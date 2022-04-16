Россия запретила въезд в страну премьер-министру Великобритании Борису Джонсону

British Prime Minister Boris Johnson delivers a speech on immigration, at Lydd Airport, Britain April 14, 2022. Matt Dunham/Pool via REUTERS

Россия запретила премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и двенадцати другим высокопоставленным чиновникам въезд в страну в субботу за «беспрецедентные враждебные действия», предпринятые против Москвы британским правительством.

«Этот шаг был предпринят в ответ на развязанную Лондоном развернутую политически информационную кампанию, которая направлена на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания нашей страны и удушения национальной экономики», — заявили в МИД России, объявляя о принятии этой меры.

В заявлении российской дипломатии подчеркивается, что британское правительство «целенаправленно обостряет ситуацию вокруг Украины, наполняя киевский режим летальным оружием и координируя аналогичные усилия со стороны НАТО».

«Русофобская политика британских властей, которые поставили перед собой фундаментальную задачу по продвижению негативного отношения к нашей стране и замораживанию двусторонних связей практически во всех сферах, вредит благополучию и интересам жителей самой Британии», — подчеркнули в Foreign Affairs.

По мнению Москвы, любые санкции «неизбежно обернутся против их промоутеров и будут решительно отвергнуты».

Помимо Джонсона, запрет затрагивает девять членов его кабинета: вице-премьера Доминика Рааба, глав иностранных дел Элизабет Трасс; обороны, Бена Уоллеса; транспорта; Гранта Шаппса; внутренних дел; Прити Пателя; экономики; Риши Сунака; бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, Кваси Квартенга, и Надин Доррис, а также государственный секретарь по делам вооруженных сил Джеймс Хиппи.

Список лиц, на которых распространяются санкции, завершают премьер-министр Шотландии Никола Стерджен, генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман и бывший премьер-министр и депутат-консерватор Тереза Мэй.

Борис Джонсон в Киеве

Поездка Бориса Джонсона в Киев

Премьер-министр Борис Джонсон отправился в Киев в прошлую субботу, чтобы продемонстрировать британскую «солидарность» с Украиной, которая более 50 дней сопротивляется вторжению российских войск, заявила Даунинг-стрит. Во время своего визита премьер пообещал Украине бронетехнику и противокорабельные ракеты; и он отметил украинское сопротивление российскому вторжению как «величайший подвиг XXI века».

Посольство Украины в Соединенном Королевстве опубликовало изображение премьера с президентом Владимиром Зеленским, где оба лидера сидят лицом к лицу в офисе рядом с флагами обеих стран с надписью: «Сюрприз».

Джонсон отправился в Украину «для личной встречи с президентом (Владимиром) Зеленским в знак солидарности с украинским народом» и с намерением «представить новый пакет финансовой и военной помощи» этой восточноевропейской стране, сообщил пресс-секретарь британского премьер-министра.

Даунинг-стрит подтвердила встречу в украинской столице через день после того, как Соединенное Королевство объявило о поставке новой военной техники на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов (120 миллионов евро). По словам пресс-секретаря, лидеры обратились к «долгосрочной (британской) поддержке Украины».

«Благодаря решительному руководству президента (Владимира) Зеленского и непобедимому героизму и мужеству украинского народа чудовищные планы (президента России Владимира) Путина были сорваны», - сказал Джонсон, которого цитируют его службы на Даунинг-стрит.

В последний раз глава британского правительства находился в Киеве 2 февраля, за несколько недель до начала российского вторжения, когда провел совместную пресс-конференцию с Зеленским.

(С информацией от EFE и AFP)

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