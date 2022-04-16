Ideam предупреждает о дождливых выходных в Колумбии

Недавно Институт гидрологии, метеорологии и экологических исследований (Ideam) предупредил колумбийцев о возможных осадках, которые выпадут на большей части территории страны в эти выходные. По данным организации, в эту субботу и воскресенье в Сантосе будет облачность и осадки в некоторых районах Колумбии.

По словам Марты Кадена, главы отдела прогнозов и оповещений Ideam, «на оставшуюся часть Пасхи прогнозы указывают на обильную облачность в результате сезона дождей в центре страны», сообщает La FM.

Районы, наиболее пострадавшие от осадков в эти выходные, - это Тихий океан, некоторые сектора Карибского региона и Андского региона. Аналогичным образом, согласно Ideam, дожди будут регистрироваться в основном в дневное и ночное время.

Хотя в эти выходные в нескольких районах Колумбии будет облачно, есть также некоторые сектора, где будет полная засуха, например, в Атлантике, в некоторых районах Боливара, Магдалены и Ла-Гуахира.

«В Карибском регионе, в основном к центральному побережью, Картахене, Санта-Марте, Барранкилье и к северу от Ла-Гуахиры, сохранится сухая и ясная погода», - сказала Марта Кадена, которую цитирует вышеупомянутая радиостанция.

Ideam пригласил путешественников получать информацию и быть начеку

Из-за сильных дождей, которые прошли в разных частях национальной территории, и тех, которые могли произойти в эти выходные, необходимо знать о состоянии дорог, поэтому Ideam призвал путешественников сохранять бдительность и избегать неудач.

«Рекомендуется проверять состояние дорог и предупреждать власти о любой ситуации, которая может возникнуть, чтобы предупредить других водителей», - сказал руководитель управления прогнозов и оповещений предприятия.

Марта Кадена напомнила, что в разных регионах все еще есть предупреждения о наводнениях и оползнях, которые могут произойти в этот первый сезон дождей 2022 года. Поэтому он призвал ведомственные и местные власти продолжать мониторинг этих районов и граждан, чтобы избежать транзита через эти сектора и «искать убежище в безопасных районах от любой угрозы повторных осадков».

Кроме того, он напомнил, что необходимо избегать пересечения районов вокруг рек или ручьев с высоким уровнем, а также не пересекать притоки во время сильных дождей.

Привязанности из-за первого сезона дождей в году

15 марта в стране официально начался новый сезон дождей. По данным Национального отдела по управлению рисками стихийных бедствий (Ungrd), на 3 апреля на национальной территории было зарегистрировано 149 событий в 101 муниципалитете в 15 департаментах, причем наиболее пострадали Кундинамарка, Каука, Антьокия, Уила, Нариньо и Кофейный регион.

Эти события причинили вред 2365 семьям, представляющим более 5500 человек, в результате чего десять человек погибли и 14 получили ранения. Аналогичным образом, к тому времени было разрушено 22 дома и пострадали еще 736 домов.

Компания также заверила, что отчеты об инфраструктуре указывают на ущерб на 205 дорогах в стране, а также на 15 автомобильных и двух пешеходных мостах. Кроме того, нанесен ущерб 21 акведуку и 12 канализационным коллекторам и восьми учебным заведениям.

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