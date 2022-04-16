Рубашка Марадоны может стать самым дорогим спортивным объектом в истории: легендарной футболкой Бейба Рута, которая удерживает рекорд

Мечта любого любителя футбола появится в продаже через несколько дней, и объявление произвело революцию на всей планете. Британский аукционный дом Sotheby's официально объявил, что будет открыта заявка на продажу рубашки что Диего носил Армандо Марадону в историческом матче против Англии, соответствующем четвертьфинал чемпионата мира 1986 года в Мексике. Противоречия, возникшие вокруг этой новости, заключались в противостоянии Стива Ходжа и семьи Марадоны, что вызвало в голосе Далмы Марадоны и Клаудии Виллафанье вопрос, который может значительно изменить их цену: будет ли продаваться на аукционе тот, который использовался в второй тайм, где он забил Ла Мано де Диос и Гол века?

Экономический спор за эту жемчужину в истории мирового футбола начнется 20 апреля и завершится 4 мая. Тот же аукционный дом оценил цену в диапазоне от 5 до почти 8 миллионов долларов в американской валюте, хотя борьба будет проходить в фунтах стерлингов. Если он достигнет минимума того, что оценивают лица, ответственные за продажу, все рекорды будут побиты в цифрах, когда речь идет о продаже объекта, связанного со спортом.

Más allá de las dudas sobre si es la del primer tiempo o la del segundo, la subasta por la camiseta de Maradona espera alcanzar los cinco millones de dólares (Foto: Sotherby's)

Кто сейчас ждет на вершине? Джерси New York Yankees, принадлежавшая легендарному Бейбу Руту и носившая ее в 1928-1930 годах: она была продана за 5,64 миллиона долларов на аукционе 15 июня 2019 года, что сделало ее самым дорогим спортивным коллекционным предметом из когда-либо проданных. Предыдущий рекорд защищал тот же бейсболист с футболкой 1920 года, на которую было выплачено 4,4 миллиона долларов. Рассматриваемый аукцион, который сломал бренд, был частью коллекции реликвий, связанных с «Султаном Свата», как и Рут, которая продала компанию Hunt Auctions на стадионе Янки.

Ответственные за продажу пояснили в заявлении, что они сотрудничали с семьей легенды бейсбола, чтобы вернуть ценные вещи спортсмена, которые необходимо было представить публике более массовым образом. Кроме того, было признано, что эта цифра высока, но не вызывает удивления в этом отношении. «Хотя рекордные цены, достигнутые сегодня, безусловно, удивительны, я нисколько не удивлен, учитывая невероятные материалы и мифический статус, который Бейб имеет в истории этой страны», - пояснил Дэвид Хант, президент компании.

La camiseta de los Yankees de Nueva York de Babe Ruth de 1928-1930 se vendió en 5,64 millones de dólares (Foto: Hunt Auctions)

Легендарная карьера Рут насчитывала 22 сезона и включала 714 хоумранов и четыре титула Мировой серии. В то время как он известен во всем мире тем, что играл за «Янкиз», Бейб также проводил время с «Бостон Ред Сокс» и «Брейвз». В 1936 году он стал одним из пяти инаугурационных членов, избранных в Зал славы бейсбола.

Если мы закроемся исключительно на футбольном поле, легенда из Бразилии пока держит рекорд. Пеле — миф в истории этой дисциплины. Он завоевал множество выдающихся футбольных наград, в том числе FIFA Player of the Century в 2000 году. Эти награды, вместе с его харизматичным характером вне поля, сделали его одним из самых востребованных личностей в мире спорта.

О Рей, который носил майку номер 10 своей сборной в годы футбола, участвовал в турнире чемпионата мира 1970 года. Бразилия играла против Мексики в финальном раунде, а Пеле забил первый гол в матче. После матча, в котором Вердеамарелья победила хозяина со счетом 4-1, она обменялась футболками с Роберто Розато, и тот же пиджак был продан с аукциона в доме Christie's в Англии: он был продан по тройной ожидаемой цене с окончательным предложением в 225 109 долларов США, что и сделало его самая ценная футбольная форма согласно Книге рекордов Гиннеса.

La camiseta de Pelé del Mundial de México 1970 cerró en 225.109 dólares estadounidenses (Foto: Christie's)

Но не все в спорте - это только рубашки, которые носят главные герои. Есть два предмета, которые превзошли все ожидания и были приобретены по экзотическим ценам. Вторым самым дорогим сувениром из когда-либо проданных футбольных сувениров стал Кубок Англии. Кубок Футбольной ассоциации Challenge — старейшее соревнование в мире и самая уважаемая национальная квалификация. Основанный в 1871 году, 736 команд в настоящее время имеют право участвовать в соревнованиях, а «Арсенал» удерживает рекорд по количеству побед в турнире, одержав 14 побед.

Всего было выпущено четыре Кубка Англии, один из которых был продан. Он был продан с аукциона в 2005 году анонимному участнику торгов по телефону, который достиг впечатляющей суммы в 956 000 долларов США и перешел на Кубок Жюля Римме как самый дорогой футбольный сувенир, когда-либо проданный в то время. Трофей английского конкурса был самым старым из четырех когда-либо созданных и вручался победителю конкурса каждый год в период с 1896 по 1910 год.

Un comprador relacionado al Manchester City se llevó la primera FA Cup por 956 mil dólares estadounidenses (Foto: National Museum)

Однако Кубок Англии в настоящее время не самый дорогой объект, связанный с футболом. Считается, что набор книг «Правила, положения и законы футбольного клуба «Шеффилд» стал первым официальным регламентом для футбола, когда-либо написанным. Историческое произведение, организованное именно футбольным клубом «Шеффилд», старейшим действующим футбольным клубом в мире, было продано за 1,24 миллиона долларов США в 2011 году также анонимному участнику торгов в аукционном доме Sotheby's. В книге описаны правила, действующие до сих пор, такие как непрямой удар со штрафного, угловой и запрет как ударов, так и ударов ногами.

El Sheffield FC vendió los que podrían ser las primeras reglas escritas del fútbol por 1,24 millones de dólares estadounidenses en 2011(Foto: Sheffield FC)

Двери истории снова откроются с 20 апреля, ожидая, состоится ли самая большая распродажа в истории спорта. Однако существует также вероятность того, что никто не предложит цену, предусмотренную палатой, и она снова будет оставлена в руках Стива Ходжа. Но учитывая актуальность футболки в истории футбола, вероятно, уже есть несколько бизнесмен-миллиардеров, готовых начать жесткую борьбу, которая продлится в общей сложности 14 дней и может коснуться немыслимых цифр.

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