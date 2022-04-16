Путин приказал «охотиться на президента Зеленского» и поставил генерала Александра Дворникова во главе миссии

По прямому приказу Владимира Путина новая сборка российской военной коллегии по Украине включает в себя тактико-стратегическую перестройку на местах генералом Александром Дворниковым . Новому российскому командиру предшествует упречная репутация, которая объединяет его как «сирийского мясника» за его действия в гражданской войне в арабской стране. Там он возглавил совместные атаки российских «подрядчиков» и сил, лояльных сирийскому диктатору Башару Асаду, который под его командованием разрушил город Алеппо и весь Думский район.

Военные операции Дворникова в Сирии в настоящее время расследуются немецким судом, который применил принцип универсальной юрисдикции в отношении военных преступлений с применением нейротоксического оружия. Исследование сосредоточено на командирах российских и сирийских войск, которые также применяли кассетные бомбы против гражданского населения, что запрещено международным договором, подписанным 37 странами в 2008 году. Эти события привели к тому, что Дворников присоединился к списку российских и сирийских военнослужащих, санкционированных Соединенным Королевством, и был включен в расследование военных преступлений в деле, которое обрабатывается в Германии.

Учитывая прошлое генерала Дворникова, Вашингтон, Брюссель и НАТО выразили обеспокоенность недавним назначением Владимиром Путиным скандального командующего. Европейский союз (ЕС) предложил, чтобы обозначение загоралось красным светом в ближайшие недели продолжающейся войны.

Бригадный генерал Кевин Райан, бывший военный атташе Вашингтона в Москве, который с момента выхода на пенсию был советником Белферского центра, сообщил американской прессе, что Дворников будет иметь под своим командованием большое количество замещающих войск на украинском фронте. Все эти войска были предоставлены в прошлый вторник по прямому приказу Владимира Путина и включают сухопутные, морские и военно-воздушные силы; поэтому ясно, что, когда западные военные аналитики в последний день упоминали о выходе России из прилегающих к Киеву районов и говорили о почти проигранной войне за Москву, на данный момент дела обстоят не так. похоже, так и происходит, несмотря на достойное одобрения украинское сопротивление и последствия, вызванные потоплением в прошлый четверг корабля «Москва», флагмана российского военно-морского флота в Черном море, в Москве.

Западные спецслужбы десять дней назад назвали российское движение отступлением, а не окончательным уходом, и определили события как тактику перегруппировки, которая продолжается с прошлой недели, поэтому ожидается неизбежное контрнаступление России с массированными операциями, включающими насыщение бомбардировки тяжелой артиллерией, военно-воздушными силами и ракетными системами.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky (REUTERS) via REUTERS

В настоящее время интенсивные боевые действия продолжаются на юге Украины и в восточном регионе страны, демонстрируя, что западные спецслужбы были правы в своем анализе российского движения и что артиллерийские и ракетные удары, а также воздушные бомбардировки продолжаются на больших районы территории. которая формирует стратегию «выжженной земли», которая нравится командиру Дворникову, и именно поэтому Владимир Путин выбрал его, чтобы обратить вспять нерегулярные действия своих вооруженных сил на Украине.

С другой стороны, спутниковые сообщения НАТО показывают, что генерал Дворников концентрирует силы на востоке страны, районе, который снова подвергся сильному нападению со стороны русских. Однако существует «дополнительный план», который сопровождает приказы генерала Дворникова о наступательных действиях, который будет стремиться не только успешно захватить столицу, Киев; но и по прямому приказу президента Путина «охота на президента Владимира Зеленского» , которого ЦРУ США сообщило, что это главная цель российской бригады специального командования, разделенной на две части из примерно 80 высококвалифицированных мужчин, чтобы покончить с жизнью.

Связь ЦРУ состоялась восемь дней назад, поэтому Зеленский и его команда постоянно в движении, двигаясь по восточной Украине, из центра на север, избегая Юга из-за его близости к Крыму, где российские спецназовцы установили свою оперативную базу и откуда планируют охотиться на Зеленского . Разведка США предполагает, что спецназ уже действует в тылу Украины в портовом городе Мариуполь, который был разрушен российскими бомбардировками и окружен с начала военных действий в феврале.

По данным агентства США, приказ Путина генералу Дворникову был прямым и строгим. Путин намерен физически ликвидировать Зеленского и его команду, чтобы развязать украинское сопротивление , поэтому риск для физической неприкосновенности президента вырос опасно, как и его близкие советники и военачальники, которые укрепили его безопасность, как указано для разведывательная информация. Нападение на обезглавливание российской стороны неизбежно, и Москва уже пыталась сделать это как минимум дважды с 24 февраля.

По мнению Вашингтона, Россия стремится быстро переломить ход войны, убив украинского президента. Сегодня достижения, которые развила военная промышленность, смертельны и опасность для Зеленского чрезвычайно высока, учитывая технологию электронного наблюдения, которая может предоставить россиянам информацию об их местонахождении в режиме реального времени, если президент не будет строго осторожен в своих передвижениях.

Целевая группа, близкая к Зеленскому, небольшая и перемещается с места на место, избегая использования сотовых телефонов, даже собственный спутниковый телефон президента Зеленского, который постоянно контролировался российской разведкой, был изменен. Кроме того, безопасность Зеленского должна быть защищена от других потенциальных угроз, таких как секретная цепь камер, которые российские военные установили в оккупированных ими городах и из которых они отступили; российские командиры знают, что Зеленский планирует посетить эти города и что опасность должна быть согласно отчету ЦРУ. Также технология обнаружения голоса в тех и других местах, которая могла бы идентифицировать Зеленского, когда он говорит, была заблокирована с помощью НАТО, учитывая смертельную опасность, которая возникает от российских беспилотников, независимо от того, активируются ли они дистанционно или устанавливаются с помощью таймера, который может получать информацию в режиме реального времени. о передвижениях президентского каравана. Обладая информацией, полученной с помощью любой из этих технологий, Москва может наносить удары с воздуха или ультразвуковые ракеты, поражающие ее цель, в зависимости от расстояния от двух до четырех минут выстрела.

Потенциально в ближайшие дни для украинского президента возникнет много других угроз. Брюссель и Вашингтон также обеспокоены тем, что реорганизованные российские войска с более опытными людьми и новыми технологиями могут сделать на поле боя в восточной и центральной Украине, стремясь утвердиться на местах в ближайшие недели. Однако наибольшую озабоченность вызывает прямое нападение на Зеленского, чтобы вызвать сопротивление украинских сил. Это то, что ищет Владимир Путин, он пробовал это раньше и весьма вероятно, что он попытается еще раз с генералом Александром Дворниковым, своим новым командующим операциями в Украине.

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