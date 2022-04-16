Густаво Петро посвятил Федерико Гутьерресу новый твит: «Кандидат «обвиняемых»»

Густаво Петро стал предметом разговора в последние дни благодаря его предложению о «социальном прощении», использованному в контексте визита его брата, Хуана Фернандо, бывшего конгрессмена Ивана Морено в тюрьму Ла-Пикота в Боготе.

Социальные сети вскоре разделились тем, что представляет собой тот факт, что кто-то, столь близкий к Петру, посещал заключенного за коррупцию. С одной стороны, они поддержали позицию прогрессивного лидера, а с другой - осудили его слова вескими аргументами, продвигая этот вопрос в основном в Twitter.

Что ж, в сетях, которые обычно служат самым непосредственным средством коммуникации, которые кандидаты в президенты должны предлагать свои идеи для голосования, в последние дни оба начали косвенно.

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Федерико опубликовал в пятницу вечером твит, в котором он сказал, что «никогда не совершал преступления, другой делал». Хотя сообщение не было адресовано никому конкретно, Петро решил в эту субботу ответить на эти слова ретвитом, в котором написал: «Кандидат «Обвиняемого»».

Gustavo Petro responde en Twitter a Federico Gutiérrez. Foto: pantallazo del Twitter de Petro

Кандидат от сборной Колумбии пока не высказался. Слова Петро якобы связаны с ратификацией Конституционного суда в качестве обвиняемого бывшего президента Альваро Урибе Велеса в предполагаемом процессуальном мошенничестве и подкупе свидетелей.

В разное время из разных частей высказывалось, что бывший мэр Медельина будет кандидатом от урибизма, заявления, которые один и тот же кандидат неоднократно опровергал.

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Гонка за то, чтобы попасть в Каса-де-Нариньо, касается и других кандидатов, таких как Ингрид Бетанкур, Джон Милтон Родригес, Серхио Фахардо, Энрике Гомес и Родольфо Эрнандес, хотя, согласно недавнему опросу, проведенному Национальным консультационным центром (CNC) для новостной программы CM&, Густаво Петро и Федерико Гутьеррес - это те, кто добавляет наибольший процент намерения граждан проголосовать, набрав 34% и 23% соответственно.

В наши дни каждый разрабатывает свои стратегии, чтобы охватить больше людей и убедить их проголосовать за них в разных частях страны. Даже с помощью своих вице-президентских формул, которые отвечают за пропаганду политического проекта, который они намереваются на следующие 4 года для Колумбии.

Первый президентский тур состоится 29 мая, когда, по словам Петро. он будет стремиться к победе, чтобы избежать второго тура, который будет назначен через месяц.

Вскоре колумбийцы должны будут выбрать предложения, которые лучше всего подходят для них в ближайшем будущем, среди которых одни из самых важных вопросов: инфляция, отсутствие безопасности, борьба с наркотиками, окружающая среда, мирный процесс с АНО, образование, мобильность и другие.

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