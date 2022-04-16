Херман Ларреа: на сколько выросло состояние второго богатейшего бизнесмена Мексики за последний год

Пару недель назад американский финансовый журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг, в котором перечисляются самые богатые люди мира. В нем Forbes объявил, что во всем мире насчитывается 2668 миллиардеров, что на 87 меньше, чем в 2021 году, когда было насчитано 2755. Из них 15 мексиканцев.

Рейтинг возглавил бизнесмен южноафриканского происхождения, имеющий американское гражданство Илон Маск, который имеет состояние 219 тысяч миллионов долларов США. На втором месте в мире стоит бизнесмен Джефф Безос, который является основателем Amazon и имеет состояние в 171 миллиард долларов.

В Мексике эти две должности занимают Карлос Слим Хелу и бизнесмен Херман Ларреа. Слим Хелу, по данным Forbes, достиг состояния в 81,2 миллиарда долларов США, что также ставит его на 13-е место в мире, превзойдя других магнатов в мире, таких как Марк Цукерберг, владелец Meta, компании, которой принадлежат социальные сети, такие как Facebook, WhatsApp и Instagram принадлежать.

Слиму удалось значительно накопить свое состояние, поскольку магнат в рейтинге 2021 года имел состояние в 55 930 миллионов долларов США.

El empresario, actualmente, cuenta con una fortuna de más de USD 30 mil millones. FOTO: MOISÉS PABLO / INFOBAE, VÍA CUARTOSCURO

Херман Ларреа Мота Веласко, со своей стороны, является вторым самым богатым человеком в стране, место, которое он занимает в течение нескольких лет. Ларреа владеет конгломератом Grupo México, компанией, которую он унаследовал от отца, и в настоящее время имеет состояние, по данным Forbes, в размере 30 800 миллионов долларов США.

Это означает, что по сравнению с годом назад Ларреа удалось увеличить свое состояние, поскольку в 2021 году она имела состояние в 27 100 миллионов долларов США. Благодаря этому Ларреа увеличил свое состояние на 3,7 миллиарда долларов.

Отец Германа Ларреа, Хорхе Ларреа, скончавшийся в 1999 году, оставил сыну прочную основу для достижения того, что у него есть сегодня. Ларреа Ортега начал свою карьеру бизнесмена в шестилетний срок бывшего президента Мигеля Алемана Вальдеса, который был президентом страны с 1946 по 1952 год. Именно в этот период он основал собственную строительную компанию под названием Constructiones Jorge Larrea, которая позже получила название Mexico Constructora Industrial, S.A. de C.V.

Позже Ларреа Ортега познакомился с итальянско-американским бизнесменом Бруно Пальяи, который в то время считался самым богатым человеком в нашей стране, став его юридическим фронтом в вопросах, связанных с трубным бизнесом в Веракрусе, Tubos de Acero de México, S.A. de C.V., известным как TAMSA.

Jorge Larrea Ortega fue padre de Germán Larrea. Murió en 1999.

Именно благодаря этим отношениям Ларреа Ортега стал акционером этой компании и начал свой рост в металлургическом и сталелитейном секторе. В то время Пальяй подарил Ларреа Ортегу то, что впоследствии стало его самой большой страстью: лошади и верховая езда. Итало-американский бизнесмен только что заказал строительство ипподрома Америки к западу от Мехико по настоянию президентов Мануэля Авила Камачо и Алемана Вальдеса.

В 1962 году 12 бизнес-лидеров из Мексики, в том числе Пальяи и Ларреа Ортега, основали Мексиканский совет предпринимателей, в который исторически входили самые богатые семьи Мексики.

К 1965 году Ларреа Ортега возглавил группу инвесторов по частичному приобретению мексиканской недвижимости у Американской металлургической и нефтеперерабатывающей компании и частичному приобретению медного рудника Ла-Каридад после того, как законы о добыче полезных ископаемых благоприятствовали мексиканским компаниям.

Позже он добавил больше объектов недвижимости в горнодобывающее строительство, финансы и железные дороги в свою группу, простираясь от добычи и переработки, до проволоки и некоторых других медных изделий. Но именно за шестилетний срок правления бывшего президента Карлоса Салинаса де Гортари, между 1988 и 1994 годами, состояние Ларреа Ортеги резко возросло после того, как горнодобывающая компания Cananea, которая позже стала Мексиканской группой, купила в 1988 году государственные акции Quebrada Mina de La Caridad по исключительно низкой цене в 680 миллионов долларов выиграл тендер на La Cananea, крупнейшую медную компанию в Мексике, заплатив всего 475 миллионов долларов, что снова значительно ниже рыночной цены.

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