Медельин запускает план защиты голубей

Park Pigeon perched on human hand with peanut offerings.Cape Town Gardens

Голуби — это птицы, которые вызывают дискуссии о любви и ненависти. Почему? , имеют много стигматизаций по поводу их последствий для здоровья как людей, так и других биологических видов. Кроме того, некоторые люди утверждают, что они влияют на статуи, скульптуры, фасады и другие общественные места.

Именно это и намерен «демистифицировать» мэр Медельина через Министерство окружающей среды, которое работает в координации с исследовательской группой Allied for the Planet Университета Антиокии, которая продвигает взаимодействие «ответственного и уважительного отношения к голубям» план. Эта стратегия будет учитывать людей, диагностировать их состояние здоровья и продвигать образовательные процессы в сообществе.

Фактически, три парка в Медельине уже вмешиваются: Аранхуэс, Белен и Педрегал; но идея будет заключаться в том, чтобы расширить охват вышеупомянутым планом. Диана Марсела Сантакруз, заместитель министра по защите и благополучию животных, сказала:

Администрация пояснила, что они проводят «эко-санитарную» диагностику голубей в некоторых секторах города, разработанную из трех основных компонентов, чтобы обеспечить «хорошее управление этим видом»; с помощью исследовательской группы Allied for the Planet они определили, что «диагноз, исследовательская и образовательная стратегии, вместе они составляют основу для комплексного управления каждым парком, сохраняя принципы экологии».

«Благодаря знанию этологии вида, его предпочтений в отношении гнездования, специфических характеристик его пищеварительной системы, анатомии, поведенческой и репродуктивной динамики он призван вызвать у людей большее сочувствие к голубям», - пояснил заместитель министра Сантакрус, который будет намерение плана вождения, который продвигается в Медельине. Например, в некоторых учебных заведениях были проведены дни повышения осведомленности детей и подростков, в которых приняли участие более 200 учащихся, учителей и руководителей школ.

С 2007 года в столице Антиокии были разработаны стратегии борьбы с голубями, которые включают в себя: извлечение яиц из голубей, расположенных в некоторых парках, и обслуживание и периодическую очистку этих районов, а также контролируемое кормление некоторых из этих популяций птиц. На самом деле, есть некоторые гражданские активисты, которые помогают сохранить этот вид, например, портал Centro de Medellín сообщает в хронике о том, как в некоторых парках неформальные жители и торговцы в некоторых секторах города покупают куски кукурузы, поливают их на площадях, и эти птицы должны есть.

Этот способ был запрещен мэрией Медельина в 2017 году, потому что в то время Министерство здравоохранения заверило, что для этих животных вредно питаться кукурузой, хлебом или мукой. Эта мера была отвергнута гражданами, в основном некоторыми торговцами, которые продают эту еду, чтобы посетители площадей и парков могли покормить голубей, что является почти «достопримечательностью» не только в Медельине, но и в нескольких городах страны.

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