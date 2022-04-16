Собака назарянина: видео с TikTok, которое стало вирусным в эту Пасху

Назарянин

Страсти Страстной недели не знают границ. Даже в TikTok пользователи проявили энтузиазм к свиданиям, сняв видео с собачками, одетыми в назарян. Хотя идея кажется очень простой, публикации такого типа быстро стали популярными, добавив миллионы просмотров.

Несколько пользователей TikTok замаскировали своих питомцев под назарянина, используя хэштеги #SemanaSanta, #JuevesSanto, #Dogslover, #LiveForTheChallenge, #animal и другие.

По этому случаю собаки чихуахуа были любимыми людьми. Всего за три дня собака пользователя titandealcala заработала 2,6 миллиона просмотров. Еще одна из прославившихся назарянских собак была собака гехапедацита, которая за последние дни собрала 18,4 репродукции.

Чичуахуа тиктокера titandealcala добавил песню Marcha Real группы Marchas Los Costaleros, и кроме того, чтобы добавить больше привлекательности к видео, он усадил щенка в умный пылесос рядом со свечой на батарейках. Сочетание всех этих элементов помогло сделать видео вирусным в этот день.

Назаряне — члены братства, которые совершают покаяние во время Страстной недели. Их одежда характеризуется кепками в пик. Его имя пришло от жителей Галилеи, где Иисус провел большую часть своей жизни.

Хотя Иисус родился в Вифлееме, Иудея, он провел некоторое время в Египте, а затем поселился со своим отцом Иосифом и матерью Марией в городе Назарет, где он жил и работал плотником, пока не начал проповедовать в возрасте 30 лет.

Это так называемый «динамический фильтр» фотографий, который похож на известное приложение MyHeritage. Сходство — это добавление реалистичных качеств к неподвижным фотографиям. Когда фильтр применен, лица анимируются, как если бы изображение было видеоклипом.

Будучи простым методом, фильтр можно использовать, чтобы оживить любое изображение вокруг нас — будь то постер, обложка, рисунок, печать — как видео. Это тренд в приложении с хэштегом #dynamicphoto. Вот несколько видеороликов, чтобы вы могли узнать, что нового в фильтре.

Чтобы найти его, вы можете выполнить следующие действия:

- Откройте приложение

- Перейдите в раздел Discover

- Поиск «Динамический фотофильтр».

- Затем динамический фотофильтр можно найти и применить к изображению, коснувшись фильтра на вкладке «Эффекты».

- Кроме того, если камера TikTok открыта, пользователь может просто нажать значок «Эффекты», а затем значок «Динамический фотофильтр» в разделе «Тенденции».

TikTok — это приложение, которое позволяет создавать и публиковать короткие видеоролики: от 3 до 15 секунд или от 30 до 60 секунд. Он был создан китайской компанией ByteDance в 2016 году. Впервые он выпустил его в Китае, под именем Douyin и, в следующем году, для остального мира под названием TikTok.

Следует помнить, что TikTok for Business — это платформа интернет-гиганта, с помощью которой крупные и малые бренды могут создавать свои маркетинговые стратегии с помощью творческих процессов, предлагаемых TikTok. «Независимо от того, насколько велик или мал ваш бизнес, что вы делаете или продаете, ваш бренд заслуживает того, чтобы его узнали здесь», - это реклама, которую социальная сеть делает из своей альтернативы онлайн-маркетингу.

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