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Россия

Медельин запускает план защиты голубей

Он направлен на повышение осведомленности граждан об уходе за этими животными и их защите. Мэрия уже начала вмешиваться в некоторые парки, чтобы поддержать сохранение птиц

Newsroom Infobae

16 апрель 2022
Park Pigeon perched on human hand with peanut offerings.Cape Town Gardens
Park Pigeon perched on human hand with peanut offerings.Cape Town Gardens

Голуби — это птицы, которые вызывают дискуссии о любви и ненависти. Почему? , имеют много стигматизаций по поводу их последствий для здоровья как людей, так и других биологических видов. Кроме того, некоторые люди утверждают, что они влияют на статуи, скульптуры, фасады и другие общественные места.

Именно это и намерен «демистифицировать» мэр Медельина через Министерство окружающей среды, которое работает в координации с исследовательской группой Allied for the Planet Университета Антиокии, которая продвигает взаимодействие «ответственного и уважительного отношения к голубям» план. Эта стратегия будет учитывать людей, диагностировать их состояние здоровья и продвигать образовательные процессы в сообществе.

Фактически, три парка в Медельине уже вмешиваются: Аранхуэс, Белен и Педрегал; но идея будет заключаться в том, чтобы расширить охват вышеупомянутым планом. Диана Марсела Сантакруз, заместитель министра по защите и благополучию животных, сказала:

Администрация пояснила, что они проводят «эко-санитарную» диагностику голубей в некоторых секторах города, разработанную из трех основных компонентов, чтобы обеспечить «хорошее управление этим видом»; с помощью исследовательской группы Allied for the Planet они определили, что «диагноз, исследовательская и образовательная стратегии, вместе они составляют основу для комплексного управления каждым парком, сохраняя принципы экологии».

«Благодаря знанию этологии вида, его предпочтений в отношении гнездования, специфических характеристик его пищеварительной системы, анатомии, поведенческой и репродуктивной динамики он призван вызвать у людей большее сочувствие к голубям», - пояснил заместитель министра Сантакрус, который будет намерение плана вождения, который продвигается в Медельине. Например, в некоторых учебных заведениях были проведены дни повышения осведомленности детей и подростков, в которых приняли участие более 200 учащихся, учителей и руководителей школ.

С 2007 года в столице Антиокии были разработаны стратегии борьбы с голубями, которые включают в себя: извлечение яиц из голубей, расположенных в некоторых парках, и обслуживание и периодическую очистку этих районов, а также контролируемое кормление некоторых из этих популяций птиц. На самом деле, есть некоторые гражданские активисты, которые помогают сохранить этот вид, например, портал Centro de Medellín сообщает в хронике о том, как в некоторых парках неформальные жители и торговцы в некоторых секторах города покупают куски кукурузы, поливают их на площадях, и эти птицы должны есть.

Этот способ был запрещен мэрией Медельина в 2017 году, потому что в то время Министерство здравоохранения заверило, что для этих животных вредно питаться кукурузой, хлебом или мукой. Эта мера была отвергнута гражданами, в основном некоторыми торговцами, которые продают эту еду, чтобы посетители площадей и парков могли покормить голубей, что является почти «достопримечательностью» не только в Медельине, но и в нескольких городах страны.

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