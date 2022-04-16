Флавия Лаос обанкротилась из-за того, что не встретилась с Гарри Стайлсом на Coachella 2022: «Это была моя вина»

Флавия Лаос находится в Соединенных Штатах, чтобы насладиться фестивалем Coachella 2022, где лучшие международные художники будут представлены до 24 апреля. Гарри Стайлз, британский певец, добившийся мирового успеха благодаря группе One Direction, стал главным героем первого издание, но блондинке не удалось увидеть его вживую. Что произошло?

Поклонники исполнителя «Watermelon» были в восторге, когда Лаос объявил через свой официальный аккаунт в TikTok, что он находится в Empire Polo Club, в Калифорнии, чтобы увидеть молодежного кумира. «Сегодня мы впервые увидим эту песню вживую», - выложила она вместе с видео, на котором танцует со своими друзьями «Как это было», новый сингл от Styles.

Флавия Лаос объявила, что будет на шоу Harry Styles на Coachella 2022 | ВИДЕО: TikTok/ @flavialaosu1

Так пользователи сети заверили перуанскую влиятельную личность, что она исполняет мечту многих поклонников, которые не смогли посетить фестиваль по разным причинам. «Сегодня я встретил зависть», «Покори Гарри Стайлса, что угодно», «Какая удача!» , «Возьмите его на Луну», «Я тоже хочу поехать» - вот некоторые комментарии, которые можно прочитать в посте Флавии Лаос.

Спустя несколько часов бывший партнер Патрисио Пароди был замечен на музыкальном мероприятии в компании друзей. Кроме того, она была очень рада, что познакомилась с влиятельными людьми Луаной Баррон и Мафер Нейрой, которые посетили фестиваль со своим бойфрендом Эрнесто Кабиесесом. Все они были рады увидеть Гарри Стайлса вживую на концерте.

Flavia Laos en Coachella 2022, uno de los festivales musicales más importantes del mundo. (Foto: Instagram/@flavialaosu)

ФЛАВИЯ ЛАОС ПРОПУСТИЛА ШОУ

Блондинка удивила своих подписчиков, объявив, что находится в своем отеле, а больше не на фестивале. «Я пропустил все шоу, мы здесь, в отеле, потому что произошло что-то ужасное. Луана спасла меня, потому что если бы её там не было...» , прокомментировал свои истории в Instagram с грустным подобием. Кроме того, он написал в своем посте, что вот-вот заплачет.

По настоянию пользователей сети Флавия уточнила, что не видела британскую певицу; однако она не сказала, что именно произошло, поэтому ей пришлось так резко уйти с фестиваля. «Если вы спросите, видел ли я Гарри Стайлса или что-то в этом роде, нет, ничего. Это была неудача, это была моя вина, но пуча... Первый опыт здесь», - добавил он.

Флавия Лаос не смогла присутствовать на презентации Гарри Стайлса на выставке Coachella 2022 | ВИДЕО: Instagram/ @flavialaosu

COACHELLA 2022: КАК БЕСПЛАТНО СМОТРЕТЬ КОНЦЕРТЫ ОНЛАЙН?

Фестиваль музыки и искусств Coachella Valley проходит в Калифорнии, США, после двухлетнего перерыва в связи с тем, что пандемия коронавируса помешала этому нормальному развитию. В этом году в апреле пройдут два выходных: первый с 15 по 17 и второй с 22 по 24 апреля.

В 2022 году любители музыки, которые не могут присутствовать, смогут насладиться всеми концертами онлайн. Они разделены на каналы, которые вы можете смотреть бесплатно, вам просто нужно войти на их официальный канал YouTube. Далее проверьте ссылки. Узнайте больше о живых выступлениях ЗДЕСЬ.

- Ссылка на просмотр Coachella 2022 в прямом эфире (1-й канал)

- Ссылка на просмотр Coachella 2022 в прямом эфире (2 канал)

- Ссылка на просмотр Coachella 2022 в прямом эфире (3 канал)

ПОМНИТЕ: если вы пропустили выступление любимого исполнителя или группы, не волнуйтесь. Перед каждой прямой трансляцией вы сможете увидеть лучшие шоу предыдущего дня.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: