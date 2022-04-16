Пенсия для пожилых людей: куда обращаться и что нужно для регистрации в CDMX

COATEPEC, VERACRUZ, 27ENERO2022.- El gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez entregó tarjetas de Pensión para el Bienestar de adultos mayores. Sin embargo, se informó a los presentes que deben esperar de 10 a 15 días para activar la tarjeta y poder retirar el recurso. FOTO: YERANIA ROLÓN/CUARTOSCURO.COM

Правительство Мексики сообщило, что люди, родившиеся в период с января по апрель и уже достигшие 65 лет, смогут зарегистрироваться для участия в Пенсионной программе для пожилых людей с 18 по 30 апреля в Мехико (CDMX).

Через свой аккаунт в Twitter глава Федерального секретариата социального обеспечения Ариадна Монтьель Рейес поделилась различными модулями, которые будут установлены в столице страны для пожилых людей, чтобы представить необходимую документацию.

По словам чиновника, регистрация будет проходить по первой букве фамилии с понедельника по субботу, с 10 утра до 4 часов дня:

A, B, C: понедельник, 18 и 25 апреля

D, E, F, G, H: вторник, 19 и 26 апреля

Я, Дж, К, Л, М: среда, 20 и 27 апреля

N,, O, P, Q, R: четверг, 21 и 28 апреля

З, Т, У, В, З, Х, Ю, З: пятница 22 и 29 апреля

Все тексты песен: суббота 23 и 30 апреля

Ariadna Montiel Reyes compartió los diferentes módulos que se instalarán en la capital del país (Foto: Yerania Rolón/Cuartoscuro.com) Yerania Rolón | Yerania Rolón

Заинтересованные стороны должны предоставить модуль, ближайший к их дому, для выполнения процедуры со следующей документацией:

Действительное официальное удостоверение личности: удостоверение избирателя, паспорт, карта, профессиональное удостоверение личности, удостоверение личности Inapam или удостоверение личности)

Уникальный регистрационный ключ населения (CURP)

Свидетельство о рождении

Подтверждение адреса, действительное максимум шесть месяцев: (телефон, электричество, газ, вода или имущество)

Контактный номер телефона для продолжения процедуры

Монтьель Рейес отметил, что для каждой мэрии Мехико есть один модуль:

Мэрия Альваро Обрегона

Олимпийский стадион университета: парковка 7, школьная трасса, Ciudad Universitaria

Мэрия Аскапоцалько

Акилес Сердан: улица Пуэнте-де-Герра № 103, жилой блок президента Мадеро

Аламеда Норте: Первая аллея Росарио № 11c, Санта-Барбара

Мэрия Бенито Хуареса

Супер ISSSTE Vertiz: доктор Хосе Мария Вертис 543, колония Нарварте Поньенте

Los interesados deberán presentarse al módulo más cercano a su domicilio (Foto: Yerania Rolón/Cuartoscuro.com) Yerania Rolón | Yerania Rolón

Мэрия Койоакана

Парк Кантера: Авенида дель Имам, колония Ахуско

Сан-Франциско Кулуакан: проспект Санта-Ана № 750, район Сан-Франциско Кулуакан

Мэрия Куахимальпы

Эспланада мэрии: проспект Хуарес, район Куахимальпа-де-Морелос

Мэрия Куаутемок

Памятник революции: Пласа-де-ла-Република № 24, Колония Табакалера

Тлателолко: Центральная ось Лазаро-Карденас № 445, колония Ноноалко

Мэрия Густаво А. Мадеро

Скала: Север 94, колония Гертрудис Санчес, 2-й участок

Футурама: закрыто 15 Отавало, колония Линдависта Норте

Мэрия Истакалько

Культурный рекреационный маяк Истакалько: проспект Ориенте 255, № 405, колония Восточная Агрикола

El registro se llevará a cabo conforme la primera letra del apellido (Foto: Fotógrafo Especial/Cuartoscuro.com) Fotógrafo Especial

Мэрия Истапалапы

Депортиво Санта-Крус Мейеуалько: Хенаро Эстрада № 127, колония Санта-Крус-Мейеуалько

Мэрия Магдалены Контрерас

Магдалена Контрерас I: Авеню Камино Реал до Контрераса № 27, Ла-Консепсьон

Высшая военная школа: Коррегидора № 37B, колония Сан-Херонимо Лидице

Мэрия Мигеля Идальго

Эспланада мэрии: проспект Парк-Лира, № 94, колония обсерватории

Каса-дель-Маис лос Пинос: Молино дель Рей, оборудование Чапультепекский лес I

Мэрия Мильпа Альта

Вилла Мильпа Альта: расширение Игнасио Сарагоса, район Хальтипак

Эспланада мэрии: Конститусьон, колония Вилла Мильпа Альта центр

El registro se llevará a cabo de lunes a sábado, en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde (Foto: Archivo)

Мэрия Тлауака

Расширение Селены: Эстанислао Рамирес Руис № 301, Колония Амплиасьон Селена

Эспланада мэрии: ходок Куитлауака, колония Ла-Асунсьон

Мэрия Тлалпана

Парк Леона Викарио: Бенито Хуарес № 12, район Тлалпан Сентро

Мэрия Венустиано Карранса

Культурный центр Венустиано Карранса: Лазаро Павия, колония Jardin Balbuena

Мэрия Сочимилько

Депортиво Сочимилько: Франсиско Гойтия, колония Сантьяго-Тепалкатлальпан

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