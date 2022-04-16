Пенсия для пожилых людей: куда обращаться и что нужно для регистрации в CDMX

Правительство Мексики сообщило, что люди, родившиеся в период с января по апрель и уже достигшие 65 лет, смогут зарегистрироваться для участия в Пенсионной программе для пожилых людей с 18 по 30 апреля в Мехико (CDMX).
Через свой аккаунт в Twitter глава Федерального секретариата социального обеспечения Ариадна Монтьель Рейес поделилась различными модулями, которые будут установлены в столице страны для пожилых людей, чтобы представить необходимую документацию.
По словам чиновника, регистрация будет проходить по первой букве фамилии с понедельника по субботу, с 10 утра до 4 часов дня:
A, B, C: понедельник, 18 и 25 апреля
D, E, F, G, H: вторник, 19 и 26 апреля
Я, Дж, К, Л, М: среда, 20 и 27 апреля
N,, O, P, Q, R: четверг, 21 и 28 апреля
З, Т, У, В, З, Х, Ю, З: пятница 22 и 29 апреля
Все тексты песен: суббота 23 и 30 апреля
Заинтересованные стороны должны предоставить модуль, ближайший к их дому, для выполнения процедуры со следующей документацией:
Действительное официальное удостоверение личности: удостоверение избирателя, паспорт, карта, профессиональное удостоверение личности, удостоверение личности Inapam или удостоверение личности)
Уникальный регистрационный ключ населения (CURP)
Свидетельство о рождении
Подтверждение адреса, действительное максимум шесть месяцев: (телефон, электричество, газ, вода или имущество)
Контактный номер телефона для продолжения процедуры
Монтьель Рейес отметил, что для каждой мэрии Мехико есть один модуль:
Мэрия Альваро Обрегона
Олимпийский стадион университета: парковка 7, школьная трасса, Ciudad Universitaria
Мэрия Аскапоцалько
Акилес Сердан: улица Пуэнте-де-Герра № 103, жилой блок президента Мадеро
Аламеда Норте: Первая аллея Росарио № 11c, Санта-Барбара
Мэрия Бенито Хуареса
Супер ISSSTE Vertiz: доктор Хосе Мария Вертис 543, колония Нарварте Поньенте
Мэрия Койоакана
Парк Кантера: Авенида дель Имам, колония Ахуско
Сан-Франциско Кулуакан: проспект Санта-Ана № 750, район Сан-Франциско Кулуакан
Мэрия Куахимальпы
Эспланада мэрии: проспект Хуарес, район Куахимальпа-де-Морелос
Мэрия Куаутемок
Памятник революции: Пласа-де-ла-Република № 24, Колония Табакалера
Тлателолко: Центральная ось Лазаро-Карденас № 445, колония Ноноалко
Мэрия Густаво А. Мадеро
Скала: Север 94, колония Гертрудис Санчес, 2-й участок
Футурама: закрыто 15 Отавало, колония Линдависта Норте
Мэрия Истакалько
Культурный рекреационный маяк Истакалько: проспект Ориенте 255, № 405, колония Восточная Агрикола
Мэрия Истапалапы
Депортиво Санта-Крус Мейеуалько: Хенаро Эстрада № 127, колония Санта-Крус-Мейеуалько
Мэрия Магдалены Контрерас
Магдалена Контрерас I: Авеню Камино Реал до Контрераса № 27, Ла-Консепсьон
Высшая военная школа: Коррегидора № 37B, колония Сан-Херонимо Лидице
Мэрия Мигеля Идальго
Эспланада мэрии: проспект Парк-Лира, № 94, колония обсерватории
Каса-дель-Маис лос Пинос: Молино дель Рей, оборудование Чапультепекский лес I
Мэрия Мильпа Альта
Вилла Мильпа Альта: расширение Игнасио Сарагоса, район Хальтипак
Эспланада мэрии: Конститусьон, колония Вилла Мильпа Альта центр
Мэрия Тлауака
Расширение Селены: Эстанислао Рамирес Руис № 301, Колония Амплиасьон Селена
Эспланада мэрии: ходок Куитлауака, колония Ла-Асунсьон
Мэрия Тлалпана
Парк Леона Викарио: Бенито Хуарес № 12, район Тлалпан Сентро
Мэрия Венустиано Карранса
Культурный центр Венустиано Карранса: Лазаро Павия, колония Jardin Balbuena
Мэрия Сочимилько
Депортиво Сочимилько: Франсиско Гойтия, колония Сантьяго-Тепалкатлальпан
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