Джеймс Родригес, прощальное послание для колумбийского кумира Фредди Ринкона

Одно из посланий в честь Фредди Ринкона, которого больше всего не хватало в наши дни, - это послание Джеймса Родригеса. Подавляющее большинство игроков сборной Колумбии выразили свои соболезнования через социальные сети семье бывшего игрока, который скончался в ночь на 13 апреля 2022 года.

Некоторые указывают, что молчание Джеймса связано с трудными отношениями, которые у него были с бывшим американским нападающим из Кали, Индепендьенте Санта-Фе, Реалом, среди других команд. Фредди Эусебио несколько раз давал показания против бомбардира чемпионата мира 2014 года в Бразилии, которого он ставил под сомнение, дисциплину и приверженность национальной команде.

Одним из тех, кто вышел, чтобы потушить полемику после его смерти, был Гамильтон Рикар, который сказал, что речь не идет о том, чтобы Ринкон имел что-то против Джеймса, как утверждали некоторые, а о критике того, кто знал, как носить футболку сборной Колумбии:

Еще один, кто говорил о предполагаемых плохих отношениях, был сын «Колосса Буэнавентуры» Себастьян Ринкон. Футболист также прокомментировал, что, хотя некоторые рассматривали заявления как заявление о проблемах, Фредди просто сказал то, что думал, не «гримируя» его:

Кроме того, он заверил, что его отец никогда не хотел повредить чье-то имя, а чтобы футболку сборной Колумбии уважали: «Песня с Джеймсом Родригесом была чем-то вроде интерпретации, он никогда не хотел повредить ни свое имя, ни чье-либо. Он видел вещи, которые не шли и которые ему не нравились, но никогда с намерением кого-то принизить».

На данный момент Радамель Фалькао, Дэвид Оспина, Хуан Гильермо Куадрадо и даже нападающий «Айнтрахта» из Франкфурта Рафаэль Сантос Борре выразили в социальных сетях свою печаль по поводу автора гола Колумбии за Германию на чемпионате мира в Италии 90, что означало ничью и, в конечном итоге, выход в 1/8 финала самого важного футбольного соревнования в мире.

Футболист Буэнос-Айреса Фреди Ринкон, одна из звезд золотого поколения национального футбола, рано утром в понедельник, 11 апреля, в Кали попал в дорожно-транспортное происшествие. Его прогноз был зарезервирован, он был срочно прооперирован в клинике Имбанако, где несколько его семьи, друзей и последователей с верой ждали его выздоровления.

Инцидент произошел в 4:11 утра в прошлый понедельник вблизи парка Эль-Перро. Там, судя по всему, человек, управлявший фургоном, в котором ехал бывший футболист, проехал на красный свет, что закончилось громоздким столкновением с автобусом системы общественного транспорта MÍO.

Удар произошел именно на той стороне, где находился Фредди Ринкон, то есть на стороне штурмана.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия бывший спортсмен получил серьезные травмы, в том числе тяжелую черепно-мозговую травму. Несмотря на медицинские усилия по спасению жизни кумира сборной Колумбии, 13 апреля медицинский центр, в котором он содержался, сообщил о смерти 55-летнего бывшего футболиста.

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