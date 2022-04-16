Страх в Сьерра-Невада-де-Санта-Марта из-за столкновений между кланом Персидского залива и Лос-Паченкасом

Mayo fue el mes con más desplazados, pues 11.400 personas tuvieron que abandonar su hogar, principalmente en el departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador). Fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.

В сельской местности муниципалитета Сьенага (Магдалена) есть предупреждения о боевых действиях, которые самозваные силы самообороны Гайтанисты Колумбии, более известные как Клан Персидского залива, и Силы самообороны Конкистадора Сьерра или Лос-Паченка, которые сражаются над территорией с начала Страстной недели, чтобы продолжать совершать преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Деревня Ла Секрета больше всего пострадала, сообщили они в газете Барранкилья «Эль-Эральдо», где боевые действия между двумя группами наркоторговцев усилились, в результате чего несколько семей покинули свои дома и переехали в городские районы города, а соседний муниципалитет Зона-Бананера, а также города Санта-Марта и Барранкилья.

Между тем на радиостанции Каракол они проконсультировались с антропологом Лербером Димасом, который является аналитиком конфликта в этом регионе страны, который пояснил, что пострадавшие не считают себя перемещенными лицами, поскольку они добровольно покинули свои дома, чтобы предотвратить любой инцидент в разгар столкновений между криминальными структурами.

«Они не отчитывались и не будут. Они не понимают, что речь идет о принудительном перемещении. Для них это серьезно, но это не означает, что это перемещение, потому что никто не сказал им: - покинуть этот район-, но они уехали по собственной воле, потому что видели риск, и это перемещение, и даже если они интерпретируют это по-другому, преступления происходят», - пояснил он в эфире радио Каракол.

Он добавил, что эти две группы, вышедшие из вымершего аука, перегруппируются, что привело к волне насилия в этом районе Карибского бассейна Колумбии. «Никто не говорит им уходить, но нет никаких гарантий безопасности или спокойствия», - сказал он.

В местной газете «El Informador» они проконсультировались с местными властями в Сьенаге, где заявили, что не получали сообщений о насильственном отъезде людей, живущих в местах, пострадавших от вооруженных столкновений.

«Общественный порядок контролируется с точки зрения городского сектора; однако в сельской местности был нанесен некоторый ущерб в La Secreta, но мы сделали исключение, что Национальная армия уже охраняет сектор и обеспечивает безопасность жителей», - цитируют они в этом СМИ то, что секретарь муниципального правительства, Гектор Зулета Ровира.

Чиновник заверил, что мэр населения Луис Тете Сампер попросил министра обороны Диего Молано усилить присутствие военных в этом районе перед лицом осады групп наркоторговцев и повторил, что до сих пор нет никакой информации о гражданских лицах пострадавших.

«До сих пор у нас нет отчета, подтверждающего, получили ли люди ранения или погибли или есть перемещенные семьи, как отмечают многие СМИ. Пока мы не получим официального отчета от армии, которая инспектирует этот район, мы не можем начать соответствующий маршрут; из этого ясно, что в координации с другими структурами мы реализуем необходимые стратегии для получения максимальной информации об этом деле», - заключил он.





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