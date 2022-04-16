Луис Диас стартует с Ливерпулем в полуфинале Кубка Англии против «Манчестер Сити»

Луис Диас заработал место в стартовом одиннадцати «Ливерпуля» после своих выдающихся выступлений в матчах Лиги чемпионов против «Бенфики», где он забил гол, и его легкой адаптации к Премьер-лиге в семи матчах, которые он сыграл и забил два гола, против «Брайтона» Альбион и против Норвич Сити.
«Гуахиро» получит новую возможность выделиться с «Лос-Редсом» теперь против «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии, против которого Диас имел возможность сыграть всего 64 минуты в трех играх. Это будет его первое стартовое выступление на старейшем клубном турнире в мире. Начало матча запланировано на 9:30 утра по колумбийскому времени на легендарном стадионе Уэмбли.
Последний матч между «Ливерпулем» и «Гражданами» состоялся 10 апреля 2022 года, когда команды во главе с Юргеном Клоппом отправились в Манчестер на матч Премьер-лиги, который завершился вничью 2:2. Местные жители забили Кевин Де Брюйне на пяти минутах и Габриэль Хесус на 37. В то время как ничьи забили Диего Джота на 13-й минуте и Садио Мане на 46-й минуте.
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