., March 2, 2019. REUTERS/Mike Blake/File Photo

После того, как Илон Маск, генеральный директор Tesla и Space X заявил, что предложил заплатить $54,20 за акцию Twitter, 41 миллиард долларов за покупку социальной сети в целом, были всевозможные комментарии, реакции, мемы и даже опросы, чтобы узнать мнение пользователей социальной сети. Предположительно 73 процента выступают за завершение покупки магната.

Сегодня днем, в разгар напряженности по поводу приобретения платформы, Илон Маск сделал твит, в котором поблагодарил за поддержку тысяч людей.

В своем посте в эту пятницу днем он приложил опрос, проведенный Bitcoin Archive, аккаунтом с почти миллионом подписчиков, который специализируется на предоставлении новостей и мнений о криптовалютах и технологиях. В том общественном опросе он спросил пользователей, согласны ли они на покупку Илона Маска Twitter.

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

На вопрос, на который ответили 19 494 человека, 73% высказались за то, чтобы Илон Маск был новым владельцем, а 27% сказали, что они не согласился. В связи с результатами магнат поделился опросом Bitcoin Archive на своем аккаунте и поблагодарил за полученную поддержку.

Следует подчеркнуть, что это не опрос, проводимый профессионалами в области статистических измерений, поскольку он был проведен случайным образом, что в основном было замечено подписчиками аккаунта. То есть его ценность заключается в том, что Илон Маск процитировал твит, чтобы поблагодарить результат, и не отражает мнение всех Twitter.

В дополнение к результату несколько пользователей прокомментировали публикацию, отметив, что южноафриканский миллиардер не должен тратить столько денег на приобретение социальной сети и что эти деньги следует использовать для борьбы с голодом в мире или строительства домов для людей, находящихся в уязвимом положении.

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

«Нет. Я должен использовать эти деньги для чего-то более полезного, например, для борьбы с голодом в мире, помощи людям на улице или чего-то более важного», — сказал один из пользователей. Были также мнения, что они не хотят, чтобы Twitter стал Facebook или 4chan.

Шаг Маска приходит после того, как в субботу он спросил себя в Twitter, «умирает» ли социальная сеть, и обратил внимание на таких пользователей, как певец Джастин Бибер, за которыми очень следят, но редко публикуют. «Большинство этих «топовых» аккаунтов редко чирикают и публикуют очень мало контента», - написал глава Tesla, подписав список из 10 профилей с наибольшим количеством подписчиков - который включает себя под восьмым номером, с 81 миллионом подписчиков.

Миллиардер, которому в настоящее время принадлежит почти 73 с половиной миллиона акций курьерской компании, стал критиком социальной сети и задался вопросом, «неукоснительно» ли ее правила соответствуют принципу свободы выражения мнений.

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

Эти критические замечания вызвали подозрения в некоторых кругах, в том числе среди самих сотрудников Twitter, которые были обеспокоены тем, что Маск будет использовать чрезмерные полномочия в компании для изменения этических стандартов публикации, включая приостановку действия аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа, санкционирован за то, что считал, что его сообщения спровоцировали нападение на Капитолий 6 января 2021 года.

Маск накопил более 80 миллионов подписчиков с момента присоединения к сайту в 2009 году и использовал платформу, чтобы сделать несколько объявлений, включая объявление о соглашении о приватизации Tesla, которое поставило его в неприятности с регуляторами.

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