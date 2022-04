«Мое первое поручение»: скандальный японский реалити-сериал о детях, которые в одиночку выходят на улицу за покупками

Независимость или безответственность? Netflix недавно выпустил My First Errand, противоречивый японский реалити-сериал о маленьких детях, занимающихся домашним покупки или другие поручения без присмотра взрослых. Программа была первоначально создана как сегмент в 1991 году и была вдохновлена детской книгой «Hajimete No Otsukai», опубликованной Ёрико Цуцуй двумя десятилетиями ранее. На его страницах была рассказана история матери, которая отправляет свою пятилетнюю дочь покупать молоко.

Хотя в 1970-х годах эта форма воспитания была распространена в японских семьях, а также в других частях мира, эта реальность не относится к современному обществу. И это вызвало дискуссию: производство реалити-шоу подвергалось резкой критике в своей стране и во всем мире с момента его появления на потоковой платформе . Несмотря на это, его популярность в азиатской аудитории на сегодняшний день довольно велика.

El programa de telerrealidad se inspiró en "Hajimete No Otsukai", un libro infantil publicado en 1971. (Netflix)

Каждый эпизод длится чуть или менее 15 минут и рассказывает о детях в возрасте двух или трех лет, которые выполняют поручения на глазах граждан. Они не знают, что их документируют, так как команда скрывается за кулисами, чтобы показать максимально правдивый опыт.

Дети ходят по пешеходным переходам и в людные места совершенно одни, а рассказчик рассказывает о своих действиях . Этот формат вызывает восторг у зрителей, когда они выполняют свои задачи и благополучно возвращаются домой. Однако это не мешает некоторым незнакомцам приближаться к ним по дороге, потому что они ходят по улицам в одиночку и сталкиваются с несколькими взрослыми. Последнее привело к тому, что название было классифицировано как вид развлечения, в котором дети «брошены» на произвол судьбы.

"Mi primer mandado" está compuesto por 20 capítulos que duran 15 minutos o menos. (Netflix)

Хотя My First Mandado призван стать учебным уроком для детей из разных домов в Японии, во многих случаях главные герои в конечном итоге разрушают свои собственные дела, поскольку они слишком молоды для такой деятельности. Они забывают купить какой-то ингредиент или просто отвлекаются от того, что им нужно было сделать. В других случаях они отказываются делать это, даже если это поручение по просьбе их собственных родителей.

Самодостаточное воспитание детей в семьях в Японии

В японских домах дети с самого раннего возраста привыкли быть самодостаточными благодаря своим родителям или бабушкам и дедушкам. Их учат делать покупки, уборку, готовить еду и выполнять другие задачи, которые способствуют повседневной жизни семьи, в то время как в школах часть их дня посвящается уборке классных комнат.

Los niños en Japón son criados de manera autosuficiente por sus padres y abuelos. (Netflix)

Истоки этого воспитания в Японии восходят к ее собственной дисциплинированной культуре, ориентированной на уважение к пожилым людям. Для мам и пап тот факт, что их дети выполняют поручения, имеет сильное значение, что они успешно справляются с проблемами, которые являются частью роста, и что вскоре они станут трудолюбивыми взрослыми с большим чувством ответственности.

Все 20 серий сериала «Мое первое поручение» доступны для просмотра на Netflix.

