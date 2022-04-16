Россия распорядилась арестовать журналиста за распространение ложной информации о вторжении в Украину

Associated Press photographer Evgeniy Maloletka points at the smoke rising after an airstrike on a maternity hospital, in Mariupol, Ukraine, Wednesday, March 9, 2022. (AP Photo/Mstyslav Chernov)

Российское правосудие распорядилось арестовать в пятницу журналиста из Сибири, который утверждал в статье, что одиннадцать сотрудников российского ОМОНа отказались присоединиться к военной кампании Москвы на Украине.

По данным Следственного комитета РФ, мужчину, главного редактора сайта в Сибирском регионе Хакасии, обвиняют в «умышленном распространении ложной информации» о российских вооруженных силах.

В случае осуждения журналисту грозит 10 лет тюрьмы, говорится в заявлении Комитета.

Местное отделение этой организации не сообщило имя журналиста, но, как сообщается, это Михаил Афанасьев, директор новостного сайта «Новый фокус», базирующегося в Хакасии.

El Comité de Investigación del Kremlin no precisó el nombre del comunicador que, de ser declarado culpable, se enfrentaría a una pena de 10 años de cárcel REUTERS

В начале апреля Афанасьев со ссылкой на источники заявил, что 11 членов спецподразделения ОМОН по борьбе с беспорядками Министерства внутренних дел подверглись давлению со стороны властей после отказа от отправки в Украину.

Статья Афанасьева широко распространилась в социальных сетях.

В пятницу российский орган по надзору за СМИ заблокировал русскую версию сайта Moscow Times, независимого СМИ, которое цитировало эту статью.

«Россия заблокировала русскоязычную службу Moscow Times в пятницу после того, как она опубликовала информацию, которую власти считают ложной о том, что ОМОН отказывается воевать в Украине», - говорится в сообщении газеты на своем сайте.

Согласно недавно принятым законам, публикация информации о конфликте в Украине, которую власти считают ложной, карается суровыми приговорами до 15 лет лишения свободы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВОЙНЕ

Журналист российского государственного телевидения заверил, что Третья мировая война уже началась после того, как украинским войскам удалось потопить Москву, флагман Кремля.

Ведущая канала «Россия 1» Ольга Скабеева заявила, что военный корабль пострадал от «пожара», и заявила, что «эскалацию» между двумя сторонами можно «смело назвать Третьей мировой войной».

Один российский журналист заявил, что Запад считает, что «русских нужно просто стереть с лица земли».

Он также отметил, что Россия «определенно борется с самим НАТО».

Позиция докладчика, похоже, совпадает с другими публикациями в прессе, которые распространяют сообщения Кремля и о том, что российские войска взяли в плен военнослужащих из стран НАТО, которые находились на востоке Украины, помогая защищать территорию. Комментарий, приписываемый Андрею Климову, чиновнику в верхней палате Думы — российского парламента — мог относиться к группе польских ополченцев, попавших в засаду российских войск на восточном фронте конфликта.

(С информацией от AFP)

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