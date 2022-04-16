Indecopi налагает миллионерские санкции на супермаркеты за установление цены на индейку на Рождество

Комиссия по защите свободной конкуренции Indecopi (CLC) ввела санкции в первой административной инстанции в отношении Cencosud Retail Peru S.A., Hipermercados Tottus S.A., Makro Supermayorista S.A. и Supermercados Peruanos S.A. для организации цен на рынке маркетинга всей индейки бренда Сан-Фернандо по всей стране. Штраф в размере 17 240 000 солей также распространяется на компанию Сан-Фернандо за пособничество картелю.

Нарушение заключалось в установлении минимальной цены на всю индейку Сан-Фернандо, на которую компании выровняли свои цены, чтобы удерживать их искусственно высокими в течение декабря, между 2009 и 2016 годами, что охватывало соглашение, согласно заявлениям, электронным письмам и экономической информации полученное Национальным управлением по исследованиям и поощрению свободной конкуренции.

Кроме того, участие Сан-Фернандо во время рождественских кампаний 2015 и 2016 годов было аккредитовано в качестве посредника картеля, который отвечал за сообщение минимальной цены самообслуживанию, передачу информации и жалоб между ними и обеспечение соблюдения соглашения. Таким образом, каждое самообслуживание обусловило соблюдение минимальной цены остальными конкурентами.

В дополнение к наложенным штрафам Комиссия распорядилась, чтобы вышеуказанные компании реализовали трехлетнюю программу соблюдения требований конкуренции на основе рекомендаций, содержащихся в Руководстве по программам соблюдения правил свободной конкуренции, опубликованном Indecopi в марте 2020 года.

Решение Комиссии может быть обжаловано в Специализированной палате по защите конкуренции второй инстанции.

Ежегодно рождественский запас индейки приближается к 2 миллионам штук, причем самый высокий уровень потребления приходится на индейку Сан-Фернандо.

СЛУЧАЙ ТРАНСФОБИИ

Через несколько месяцев, в январе прошлого года, Indecopi вынес решение по случаю трансфобии, которая произошла в первые месяцы чрезвычайного положения, вызванного пандемией COVID-19. Организация указала, что Hipermercados Tottus S.A. должна извиниться перед женщиной, которую они дискриминировали из-за своей сексуальной идентичности, в дополнение к двум другим санкциям, которые они должны соблюдать в обязательном порядке.

В начале апреля 2020 года, когда в нашей стране едва прошли первые недели пандемии, тогдашний президент Республики Мартин Вискарра объявил, что уход людей на улицы будет проводить различие между мужчинами и женщинами. Таким образом, понедельник, среда и пятница будут днями транзита, разрешенными для мужчин, вторник, четверг и суббота для женщин, а воскресенье — днем полной иммобилизации.

После этой меры было зарегистрировано несколько случаев дискриминации в отношении транс-сообщества, которое соответствовало этой мере, исходя из их сексуальной идентичности. Несмотря на отсутствие какого-либо приказа о том, чтобы поставить под сомнение личность людей, гражданину не разрешили войти в магазин Precio Uno Hiperbodega, принадлежащий конгломерату Тоттус. После того, как жалоба была подана в органы власти, Специализированная палата по защите прав потребителей (SPC) приняла решение по этому вопросу в течение нескольких месяцев. Последний указал, что работники этого места фактически запросили у гражданина национальный документ, удостоверяющий личность (DNI), когда это ограничение не установило его.

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