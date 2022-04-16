Луис Диас стартует с Ливерпулем в полуфинале Кубка Англии против «Манчестер Сити»

Soccer Football - Champions League - Quarter Final - Second Leg - Liverpool v Benfica - Anfield, Liverpool, Britain - April 13, 2022 Liverpool's Luis Diaz during the warm up before the match Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Луис Диас заработал место в стартовом одиннадцати «Ливерпуля» после своих выдающихся выступлений в матчах Лиги чемпионов против «Бенфики», где он забил гол, и его легкой адаптации к Премьер-лиге в семи матчах, которые он сыграл и забил два гола, против «Брайтона» Альбион и против Норвич Сити.

«Гуахиро» получит новую возможность выделиться с «Лос-Редсом» теперь против «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии, против которого Диас имел возможность сыграть всего 64 минуты в трех играх. Это будет его первое стартовое выступление на старейшем клубном турнире в мире. Начало матча запланировано на 9:30 утра по колумбийскому времени на легендарном стадионе Уэмбли.

Luis Díaz será titular con el Liverpool en la semifinal de la FA Cup ante Manchester City Liverpool FC

Последний матч между «Ливерпулем» и «Гражданами» состоялся 10 апреля 2022 года, когда команды во главе с Юргеном Клоппом отправились в Манчестер на матч Премьер-лиги, который завершился вничью 2:2. Местные жители забили Кевин Де Брюйне на пяти минутах и Габриэль Хесус на 37. В то время как ничьи забили Диего Джота на 13-й минуте и Садио Мане на 46-й минуте.

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