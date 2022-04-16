Мигель Трауко сыграл в победе Сент-Этьена, покинул зону вылета и цепляется за Лигу 1

Мигель Трауко был частью победы Сент-Этьена со счетом 2:1 над «Стад Брестуа», в рамках 32-го тура Лиги 1, где его команда на сегодняшний день изо всех сил пытается полностью уйти от вылета зона. Перуанка вышла во второй тайм с уже определенным результатом. У его клуба всего на семь очков больше, чем на последнем месте, осталось играть шесть свиданий.

Матч начался сложным, когда француз Франк Онора забил всего девять минут в помолвке с выездным составом. Однако местные жители восстановились благодаря великолепным выступлениям Махди Камары, автора двух голевых передач, и габонского Дени Буанги, который забил дубль, чтобы закрепить результат и взять три очка.

Бывший Университет спорта вышел на поле, когда его тренер решил поставить его в естественное положение, оставив сенегальца Сада Тиуба через 68 минут. С тех пор вызов в сборную Перу был задействован как в атакующих, так и в оборонительных действиях, но никакие действия не были достаточно опасными, и вратари не пропустили больше голов в матче.

Набрав 30 очков, Сент-Этьен закроет 32-й тур французского первого дивизиона в боксе 17 , что позволит им остаться в Лиге 1 с шестью оставшимися датами. Однако последние три не отстают. Мец, находящийся внизу таблицы, имеет 23 очка и имеет шанс быть спасенным. В поле 19 находится Жиронден Бордо с 26 очками, а Клермон на 18-м месте с 28 очками.

Напомним, что в этом европейском турнире два последних проигрывают в категории, а третий последний играет утешительную схватку против команды из второго дивизиона страны, дважды чемпиона мира. Все будет определено в последующие дни.

Redes sociales Saint-Étienne.

ДОГОВОРНЫЙ СТАТУС TRAUCO И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Контракт левши с Сент-Этьеном заканчивается в середине года и самое безопасное пока что он не останется в клубе. По этой причине он и его агент начинают видеть другие варианты. Идея состоит в том, чтобы остаться в Европе, но все будет зависеть от ваших предложений. Давайте вспомним, что ему позвонили из Перу, но это не было реализовано решением футболиста. Как стало известно, есть шансы поехать в MLS, Бельгию, Италию или Саудовскую Аравию.

Временная администрация Universitario de Deportes во главе с Жаном Феррари связалась с футболистом и его представителем, которые рассматривают некоторые варианты на середину года, когда их облигации заканчиваются. Очевидно, что экономическое предложение оказало негативное влияние на эту попытку, поскольку футболист далек от того, что может ему предложить перуанский клуб. Кроме того, он планирует побыть за границей еще на несколько лет.

El lateral peruano reapareció luego de tres meses en su club. Foto: Ligue 1.

МИГЕЛЬ ТРАУКО В СОСТАВЕ КОМАНДЫ ПЕРУ

Несмотря на то, что Мигель Трауко не рассматривался в своем клубе, он всегда пользовался доверием Рикардо Гареки и был стартером в последних двух матчах южноамериканской квалификации, направляясь в Катар 2022, где «белая роха» выиграл плей-офф чемпионата мира, а левый защитник отлично выступил для своей группы.

Всего из 18 матчей, сыгранных в турнире Конмебол, перуанцы сыграли 12 матчей, сыграв один раз в дебюте против Парагвая в Асунсьоне (2-2). Затем 10 игр сыграли 90 минут матча. Он добавил шесть желтых и один красный (против Колумбии в Лиме.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Uruguay v Peru - Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay - March 24, 2022 Uruguay's Luis Suarez in action with Peru's Miguel Trauco Pool via REUTERS/Matilde Campodonico Pool via REUTERS

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